Rihanna posó junto a su hija por primera vez: la pequeña Rocki ya es portada de revista

Rihanna presentó a su hija Rocki Irish en la portada de W Magazine Pop 2026, marcando un hito en la moda y el entretenimiento (REUTERS/Instagram/@rihanna)

Rihanna presentó a su hija Rocki Irish al mundo con una sesión fotográfica para la portada de la edición Pop 2026 de la revista W Magazine, en la que ambas visten Dior Haute Couture a juego. La niña, que nació el 13 de septiembre de 2025, tenía siete meses al momento del shoot.

En la imagen, la cantante —conocida por temas como “Diamonds” y “Umbrella”— luce un abrigo de Dior Haute Couture, un sombrero lila y un collar de la Colección Cartier con piedras preciosas de color púrpura.

La pequeña Rocki viste un pañal de Dior Haute Couture y un delicado tocado blanco. La artista tuvo participación directa en el diseño de esa prenda.

“El pañal haute couture es definitivamente una primicia para Dior”, declaró Jonathan Anderson, director creativo de la firma, en declaraciones recogidas por W Magazine.

La sesión fotográfica reúne a Rihanna y Rocki Irish en looks Dior Haute Couture, reafirmando su vínculo con la icónica maison francesa (X/@rihanna)

“Cuando Rihanna pide algo, ya está adelantada a lo que está ocurriendo. Piensa fuera de lo convencional”, añadió el diseñador, y destacó que confía plenamente en el criterio creativo de la artista.

Al interior de la revista, amigos y colaboradores de Rihanna —entre ellos Mariah Carey, SZA y Mary J. Blige— comparten anécdotas sobre la trayectoria de la cantante y empresaria. También participó su pareja, el rapero y actor A$AP Rocky, quien reflexionó sobre la influencia que ella ha tenido en él a lo largo de los años.

“Ella ha cambiado mucho porque se convirtió en madre en ese tiempo, y eso sin duda te transforma”, señaló el músico de 37 años en declaraciones a W Magazine.

Y agregó: “Pero esta mujer siempre ha sido magia. La forma en que opera es de otro nivel. Es la persona más encantadora y genuina del mundo. Su energía no tiene igual”, afirmó.

Con tres hijos y una destacada trayectoria, la artista consolida su posición como icono global de la música y la moda (REUTERS/Mario Anzuoni)

La pareja tiene tres hijos en común: RZA, nacido en mayo de 2022; Riot, nacido en febrero de 2023; y Rocki Irish.

Antes de la portada de W Magazine, Rocki Irish hizo su primera aparición pública en París, cuando tenía seis meses.

Según consignó Page Six, Rihanna y A$AP Rocky pasearon por la capital francesa con dos de sus tres hijos, incluida la pequeña.

La niña no fue vestida con cualquier ropa: lució un gorro de lana vintage de Dior por John Galliano, del año 2002, conseguido por Rihanna en Archive Vintage, uno de sus proveedores habituales de moda de época. Completó el look con un vestido plisado de Dior valorado en 800 dólares, jeans y zapatillas.

A$AP Rocky, pareja de la cantante, destacó el impacto de la maternidad y su influencia en el entorno creativo (REUTERS/Eduardo Munoz)

La familia tiene una larga relación con la maison francesa: los hermanos mayores de Rocki ya habían desfilado con versiones en miniatura de prendas de la primera colección de menswear de Anderson para Dior.

Hasta esa salida en París, Rihanna había mantenido a Rocki fuera del ojo público. La famosa intérprete publicó la primera foto de la recién nacida después del parto —ocurrido en septiembre de 2025—, en una imagen en la que la bebé aparecía envuelta en lazos rosas mientras su madre lucía joyas valuadas en 150.000 dólares.

Anteriormente, fue vista llevar su embarazo en distintas apariciones públicas como el Met Gala 2025, cuya temática fue el “Superfine: Tailoring Black Style”.

Pese a su gran visibilidad, Rihanna ha sabido equilibrar su vida familiar con su imagen pública también durante los embarazos.

Rihanna ha equilibrado su vida personal y profesional, manteniendo a su hija fuera del ojo público hasta el debut en la revista (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fue noticia mundial cuando reveló su segunda gestación —la de Riot— durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, al mostrar su vientre mientras actuaba enfundada en un catsuit rojo de Loewe.

Posteriormente, posó embarazada de ese mismo hijo para imágenes de la colección de menswear de Louis Vuitton diseñada por el músico Pharrell Williams.

La cantante, de 38 años y nueve veces ganadora del Grammy, ha construido también un sólido imperio empresarial bajo la marca Fenty.