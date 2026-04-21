Un empleado de una gasolinera salvó a una adolescente secuestrada en Detroit

La rápida reacción del empleado Abdulrahman Abohatem evitó que el agresor escapara e hizo posible la intervención policial inmediata (ABC News)

Un empleado de una estación de servicio en Detroit intervino para proteger a una adolescente de 16 años que solicitó ayuda en silencio tras ser obligada a acompañar a un hombre armado. El hecho, ocurrido la semana pasada en una tienda Sunoco, se resolvió gracias a la reacción rápida de Abdulrahman Abohatem, quien alertó a las autoridades y permitió la detención del sospechoso, Donald James Joseph Arthur Fields, un hombre con antecedentes de delitos sexuales.

Para la comunidad, el acto generó reconocimiento y solidaridad, mientras la investigación reveló que la víctima había sido secuestrada en plena vía pública, cuando se dirigía a la escuela. El caso involucró la colaboración de la policía del distrito de Hamtramck, en el área metropolitana de Detroit, y la oficina de la fiscal de Wayne County, Kym Worthy.

Cuando la menor logró comunicarse pidiendo auxilio, ya había sufrido un asalto sexual en el interior de una camioneta, y las autoridades precisaron que el acusado, Fields, enfrenta múltiples cargos graves, incluidos dos por conducta sexual criminal en primer grado, secuestro, agresión con arma peligrosa y tenencia ilegal de armas. La policía de Hamtramck informó que la adolescente había sido abordada mientras esperaba el autobús escolar, situación presenciada por otra estudiante, quien alertó a la policía y facilitó un seguimiento inmediato a través de una aplicación de ubicación en redes sociales.

La fiscal de condado afirmó: “Nuestra joven sobreviviente fue atacada durante el día, pero gracias a su rapidez mental y sangre fría logró salvarse. Ahora haremos todo lo posible para que haya justicia”.

El gesto del joven empleado permitió una intervención policial inmediata

La respuesta del empleado, un inmigrante yemení recién llegado a Estados Unidos, fue clave para evitar un daño mayor. Mientras atendía la caja, Abohatem notó el gesto silencioso de la joven, quien articuló con los labios la palabra “ayuda”.

Abohatem relató a la filial local de la cadena estadounidense ABC, WXYZ-TV: “Sentí que algo estaba mal y ella me pidió ayuda sin hablar”. El dependiente se interpuso físicamente entre la víctima y el agresor, y lo echó del negocio. “Le marqué a la joven que permaneciera detrás de mí”, afirmó.

Un empleado de estación de servicio en Detroit protegió a una adolescente secuestrada que pidió ayuda tras ser agredida sexualmente (ABC News)

El empleado salió de la zona de protección y enfrentó al hombre, quien huyó hacia su vehículo. En ese momento, los agentes de policía, alertados por estudiantes y personal de la escuela de la menor, ya se encontraban en el lugar y detuvieron a Fields antes de que pudiera escapar.

El secuestrador llevaba consigo un arma de fuego, la cual fue incautada al momento de la detención, según detalló el jefe de policía de Hamtramck, Hussein Farhat, a el medio estadounidense NBC News.

El agresor tenía antecedentes previos por delitos graves

De acuerdo con el medio estadounidense NBC News, Fields, residente del distrito de Hamtramck, en el área metropolitana de Detroit, de 48 años, contaba con antecedentes judiciales que incluyen cargos por violación y allanamiento de morada. Un registro reveló que en febrero de 2024 ya enfrentaba una acusación formal por conducta sexual criminal y asalto en segundo grado en Michigan. Además, existen arrestos anteriores por invasión de domicilio en primer grado en ese estado.

Adam Alharbi, alcalde de Hamtramck, declaró: “Se trata de un criminal con antecedentes por violación y haremos todo para que reciba su merecido”. La policía todavía no ha divulgado todos los detalles relacionados con la secuencia de delitos previos, pero la gravedad de las acusaciones actuales motivó su reclusión sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Wayne.

El caso contó con la colaboración de la policía de Hamtramck y el uso de aplicaciones de ubicación por parte de otra estudiante para ubicar a la víctima (ABC News)

La adolescente, cuya identidad permanece reservada, asistía a la escuela secundaria privada Frontier International Academy. Su director, Mohammed Alsanai, confirmó a el medio estadounidense NBC News que la escuela fue el epicentro de la colaboración entre alumnos y autoridades: “La sala entera se paralizó al darnos cuenta, gracias a una aplicación, de la ubicación exacta de nuestra estudiante”, relató.

Reconocimiento comunitario por la intervención del dependiente

La labor de Abohatem recibió un amplio reconocimiento en Detroit. El centro educativo al que asistía la víctima realizó una ceremonia para otorgarle la Medalla de Caballero y destacó su decisión de asistir a una persona vulnerable. Además, la comunidad yemení-estadounidense impulsó una colecta para colaborar con los preparativos económicos de su próxima boda como muestra de agradecimiento.

Consultado por los medios, el joven admitió sentirse satisfecho sólo con haber podido ayudar. “Me siento bien cuando salvas a alguien. Tiene dieciséis años, es una niña”, afirmó a WXYZ-TV.