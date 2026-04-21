Estados Unidos

Un hombre murió atropellado por un tren en la línea 7 del metro de Nueva York

Una persona sufrió un fatal accidente en la estación Junction Boulevard de Queens, donde el tránsito ferroviario se interrumpió y las autoridades desplegaron un operativo para esclarecer las circunstancias del suceso

Guardar
Tren plateado de la línea 7 del metro de Nueva York en vías elevadas. Edificios urbanos y un semáforo rojo visible en primer plano
La estación Junction Boulevard permaneció cerrada durante varias horas tras el incidente en Queens (historiasdenuevayork.es)

Un hombre falleció tras caer a las vías del metro de la línea 7 y ser arrollado por un tren en la estación Junction Boulevard, ubicada en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York. Según NY Daily News, el incidente ocurrió alrededor de las 3:35 de la madrugada del 21 de abril.

Un hombre cuya identidad no ha sido revelada cayó a las vías del metro por motivos que las autoridades aún no han determinado, justo cuando un tren que se dirigía al centro de la ciudad ingresaba en la estación. Las autoridades policiales interrumpieron el servicio de manera temporal.

La estación Junction Boulevard, situada en una zona densamente poblada, permaneció cerrada mientras los investigadores y los servicios de emergencia respondían al suceso.

Investigación policial sobre el accidente en Junction Boulevard

NY Daily News informó que personal especializado de la policía de Nueva York investiga el caso. Hasta ahora, no se ha precisado si se trató de un accidente o si existió otra causa. Las primeras versiones policiales indican que no hay testigos que pudieran aclarar con certeza el motivo de la caída.

Vista elevada de múltiples vías de tren que se extienden en un entorno urbano con edificios de varios pisos bajo un cielo azul claro
Equipos forenses y policiales revisaron cámaras de seguridad y recolectaron pruebas en el lugar (Captura de video)

La respuesta de equipos forenses y de las autoridades facilitó la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de pruebas en la estación. Fuentes policiales consultadas por NY Daily News indicaron que el proceso investigativo se mantiene abierto para esclarecer las circunstancias del hecho.

El servicio del metro fue suspendido por varias horas y afectó a numerosos usuarios durante el periodo en que se realizaron los análisis forenses.

Seguridad en el metro de Nueva York tras accidentes recientes

De acuerdo con NY Daily News, la estación Junction Boulevard es considerada un punto estratégico en el sistema de transporte de Nueva York, por donde pasan miles de personas a diario. A pesar de los refuerzos en los protocolos de seguridad, sucesos como el registrado mantienen la preocupación de los pasajeros sobre los riesgos en el metro, especialmente a raíz de otros accidentes recientes.

Un tren de metro plateado está estacionado en una plataforma de la estación 34 St-Hudson Yards, con un letrero grande de la estación y un cartel de ruta
El suceso generó preocupación entre los usuarios habituales del metro de Nueva York por los recientes accidentes (Reuters/Brendan McDermid)

Durante los últimos meses, las autoridades han atendido episodios similares en distintas estaciones del metro. Los registros policiales reflejan que se han realizado revisiones temporales de operaciones y creado exhortos para que los usuarios mantengan la alerta, principalmente en horarios nocturnos o de baja afluencia.

La policía de Nueva York continúa la investigación sin descartar posibles escenarios sobre las causas que llevaron a la muerte del hombre en la estación Junction Boulevard.

Otro incidente fatal en el metro de Queens

En marzo, el sistema de metro de Queens fue escenario de un hecho trágico que evidenció la vulnerabilidad de los usuarios en las estaciones. De acuerdo con FOX 5 NY, un hombre murió tras ser arrollado por un tren de la línea F en la estación 63rd Drive-Rego Park, en pleno horario de mayor afluencia.

Plataforma de metro con franja amarilla y postes. Un letrero dice 'Junction Blvd'. Al fondo, edificios de ladrillo y un horizonte de rascacielos bajo un cielo azul
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del trágico hecho (Google Maps)

El incidente se registró alrededor de las 17:15 y obligó a la detención inmediata de las operaciones en las líneas E, F, M y R, lo que provocó largas demoras y una importante acumulación de pasajeros en los andenes y accesos.

