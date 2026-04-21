Un hombre murió atropellado por un tren en la línea 7 del metro de Nueva York

La estación Junction Boulevard permaneció cerrada durante varias horas tras el incidente en Queens (historiasdenuevayork.es)

Un hombre falleció tras caer a las vías del metro de la línea 7 y ser arrollado por un tren en la estación Junction Boulevard, ubicada en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York. Según NY Daily News, el incidente ocurrió alrededor de las 3:35 de la madrugada del 21 de abril.

Un hombre cuya identidad no ha sido revelada cayó a las vías del metro por motivos que las autoridades aún no han determinado, justo cuando un tren que se dirigía al centro de la ciudad ingresaba en la estación. Las autoridades policiales interrumpieron el servicio de manera temporal.

La estación Junction Boulevard, situada en una zona densamente poblada, permaneció cerrada mientras los investigadores y los servicios de emergencia respondían al suceso.

Investigación policial sobre el accidente en Junction Boulevard

NY Daily News informó que personal especializado de la policía de Nueva York investiga el caso. Hasta ahora, no se ha precisado si se trató de un accidente o si existió otra causa. Las primeras versiones policiales indican que no hay testigos que pudieran aclarar con certeza el motivo de la caída.

Equipos forenses y policiales revisaron cámaras de seguridad y recolectaron pruebas en el lugar (Captura de video)

La respuesta de equipos forenses y de las autoridades facilitó la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de pruebas en la estación. Fuentes policiales consultadas por NY Daily News indicaron que el proceso investigativo se mantiene abierto para esclarecer las circunstancias del hecho.

El servicio del metro fue suspendido por varias horas y afectó a numerosos usuarios durante el periodo en que se realizaron los análisis forenses.

Seguridad en el metro de Nueva York tras accidentes recientes

De acuerdo con NY Daily News, la estación Junction Boulevard es considerada un punto estratégico en el sistema de transporte de Nueva York, por donde pasan miles de personas a diario. A pesar de los refuerzos en los protocolos de seguridad, sucesos como el registrado mantienen la preocupación de los pasajeros sobre los riesgos en el metro, especialmente a raíz de otros accidentes recientes.

El suceso generó preocupación entre los usuarios habituales del metro de Nueva York por los recientes accidentes (Reuters/Brendan McDermid)

Durante los últimos meses, las autoridades han atendido episodios similares en distintas estaciones del metro. Los registros policiales reflejan que se han realizado revisiones temporales de operaciones y creado exhortos para que los usuarios mantengan la alerta, principalmente en horarios nocturnos o de baja afluencia.

La policía de Nueva York continúa la investigación sin descartar posibles escenarios sobre las causas que llevaron a la muerte del hombre en la estación Junction Boulevard.

Otro incidente fatal en el metro de Queens

En marzo, el sistema de metro de Queens fue escenario de un hecho trágico que evidenció la vulnerabilidad de los usuarios en las estaciones. De acuerdo con FOX 5 NY, un hombre murió tras ser arrollado por un tren de la línea F en la estación 63rd Drive-Rego Park, en pleno horario de mayor afluencia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del trágico hecho (Google Maps)

El incidente se registró alrededor de las 17:15 y obligó a la detención inmediata de las operaciones en las líneas E, F, M y R, lo que provocó largas demoras y una importante acumulación de pasajeros en los andenes y accesos.

Las autoridades debieron cortar el suministro eléctrico en las vías para que los equipos de emergencia y la policía pudieran trabajar de forma segura en el rescate y la investigación. Durante más de tres horas, el flujo habitual se vio interrumpido, generando dificultades para quienes intentaban regresar a sus hogares o desplazarse por la ciudad. El restablecimiento normal del servicio sólo fue posible hacia las 20:30, cuando finalizó la intervención en el lugar.