Texas anuncia la creación del mayor centro médico con inteligencia artificial integrada: cómo será

La Universidad de Texas construirá el primer centro médico pensado nativamente para inteligencia artificial en Estados Unidos, con una inversión inicial de USD 1.000 millones (Créditos: One Dell)

Una de las mayores donaciones en la historia reciente de la educación superior en Estados Unidos apunta a redefinir el futuro de la medicina. La University of Texas at Austin recibirá un aporte que permitirá construir un centro médico concebido desde su origen para integrar inteligencia artificial en todos sus procesos. El proyecto es impulsado por Michael Dell y Susan Dell, un matrimonio de empresarios y filántropos con fuerte influencia en el sector tecnológico y educativo.

Michael Dell es el fundador y director ejecutivo de Dell Technologies, una de las mayores compañías globales de infraestructura tecnológica, mientras que ambos lideran iniciativas filantrópicas centradas en salud y educación a través de su fundación.

La inversión total asciende a 1.000 millones de dólares, de los cuales 750 millones estarán destinados específicamente al inicio de la construcción. La iniciativa busca posicionar a Austin como un referente en innovación médica, combinando tecnología, investigación y atención sanitaria.

La donación financiará la obra de un campus de investigación avanzado de más de 120 hectáreas en Austin. Este espacio integrará tecnología médica de última generación, formación académica, creación de empleo y refuerzo para el sistema de salud pública. El inicio de las obras está previsto para este otoño y la apertura del centro para 2030.

La donación filantrópica de Michael y Susan Dell apunta a consolidar a Austin como referente internacional en tecnología e investigación médica avanzada (AP foto/Frank Franklin II)

La infraestructura planificada permitirá coordinar ciencia de datos, supercomputación, formación médica y atención clínica avanzada. La obra marca un paso clave para establecer Austin como polo de innovación. En ese sentido, Michael Dell afirmó a la agencia de noticias Associated Press (AP) que esperan afianzar el sistema de salud local, fomentar la innovación y apoyar el desarrollo de la región.

Innovación médica y tecnológica en un centro pionero

El Dell Medical Center se planificó para integrar inteligencia artificial en todo su funcionamiento, permitiendo el desarrollo acelerado de estrategias de detección temprana, tratamientos personalizados y comunicación directa entre pacientes y personal médico.

A diferencia de centros donde la tecnología se adapta a instalaciones existentes, en este caso el diseño parte de cero para maximizar recursos y fomentar la colaboración interdisciplinaria en salud y ciencia de datos.

Claudia Lucchinetti, decana de la Dell Medical School y vicepresidenta sénior de asuntos médicos, señaló que el enfoque tecnológico ofrece una oportunidad excepcional para adaptar el sistema sanitario a los avances actuales.

El campus incluirá instalaciones de supercomputación, ciencia de datos y formación académica para estudiantes de medicina y ciencias de la salud en Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA facilitará funciones del registro biométrico y la elaboración automática de historiales médicos, optimizando el tiempo del personal para la atención directa con los pacientes.

Lucchinetti precisó a AP que el propósito es transformar un sistema sanitario fragmentado y reactivo, llevándolo hacia un modelo predictivo, fluido y centrado en el paciente. Destacó que la integración de supercomputación, investigación médica y diseño colaborativo permitirá obtener mejores resultados y atención más eficaz a largo plazo.

Alianzas estratégicas y atención oncológica avanzada

El proyecto contempla la colaboración con el UT MD Anderson Cancer Center de Houston, especializado en oncología, lo que habilitará el acceso a expertos, terapias avanzadas y ensayos clínicos dentro de un modelo asistencial conectado y enfocado en el paciente, según el comunicado oficial de la universidad.

Según informó AP, Lucchinetti explicó que esta alianza facilitará la coordinación entre investigadores, médicos y tecnología desde las primeras etapas del tratamiento, de modo que los pacientes de Austin ya no necesitarán trasladarse para acceder a recursos complejos.

El proyecto ampliará el acceso académico a través de becas para estudiantes de todo Texas y afianzará la equidad en el sistema sanitario local (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial del centro también simplificará procesos administrativos y análisis de datos, permitiendo a los profesionales de la salud enfocarse en la relación personal y la mejora de la experiencia clínica.

Impacto educativo y tecnológico en Texas

“Expandir el acceso a través de becas, especialmente para estudiantes de todo Texas, es fundamental para el proyecto”, resalta el comunicado como pilar del proyecto.

La inversión fortalecerá a la supercomputadora académica de mayor capacidad en el país, ubicada en el Texas Advanced Computing Center. Esta herramienta es vital para los avances en investigación biomédica y la formación de futuras generaciones médicas y científicas.

La inteligencia artificial permitirá automatizar registro biométrico, historiales médicos y procesos administrativos, optimizando la atención directa de los profesionales de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael Dell subrayó que “la tecnología debe enfocarse en valores humanos” y apoyar la equidad en salud, un principio central en la misión del Dell Medical Center.

La Universidad de Texas consolida su perfil como espacio de innovación científica y tecnológica. Nuevas becas permitirán a los estudiantes avanzar en carreras científicas en un entorno moderno, influidos por el liderazgo de los Dell, de acuerdo con el comunicado oficial de la universidad.

Filantropía universitaria y futuro educativo

Según AP, la contribución de Michael y Susan Dell se encuentra entre las más voluminosas en la educación superior de Estados Unidos, junto a la promesa de USD 2.000 millones de Phil Knight para la Universidad de Oregon y el desembolso de USD 1.800 millones de Michael Bloomberg para la Universidad Johns Hopkins. Datos citados por la agencia indican que cerca del 90% de los USD 78.000 millones recaudados por instituciones superiores el año pasado provino del 2% de los donantes.

Por su parte, Marybeth Gasman, decana asociada de investigación en la Universidad de Rutgers, manifestó su esperanza de que este tipo de donaciones a universidades públicas inspire a otros filántropos a seguir el modelo, especialmente en contextos de recortes en fondos estatales.

La campaña de recaudación de la Universidad de Texas espera reunir USD 10.000 millones en la próxima década, inspirando nuevas donaciones filantrópicas para la educación pública (Créditos: Universidad de Texas)

La apertura del Dell Medical Center marca el inicio de una campaña de recaudación a 10 años para reunir USD 10.000 millones en la Universidad de Texas.

A la par, la familia Dell participa en iniciativas como Cuentas Trump, el mayor programa privado de impulso a la infancia en el país, que otorga USD 1.000 a cada recién nacido cuyos padres abran una cuenta de inversión, con el fin de incentivar la educación y el ahorro desde etapas tempranas.

Michael Dell indicó a AP que este tipo de acciones busca multiplicar el impacto social y atraer capital tanto público como privado.