Las autoridades debieron cortar el suministro eléctrico en las vías para que los equipos de emergencia y la policía pudieran trabajar de forma segura en el rescate y la investigación. Durante más de tres horas, el flujo habitual se vio interrumpido, generando dificultades para quienes intentaban regresar a sus hogares o desplazarse por la ciudad. El restablecimiento normal del servicio sólo fue posible hacia las 20:30, cuando finalizó la intervención en el lugar.

Temas Relacionados

Estados UnidosMetro de Nueva YorkJunction BoulevardSeguridad en TransporteAccidentes FerroviariosEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

JD Vance, Witkoff y Kushner aún no habían partido hacia Islamabad al mediodía del martes por “reuniones adicionales de política” en la Casa Blanca. El alto el fuego con Teherán vence este miércoles sin acuerdo a la vista

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

Las consultas en hospitales por picaduras de garrapatas se triplican y elevan el riesgo de enfermedades

Datos oficiales muestran un aumento sostenido en la atención médica, especialmente en regiones del noreste y medio oeste durante las últimas semanas

Las consultas en hospitales por picaduras de garrapatas se triplican y elevan el riesgo de enfermedades

Trump aseguró que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida para iniciar nuevas conversaciones con Irán

El mandatario volvió a poner sobre la mesa la exigencia al régimen de liberar a varias prisioneras, mientras continúan los preparativos para conversaciones bilaterales en Pakistán bajo la sombra de amenazas y sanciones

Trump aseguró que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida para iniciar nuevas conversaciones con Irán

Las inundaciones en San Antonio dejaron como saldo una persona fallecida tras una emergencia

Una serie de lluvias intensas ocasionó el desbordamiento de arroyos y el cierre de carreteras, mientras equipos de rescate atendieron decenas de llamados durante la mañana del martes en distintos sectores de la ciudad

Las inundaciones en San Antonio dejaron como saldo una persona fallecida tras una emergencia

Cuáles son los síntomas de la variante Cicada de COVID-19 que se expande en Estados Unidos

La cepa BA.3.2 causa preocupación entre especialistas por su alto número de mutaciones y su capacidad de reinfectar tras largos periodos; autoridades destacan la importancia del aislamiento, el uso de mascarilla y la actualización del esquema de vacunación

Cuáles son los síntomas de la variante Cicada de COVID-19 que se expande en Estados Unidos

TECNO

Cambios en Google Fotos: así funcionan sus nuevas herramientas para mejorar rostros

Cambios en Google Fotos: así funcionan sus nuevas herramientas para mejorar rostros

Estos son los iPhone que no podrían actualizarse a iOS 27

Apple lanza iOS 26.5 beta 3 y soluciona un molesto problema en la pantalla de bloqueo

Así es el ciberataque que conoce la manera como trabajas y busca afectar tu empresa

Si usas TikTok desde un navegador web tus datos podrían estar en riesgo por este ataque

ENTRETENIMIENTO

Esto dicen las primeras críticas de “Michael”, la esperada biopic del Rey del Pop

Esto dicen las primeras críticas de “Michael”, la esperada biopic del Rey del Pop

Disney apuesta por la inclusión: 3 canciones famosas ahora cobran vida en lenguaje de señas

La hermana de Dua Lipa se convirtió en la nueva “It Girl” de la moda internacional

Rihanna posó junto a su hija por primera vez: la pequeña Rocki ya es portada de revista

David Cross y el drama detrás de “Alvin y las ardillas”: “Nunca volveré a trabajar con esa gente por el resto de mi vida”

MUNDO

Francia planea eliminar la exención de tasas universitarias para estudiantes extranjeros no europeos

Francia planea eliminar la exención de tasas universitarias para estudiantes extranjeros no europeos

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

Inauguraron en Helsinki uno de los puentes urbanos peatonales más largos del mundo

Israel condenó a 30 días de arresto a los soldados que destrozaron una estatua de Cristo en el Líbano

La policía rusa registró la mayor editorial del país y detuvo a su director por “propaganda LGTBI”