Estados Unidos

Trump aseguró que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida para iniciar nuevas conversaciones con Irán

El mandatario volvió a poner sobre la mesa la exigencia al régimen de liberar a varias prisioneras, mientras continúan los preparativos para conversaciones bilaterales en Pakistán bajo la sombra de amenazas y sanciones

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Trump aseguró que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida para iniciar nuevas conversaciones con Irán (REUTERS/ARCHIVO)
Trump aseguró que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida para iniciar nuevas conversaciones con Irán (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su país se encuentra en una posición sólida para iniciar nuevas conversaciones con Irán sobre el conflicto en Oriente Medio, anticipandose a una posible ronda de diálogo en Pakistán orientada a poner fin a la guerra en la región, y recalcó: “Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte”, en declaraciones a la cadena CNBC.

Una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance se preparaba para partir desde Washington hacia Islamabad. La primera ronda de conversaciones, celebrada el 11 y 12 de abril, concluyó sin avances concretos. Según la Casa Blanca, el alto el fuego vigente entre las partes expirará la noche del miércoles, hora de Washington.

Trump exige que Irán renuncie a sus reservas de uranio y detenga los intentos de controlar el estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte de petróleo y otras materias primas desde Oriente Medio. Hasta ahora, Irán ha rechazado dichas condiciones, a pesar de los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero y suspendidos el 8 de abril por una tregua temporal de dos semanas.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (Chip Somodevilla/Pool via REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (Chip Somodevilla/Pool via REUTERS)

En una publicación en Truth Social, Trump sugirió que Irán podría mejorar su posición liberando a ocho mujeres que, según sus palabras, enfrentan la ejecución. “Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres. ¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!”, escribió el presidente. Esta petición replica una publicación previa del activista proisraelí Eyal Yakoby en X. Una de ellas fue identificada como Bita Hemmati, condenada a muerte en Irán según el grupo de derechos humanos con sede en Noruega Hengaw.

Irán ha ejecutado a varias personas vinculadas con las protestas antigubernamentales de enero, una represión que, de acuerdo con activistas, dejó miles de muertos y detenidos. Trump no aclaró en su entrevista con CNBC si prolongará la tregua en caso de que no se consigan avances en las negociaciones en Pakistán. “Irán puede ponerse en una situación muy favorable si llega a un acuerdo”, declaró el mandatario.

Trump exige a Irán renunciar a sus reservas de uranio y cesar sus acciones en el estratégico estrecho de Ormuz para reanudar las negociaciones de paz. (REUTERS/ARCHIVO)
Trump exige a Irán renunciar a sus reservas de uranio y cesar sus acciones en el estratégico estrecho de Ormuz para reanudar las negociaciones de paz. (REUTERS/ARCHIVO)

Trump fue consultado sobre la posibilidad de materializar amenazas previas de bombardear infraestructura estratégica en Irán, como puentes y centrales eléctricas, medidas que, según analistas, podrían constituir crímenes de guerra. El presidente respondió: “No es mi elección, pero también los dañará”.

El mandatario también informó que Estados Unidos interceptó un barco con un “regalo” para Irán procedente de China, mientras Teherán intenta reabastecer a sus fuerzas armadas durante el alto el fuego. “Me sorprendió un poco”, comentó Trump sobre el envío, y aseguró que pensaba tener un “entendimiento” con el presidente chino Xi Jinping. Una semana antes, Trump había anunciado que Xi le aseguró que no se enviarían armas chinas a Irán, país aliado de Beijing desde hace años.

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