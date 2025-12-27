Times Square abrirá las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos con una caída patriótica de la bola en Año Nuevo

El evento de Año Nuevo en Times Square 2025 marcará el primer doble descenso de la bola para inaugurar el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos. (Instagram)

La conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos incluirá dos descensos históricos de la emblemática bola de Times Square en fechas separadas durante 2026, según anunciaron la organización America250 y la administración de One Times Square. El primer evento tendrá lugar el 31 de diciembre de 2025 para recibir el Año Nuevo 2026, mientras que el segundo se realizará el 3 de julio de 2026, en la víspera del Día de la Independencia. Las celebraciones buscan resaltar el inicio del ciclo conmemorativo del Semiquincentenario, afectando a residentes, turistas y millones de espectadores a nivel internacional, de acuerdo con información oficial confirmada por AP News y el sitio de Times Square Alliance.

El doble descenso de la bola responde a una planificación conjunta entre America250, la comisión creada por el Congreso de Estados Unidos para liderar las actividades del aniversario, y One Times Square, organización encargada del tradicional evento de fin de año. Ambas entidades detallaron que el primer descenso, el 31 de diciembre, mantendrá el formato habitual de medianoche, pero sumará elementos conmemorativos como confeti en rojo, blanco y azul, así como un espectáculo pirotécnico acompañado de la interpretación de “America the Beautiful” por Ray Charles, según datos de timessquarenyc.org. El segundo descenso, previsto para la noche del 3 de julio de 2026, busca ampliar la conmemoración con una ceremonia especial en la víspera del 4 de julio, según la misma fuente.

El antecedente de estas celebraciones se remonta a la resolución parlamentaria de 2016 que creó la Comisión Semiquincentenaria de Estados Unidos. El Congreso asignó a esta entidad la organización y promoción de actividades nacionales e internacionales para recordar los 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia, según consta en los documentos legislativos y en los comunicados de prensa recogidos por AP News.

¿Qué ocurrirá durante el descenso de la bola en Año Nuevo en Times Square?

La noche del 31 de diciembre de 2025, Nueva York será escenario del tradicional descenso de la bola en Times Square, que marcará el inicio de 2026. De acuerdo con datos de America250 y el sitio oficial de Times Square Alliance, el evento sumará este año una impronta patriótica con confeti en los colores nacionales y un show de fuegos artificiales sincronizado con la música de Ray Charles. Rosie Rios, presidenta de la comisión, declaró en Good Morning America que “será la primera vez que la tecnología y los símbolos del Semiquincentenario se integran al evento de Times Square”.

El acto central ocurrirá a la medianoche, con el descenso de la bola y la bienvenida al año nuevo. Se prevé la asistencia de miles de personas y la transmisión global a través de cadenas internacionales, según el reporte oficial de AP News.

America250 y One Times Square coordinarán el doble descenso histórico, integrando tecnología avanzada y símbolos patrióticos en la celebración del 31 de diciembre. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Cuándo será el segundo descenso y qué representa?

El segundo descenso de la bola está programado para el 3 de julio de 2026, en la víspera del Día de la Independencia. America250 y One Times Square explicaron que esta nueva edición busca resaltar la proximidad de la fecha fundacional de Estados Unidos y abrir el fin de semana de celebraciones patrias. El evento incluirá una ceremonia especial y elementos visuales alusivos al 250° aniversario, de acuerdo con timessquarenyc.org.

Según la planificación institucional, el doble descenso de la bola pretende vincular dos de las fechas más emblemáticas del calendario nacional: el inicio del año y el aniversario de la independencia. “El objetivo es generar un espacio de encuentro y reflexión histórica”, afirmó Rios en declaraciones recogidas por Good Morning America.

¿Qué rol cumple America250 en la organización de los festejos?

America250 es la comisión designada por el Congreso estadounidense en 2016 para coordinar las actividades del Semiquincentenario. Según el marco legal vigente, la entidad debe integrar representantes de organismos públicos y privados y garantizar la participación de los 50 estados, según los comunicados oficiales difundidos por AP News.

La colaboración con One Times Square abarca la implementación de nuevas tecnologías, el diseño de eventos especiales y la coordinación con autoridades municipales y estatales para amplificar el impacto de las celebraciones, según el sitio oficial de Times Square Alliance. El segundo descenso de la bola representa una ampliación del calendario festivo y un esfuerzo por involucrar a diferentes sectores de la sociedad estadounidense.

La segunda bajada de la bola, junto a confeti rojo, blanco y azul y fuegos artificiales, simbolizará el inicio del Semiquincentenario estadounidense en 2026. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué otras actividades están vinculadas al Semiquincentenario?

La agenda de America250 incluye la campaña nacional “America Gives”, que promoverá el voluntariado ciudadano durante 2026. El plan contempla la realización de eventos culturales, educativos y deportivos en todo el país, así como la participación en el tradicional Rose Parade de Pasadena, California, el 1 de enero de 2026, según informó la organización y reportó AP News.

Entre los objetivos de la comisión se encuentra generar una agenda inclusiva, fomentar la reflexión histórica y fortalecer la cohesión social en torno al aniversario, de acuerdo con la normativa parlamentaria. Las actividades previstas alcanzarán a instituciones educativas, museos, espacios públicos y plataformas mediáticas.

¿Cómo impactarán las celebraciones en la experiencia del público?

El doble descenso de la bola y la agenda nacional de actividades plantean modificaciones a las tradiciones habituales de Times Square y del calendario festivo estadounidense. Según la información oficial, los eventos buscarán involucrar a millones de personas tanto de manera presencial como a través de transmisiones televisivas y digitales.

El despliegue de tecnología avanzada, la decoración especial de la bola y la integración de símbolos patrióticos serán los ejes del evento de Año Nuevo, mientras que la ceremonia del 3 de julio ampliará la visibilidad del Semiquincentenario, según datos recogidos por AP News y timessquarenyc.org.