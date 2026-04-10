Estados Unidos

Una ciudad estadounidense lanza incentivos económicos, busca atraer nuevos residentes y apuesta por el crecimiento urbano sostenido

El programa de incentivos en efectivo pretende revitalizar la economía local, motivar la llegada de nuevos habitantes y posicionar a la ciudad como un destino atractivo frente al reto de la despoblación

Guardar
Detroit se posiciona como una de las áreas metropolitanas más asequibles de Estados Unidos, permitiendo que los incentivos cubran depósitos, remodelaciones y alquileres (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)
Detroit se posiciona como una de las áreas metropolitanas más asequibles de Estados Unidos, permitiendo que los incentivos cubran depósitos, remodelaciones y alquileres (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

Una coalición de entidades públicas y privadas ha lanzado en Detroit un ambicioso programa que ofrece incentivos de hasta USD 15.000 para atraer nuevos habitantes y retener a quienes ya residen en la ciudad, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y fortalecer el atractivo de la urbe en el competitivo mercado de las grandes metrópolis de Estados Unidos.

La iniciativa, denominada Make Detroit Home y gestionada por la organización sin fines de lucro MoveDetroit, prevé adjudicar más de USD 500.000 en beneficios a más de 300 personas, según informó FOX Business, en un contexto marcado por la búsqueda de revitalización y reposicionamiento frente a otras ciudades.

El programa Make Detroit Home ofrece incentivos económicos directos de hasta USD 15.000 para quienes se muden a Detroit, así como para residentes actuales y antiguos habitantes que decidan regresar.

Los fondos pueden emplearse para pagos iniciales de vivienda, remodelaciones, alquileres o gastos relacionados con negocios.

Otros solicitantes tendrán acceso a subvenciones de USD 1.000 destinadas a cubrir costos asociados al traslado, depósitos de garantía o servicios de bienestar.

La estrategia incluye subvenciones de USD 1.000 para cubrir gastos de mudanza, depósitos de garantía y servicios de bienestar para quienes opten por Detroit (REUTERS Rebecca Cook)
La estrategia incluye subvenciones de USD 1.000 para cubrir gastos de mudanza, depósitos de garantía y servicios de bienestar para quienes opten por Detroit (REUTERS Rebecca Cook)

El objetivo es beneficiar a más de 300 personas en la primera etapa y consolidar la imagen de Detroit como una ciudad accesible, según datos de MoveDetroit y Realtor.com.

Un modelo de incentivos adaptado al mercado inmobiliario de Detroit

La decisión de otorgar montos que en otras ciudades apenas cubren una fracción del costo de vida tiene relación directa con la característica de Detroit como una de las áreas metropolitanas más asequibles del país.

Según Hannah Jones, investigadora sénior de Realtor.com, “un incentivo de USD 15.000 en Detroit puede financiar de manera realista un depósito inicial o una reforma relevante”.

Al referirse al impacto de tales incentivos, Jones puntualizó que el bajo costo de acceso, junto con el dinamismo económico local, “podría fomentar la formación de nuevos hogares y la estabilidad a largo plazo del mercado”, afirmó para FOX Business.

El programa contempla una variedad de beneficiarios: nuevos residentes, emprendedores, creativos, pequeños empresarios, actuales habitantes y exresidentes que decidan regresar.

Vista de un grupo diverso de personas sonrientes llevando cajas de mudanza por una calle de Detroit con un cartel 'Make Detroit Home USD 15,000' y rascacielos al fondo.
Un grupo diverso de personas, cargando cajas de mudanza y mostrando entusiasmo, se muda a un revitalizado centro de Detroit, destacando el programa 'Make Detroit Home' con USD 15.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los apoyos principales, se otorgan subvenciones menores para cubrir gastos logísticos y servicios vinculados al bienestar, con el objetivo de conformar un ecosistema atractivo para el talento joven y profesional.

Alianzas estratégicas y respaldo empresarial

MoveDetroit fue fundada el mes pasado con respaldo de organizaciones locales y la oficina del alcalde. El empresario Dan Gilbert, fundador de Rocket Mortgage y una figura clave en la economía regional, ejerce como presidente honorario de la entidad.

Gilbert comentó sobre la problemática de la fuga de graduados, señalando que Detroit ha preparado a jóvenes en sus universidades para luego verlos marcharse a ciudades como Nueva York, Atlanta, California, Seattle o Miami.

Estamos perdiendo casi a la mitad de nuestros graduados de las principales universidades”, advirtió Gilbert ante FOX Business. “Pero hoy, estamos invirtiendo esa ecuación”.

El impulso del programa también se sostiene en la presencia de grandes empleadores como Google y Fifth Third Bank, empresas que afianzan la imagen de Detroit como núcleo empresarial en expansión.

“Detroit es un lugar donde se construye, se crece y se triunfa. Esta ciudad tiene el empuje y los recursos para competir con cualquier otra del país por el talento. Las personas eligen Detroit por su cultura, energía y oportunidades”, afirmó Gilbert.

La cooperación entre empresas, organizaciones y el gobierno municipal intenta acelerar el crecimiento y la retención de capital humano.

