Récord de ventas: el duelo Estados Unidos-Paraguay en el SoFi Stadium inicia el Mundial con entradas agotadas

Solo 40.934 entradas se han vendido para el debut de Estados Unidos en el Mundial, mientras que Irán-Nueva Zelanda supera las 50.000 en la misma sede (Alex Gallardo-Imagn Images)

El partido inaugural de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, que enfrenta a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ha mostrado un ritmo de ventas de entradas inferior al de otros encuentros programados en la misma sede.

Según un documento distribuido a los organizadores locales, hasta el 10 de abril se habían adquirido 40.934 entradas para el duelo del 12 de junio, una cifra considerablemente menor a las 50.661 vendidas para el partido entre Irán y Nueva Zelanda, a disputarse tres días después en el mismo estadio.

Las cifras reportadas localmente contrastan con las declaraciones de FIFA, quien afirma: “Las ventas para el torneo se mantienen sólidas, con un alto grado de interés para todos los partidos”.

Desde la organización se ha calificado como “engañoso e irresponsable” el uso de estos datos para retratar la demanda real; no detallaron en qué serían inexactos ni ofrecieron información sobre la cantidad real de localidades aún disponibles.

Mientras tanto, hinchas y observadores notan que las entradas de Categoría 1 y 2, con precios de USD 2.730 y USD 1.940 respectivamente, permanecen disponibles desde octubre, lo que sugiere que el costo elevado ha desalentado la demanda.

El partido inaugural de Estados Unidos ante Paraguay en el Mundial 2026 registra un ritmo de venta de entradas inferior al esperado en el SoFi Stadium (REUTERS/Daniel Cole)

En la fase de ventas de último minuto, iniciada el 1 de abril, la cantidad de boletos en la plataforma oficial descendió apenas de 2.529 a 2.232 en diez días, con ventas diarias limitadas a unas pocas decenas.

El precio para el debut estadounidense es el tercero más alto del torneo, superado solo por la final y una de las semifinales.

Esta estrategia ha provocado que los aficionados busquen alternativas más económicas, como el encuentro del 19 de junio en Seattle frente a Australia, o recurran al mercado de reventa.

Allí, se ofrecen más de 4.000 entradas por debajo del valor oficial en la plataforma principal y otras 377 en sitios como StubHub, incluso a precios reducidos tras sumar impuestos y tasas.

En contraste con otros partidos, cuyas localidades se agotaron rápidamente y donde FIFA elevó precios en varias categorías —para el México-Sudáfrica la Categoría 1 subió de USD 1.825 a USD 2.985 desde octubre— los precios para el choque entre Estados Unidos y Paraguay no han variado y el stock sigue disponible.

Precios, demanda y la respuesta del público local

El escaso interés por el debut de la selección anfitriona no responde únicamente al precio. El documento dirigido a los organizadores indica que solo 8.487 de los compradores del partido inaugural son considerados “locales”, frente a 17.080 para Irán-Nueva Zelanda.

Solo 8.487 asistentes locales han adquirido entradas para el partido inaugural de EE.UU., predominando la presencia de público internacional en Los Ángeles (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La diversidad en la región de Los Ángeles y la presencia de numerosas comunidades extranjeras suelen llenar estadios con público de otros orígenes, relegando a la selección estadounidense en la preferencia local.

En encuentros recientes disputados en el SoFi Stadium, como los jugados ante Panamá y Canadá en 2025, la mayoría de las tribunas permaneció vacía durante los primeros partidos, y el entusiasmo se concentró durante el encuentro posterior de México.

Con frecuencia, estos estadios registran una mayor presencia de hinchas de países latinoamericanos, asiáticos y de Oriente Medio.

Para el Irán-Nueva Zelanda, las localidades se vendieron a USD 450, USD 380 y USD 140 en las principales categorías, mucho menos que para el debut estadounidense, lo cual ha llevado a muchos aficionados locales a abstenerse de asistir.

Estrategia de FIFA y perspectivas para los próximos meses

FIFA conserva parte de su inventario de boletos, lo que genera una percepción de escasez e impulsa las compras de último minuto.

Gianni Infantino, presidente del organismo, precisó que se han vendido “alrededor de 5 millones” de los 6,7 millones estimados para el torneo, y explicó que planean liberar entradas de manera progresiva hasta el inicio para favorecer a los rezagados.

FIFA, con Gianni Infantino a la cabeza, reporta ventas 'sólidas' pero las cifras filtradas muestran una demanda baja para el debut de la selección anfitriona en Los Ángeles (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

La persistencia de boletos disponibles para partidos como el debut estadounidense y la existencia de miles de tickets en el mercado secundario podrían llevar a FIFA a reducir precios conforme se acerque el torneo, como en el Mundial de Clubes, donde se ofertaron localidades significativamente más baratas pocos días antes de comenzar.

Se espera que la mayor parte de las entradas remanentes, tanto para este como para otros partidos con baja demanda, se liberen durante las semanas previas al evento, en busca de que la presión del calendario y un eventual descuento estimulen las ventas y eviten tribunas vacías en la apertura del Mundial en suelo estadounidense.