El precio de la gasolina en Florida se acerca a los 4 dólares y Miami supera el promedio estatal

El precio de la gasolina en Florida llega a 3.99 dólares por galón, generando preocupación entre conductores y familias locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Florida se ha convertido en motivo de preocupación para conductores y familias, quienes ven cómo los valores en los surtidores se mantienen cerca de la barrera psicológica de los cuatro dólares por galón. Este lunes 20 de abril, el precio promedio en el estado se ubicó en 3.99 dólares por galón, apenas dos centavos por debajo del registro de la semana anterior. En este escenario, la situación en el área metropolitana de Miami resulta aún más desafiante: allí, la gasolina regular se vende a 4.09 dólares por galón, superando el promedio estatal e incluso el precio nacional, que se sitúa en 4.04 dólares.

Estos valores reflejan una tendencia de leve descenso en comparación con semanas previas, aunque no logran ofrecer un verdadero alivio. En Miami, por ejemplo, el combustible cuesta nueve centavos menos que hace un mes, pero sigue siendo uno de los más elevados de Florida. El desglose de precios por tipo de combustible muestra que la gasolina de grado medio alcanza los 4.45 dólares por galón, mientras la premium se eleva a 4.71 dólares.

La situación registrada en Miami no es aislada, sino parte de un fenómeno generalizado en todo el país. El precio nacional promedia 4.04 dólares, mostrando una caída de ocho centavos respecto a la semana anterior, pero un incremento de 13 centavos si se compara con el mismo periodo del mes pasado. Estos movimientos evidencian la presión persistente del mercado energético global, que afecta directamente el presupuesto de los hogares estadounidenses.

Comparación regional de precios dentro de Florida

Las diferencias regionales en el precio de la gasolina en Florida responden a factores logísticos, demanda y distancia a centros de distribución (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias en el costo de la gasolina dentro de Florida son marcadas y responden a una serie de factores logísticos y de demanda local. En el sur del estado, los precios tienden a ser más elevados, encabezados por el área de West Palm Beach-Boca Ratón, donde el galón de gasolina regular alcanza los 4.16 dólares. Le siguen Naples y Fort Lauderdale, ambas con 4.07 dólares por galón.

En contraste, el norte de Florida ofrece un alivio relativo para los automovilistas. Panama City se posiciona como la ciudad con el combustible más económico, con un precio de 3.71 dólares por galón. Otras localidades con valores más bajos incluyen Pensacola, donde el galón se vende a 3.74 dólares, y Crestview-Fort Walton Beach, que registra 3.76 dólares.

Esta disparidad regional no es fortuita. Obedece a factores como la proximidad a los centros de distribución, el volumen de consumo en áreas metropolitanas y los costos asociados al transporte del combustible. Así, los residentes del sur de Florida enfrentan precios más altos por cuestiones logísticas y por una demanda significativamente mayor que en el resto del estado.

Factores internacionales que influyen en el precio del combustible: petróleo WTI y crisis en Oriente Medio

La volatilidad internacional es un factor decisivo en la reciente escalada de precios. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en Estados Unidos, experimentó este lunes un repunte considerable, superando los 89 dólares y registrando un alza de más del 6%. Este incremento revierte las pérdidas de la sesión anterior y refleja la sensibilidad de los mercados ante el contexto geopolítico.

La causa principal de este repunte se encuentra en el endurecimiento de las tensiones en Oriente Medio, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. El reciente anuncio del presidente Donald J. Trump sobre la interceptación y toma de control de un buque iraní por parte de la Marina de Estados Unidos en el Golfo de Omán ha intensificado la incertidumbre. El buque, que presuntamente ignoró órdenes de detención, fue interceptado mientras salía de Ormuz, lo que provocó una respuesta de Teherán, que reforzó su control sobre la zona y denunció que el bloqueo estadounidense viola acuerdos de alto el fuego.

Aunque la semana anterior parecía abrirse una ventana para la estabilidad diplomática, el recrudecimiento de la crisis ha devuelto la volatilidad a los precios del petróleo y, en consecuencia, a los de la gasolina en todo el mundo. La región permanece en alerta y los mercados reaccionan ante cualquier movimiento que pueda afectar el flujo de energía global.

Recomendaciones de AAA para ahorrar combustible ante precios elevados

AAA recomienda combinar diligencias, conducir moderadamente y comparar precios en aplicaciones para ahorrar ante el alza de la gasolina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la persistencia de precios elevados en la gasolina, La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) ofrece una serie de recomendaciones para que los conductores puedan optimizar el consumo y reducir el impacto en su economía. Entre los principales consejos figura combinar diligencias para evitar viajes innecesarios y planificar rutas de forma más eficiente. Además, AAA sugiere conducir de manera moderada, evitando aceleraciones y frenazos bruscos, ya que estos hábitos incrementan el gasto de combustible.

Otra recomendación es reducir el peso innecesario dentro del vehículo, lo cual mejora el rendimiento del motor y, por ende, disminuye el consumo. Comparar precios utilizando aplicaciones móviles puede ayudar a localizar las estaciones de servicio más económicas, lo que puede significar un ahorro considerable a largo plazo. También se aconseja pagar en efectivo cuando sea posible, pues en algunas gasolineras se aplican recargos al utilizar tarjetas de crédito.

Perspectivas sobre la evolución de los precios en las próximas semanas

Con la temporada alta de viajes acercándose y la volatilidad internacional lejos de resolverse, las proyecciones apuntan a que los precios de la gasolina podrían continuar fluctuando durante las próximas semanas. La incertidumbre en el mercado energético internacional, sumada a la alta demanda propia de los meses de mayor movilidad, mantiene la expectativa de más ajustes en los surtidores de Florida y el resto de Estados Unidos.