Una mujer entrega llaves a una pareja sonriente frente a una casa moderna. Al fondo, se ven el skyline de Detroit, la rueda de la fortuna y un letrero del programa de incentivos.
Una agente inmobiliaria entrega las llaves de una vivienda contemporánea a una pareja joven y sonriente en Detroit, destacando el skyline y un banner del Programa de Incentivos para el Hogar de Detroit al fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El financiamiento de la iniciativa es privado y proviene de donaciones corporativas y filantrópicas. De acuerdo con datos de Realtor.com citados por FOX Business, MoveDetroit se fijó una meta de recaudación anual de USD 10 millones, con el compromiso de Gilbert de igualar cada dólar recaudado, lo que incrementa la capacidad de la organización para ampliar el alcance del programa en el futuro.

Objetivo: revertir la fuga de talento y posicionar Detroit como destino competitivo

La finalidad central de Make Detroit Home es revertir la fuga de jóvenes formados localmente y atraer mano de obra calificada, aprovechando el menor costo de vida de Detroit respecto a otras grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Detroit busca situarse como centro de innovación, emprendimiento y vida urbana competitiva, a partir de su accesibilidad y el compromiso tanto público como privado.

La estrategia de incentivos económicos, sumada a la promoción de la marca ciudad y al respaldo de referentes empresariales, constituye el eje de la revitalización que Detroit busca consolidar en los próximos años, según la información difundida por FOX Business.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasMake Detroit HomeDetroitIncentivos EconómicosRevitalización Urbana

Últimas Noticias

Renovación de instalaciones, impulso económico y cultura futbolera: los elementos clave de la experiencia mundialista en Houston

Las inversiones en el NRG Stadium y el movimiento turístico anuncian una fiesta deportiva que impactará positivamente en la economía y el ánimo de la ciudad texana

Renovación de instalaciones, impulso económico y cultura futbolera: los elementos clave de la experiencia mundialista en Houston

Chicago será testigo el 22 de abril de una de las lluvias de meteoros más impresionantes del año

Destellos fugaces y emoción colectiva acompañarán una velada inolvidable para quienes disfrutan contemplar el cielo nocturno

Chicago será testigo el 22 de abril de una de las lluvias de meteoros más impresionantes del año

El Índice de Precios al Consumidor podría mostrar una inflación en Estados Unidos equiparable a la de 2024

Un aumento persistente en el precio del petróleo vinculado al conflicto bélico podría llevar al índice de precios a su valor más alto en casi dos años, con un impacto perceptible en las finanzas de los hogares

El Índice de Precios al Consumidor podría mostrar una inflación en Estados Unidos equiparable a la de 2024

Amtrak anunció expansión de rutas en el sur de California y ofrece 20% de descuento anticipando la Copa Mundial de la FIFA 2026

Un acuerdo permitirá a los usuarios beneficiarse de precios preferenciales y frecuencias adicionales en la ruta ferroviaria, fomentando la movilidad sostenible y el aprovechamiento de los eventos deportivos en la región

Amtrak anunció expansión de rutas en el sur de California y ofrece 20% de descuento anticipando la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cambios en la venta de entradas de la FIFA: cómo afectarán las nuevas categorías y precios a quienes buscan vivir el Mundial

Las recientes modificaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado en el sistema de boletos generan interrogantes sobre la accesibilidad y el impacto económico en los aficionados que planean asistir a la Copa del Mundo

Cambios en la venta de entradas de la FIFA: cómo afectarán las nuevas categorías y precios a quienes buscan vivir el Mundial

TECNO

Papelera secreta de WhatsApp en tu teléfono: el gran misterio

Papelera secreta de WhatsApp en tu teléfono: el gran misterio

¿PC sin virus pero lenta? Sigue estos 3 consejos para recuperar su rendimiento

Estudio de durabilidad y reparabilidad de laptops para el entorno laboral: qué dicen expertos

Steam aterriza en el Vision Pro: juega títulos de PC en realidad mixta

Qué es el spoofing y por qué pone en riesgo tu dinero

ENTRETENIMIENTO

El legado de The Rock: Simone Johnson rompe moldes y deja su huella en la lucha libre como Ava Raine

El legado de The Rock: Simone Johnson rompe moldes y deja su huella en la lucha libre como Ava Raine

Lisa Kudrow y el lado menos visto del éxito en televisión: “Hay que encontrar oportunidades en el rechazo y seguir intentando”

Jaden Smith y Jackie Chan se reencuentran 16 años después de Karate Kid

De la fantasía a la realidad: Elle Fanning se reinventa y conquista Hollywood con proyectos propios

John Travolta celebra a su hija Ella Bleu tras su aparición en premios de moda: “Muy orgulloso de mi niña”

MUNDO

De símbolo del Renacimiento italiano a tragedia en el Atlántico: el Andrea Doria y la noche que cambió la historia naval

De símbolo del Renacimiento italiano a tragedia en el Atlántico: el Andrea Doria y la noche que cambió la historia naval

El fenómeno Joopiter, la plataforma de Pharrell Williams que conecta arte, lujo y cultura pop en subastas únicas

Tragedia en el canal de la Mancha: murieron cuatro migrantes arrastrados por corrientes al intentar cruzar de Francia a Reino Unido

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico

El líder supremo de Irán amenazó con mantener la presión militar mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos