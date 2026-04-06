Una lesión inesperada deja a Estados Unidos sin uno de sus referentes ofensivos para el Mundial

La lesión de Patrick Agyemang generó preocupación en la selección nacional de Estados Unidos y entre los aficionados al fútbol internacional (Dale Zanine-Imagn Images)

La preocupación se instaló en el fútbol estadounidense tras la salida en camilla de Patrick Agyemang, delantero de la Selección de Estados Unidos, durante el duelo que enfrentó al Derby County con el Stoke City en el Championship inglés.

El incidente ocurrió cuando el jugador, de 25 años, cayó de forma aparatosa tras disputar un balón aéreo, lo que obligó a su reemplazo en el minuto 41 por Jadon Banel.

La escena, presenciada por miles de aficionados en el estadio y seguida en directo por medios deportivos, generó inquietud tanto en el entorno del club como entre los seguidores de la selección estadounidense.

El club comunicó que la acción se produjo en el tramo final del primer tiempo, aunque no se divulgaron detalles inmediatos sobre la gravedad de la lesión.

Agyemang ha sido titular habitual en el esquema del técnico John Eustace a lo largo de la temporada, acumulando 37 apariciones en liga y diez goles, mientras el Derby County pelea por ingresar a la zona de playoff.

Patrick Agyemang fue retirado en camilla tras una aparatosa caída en el partido entre Derby County y Stoke City por el Championship inglés (Derbyshire Line)

Antes de este partido, el equipo se encontraba a solo tres puntos del sexto lugar en la tabla, una posición clave para sus aspiraciones de ascenso.

La noticia del percance físico del delantero llegó en un momento cargado de expectativas para el club, que confía en su capacidad goleadora y despliegue físico para encarar la recta final del campeonato.

Los aficionados del Derby County esperan que no se trate de una lesión de larga duración, ya que el plantel ha sufrido bajas sensibles en semanas recientes y cada punto resulta fundamental en la lucha por el ascenso al fútbol de élite inglés.

Implicaciones para la selección de Estados Unidos

El estado de Agyemang adquiere una dimensión especial por el contexto internacional. El atacante regresó recientemente a la selección nacional, participando en dos amistosos en marzo frente a Bélgica y Portugal.

En esos encuentros sumó 65 minutos, marcando su retorno al equipo tras su actuación en la Copa Oro 2025, donde disputó tanto la semifinal como la final.

El delantero Patrick Agyemang acumula 37 apariciones y 10 goles en la temporada, siendo una pieza clave en el esquema del Derby County (BBC)

Su presencia había sido celebrada por el cuerpo técnico y analistas, quienes destacaban que el jugador estaba recuperando su mejor nivel cuando más lo necesitaba el grupo.

En los últimos meses, la competencia en el ataque estadounidense se ha vuelto más intensa. El periodista Paul Tenorio, especializado en fútbol internacional, apunta que Agyemang podría haber superado a Ricardo Pepi en la consideración del seleccionador nacional, dado su mayor cantidad de minutos durante la última ventana internacional respecto al delantero del PSV.

La disputa por el puesto de delantero centro incluye además a Folarin Balogun, candidato probable para la titularidad, y a Haji Wright del Coventry City; esta situación obliga al entrenador a evaluar cuidadosamente el estado físico y el rendimiento de sus atacantes.

Las consecuencias de una lesión prolongada para el atacante del Derby County podrían modificar los planes del seleccionador Mauricio Pochettino de cara al Mundial.

La posible baja de Agyemang reduciría las alternativas ofensivas disponibles para Estados Unidos en el torneo, justo cuando cada decisión tiene peso estratégico para el cuerpo técnico.

La gravedad de la lesión de Agyemang podría obligar al seleccionador Mauricio Pochettino a replantear las alternativas ofensivas de Estados Unidos para el Mundial (Mandatory Credit: Erich Schlegel-Imagn Images)

Será necesario resolver si se convoca a cuatro delanteros o si se ajusta la lista, de acuerdo con la evolución física de los principales candidatos.

La incertidumbre sobre la extensión de la lesión mantiene alerta a la prensa deportiva y a la afición estadounidense, que reconoce en Agyemang a una de las figuras emergentes de la selección.

Su desempeño con el Derby County y su reciente regreso al ámbito internacional lo posicionaban como candidato a pelear un puesto en la nómina mundialista.

Cualquier contratiempo físico podría afectar tanto sus aspiraciones personales como las expectativas colectivas del equipo.

El golpe sufrido por Patrick representa una potencial baja tanto para su club, que busca un lugar en el playoff de ascenso, como para la selección estadounidense, que encara meses decisivos en su preparación rumbo a la máxima competencia mundial.

Se espera que en los próximos días se confirme la gravedad de la lesión y su impacto en la planificación deportiva de ambos equipos.