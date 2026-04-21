Las inundaciones en San Antonio dejaron como saldo una persona fallecida tras una emergencia

El Departamento de Bomberos de San Antonio confirmó el fallecimiento de una persona sin hogar durante las inundaciones mortales del 21 de abril

Las inundaciones mortales que azotaron la ciudad de San Antonio durante la madrugada y mañana del martes 21 de abril cobraron la vida de una persona, según confirmó el Departamento de Bomberos de San Antonio (SAFD). El fenómeno meteorológico, resultado de intensas lluvias, generó una emergencia que movilizó a los equipos de rescate y dejó varias vías cerradas, complicando la movilidad en distintas zonas de la ciudad y sus alrededores.

El incidente fatal tuvo lugar en la cuadra 3500 de la calle J, entre el área arbolada del Parque de la Calle J y el Sendero Verde de Salado Creek. De acuerdo con el portavoz del SAFD, Joseph Arrington, los equipos de emergencia recibieron una llamada poco después de las 6:45 de la mañana alertando sobre una persona atrapada. Al llegar al lugar, encontraron a una persona, que según los reportes no contaba con vivienda, atrapada en un árbol, en medio de una corriente intensa de agua ocasionada por la crecida repentina. Esta situación impidió que se pudiera realizar un rescate exitoso y terminó con el fallecimiento de la víctima antes de que los equipos pudieran intervenir.

La respuesta de los servicios de emergencia fue coordinada entre el Departamento de Policía de San Antonio y el SAFD, aunque la información oficial fue canalizada únicamente por el cuerpo de bomberos. El portavoz Arrington subrayó que, aparte de este caso, no se reportaron otros heridos como consecuencia directa de las inundaciones hasta el momento.

Operativos de rescate y respuesta del Departamento de Bomberos de San Antonio

Las inundaciones obligaron a rescates acuáticos y movilizaron a los equipos de emergencia, afectando la infraestructura vial de distintas zonas Crédito: (AP Photo)

Desde las 11:00 horas del lunes 20 de abril y hasta la mañana del martes, el Departamento de Bomberos de San Antonio respondió a un total de 24 llamadas de emergencia relacionadas con inundaciones y rescates acuáticos. La mayoría de estas intervenciones se centraron en asistir a personas cuyos vehículos quedaron atrapados en zonas anegadas por el agua.

Solo una de las emergencias requirió la ejecución de un rescate formal, que tuvo lugar cerca de Pinn Road. En ese caso, dos personas quedaron atrapadas dentro de un automóvil rodeado por aguas crecientes. Los bomberos desplegaron un camión con escalera para llegar hasta el vehículo y lograron rescatar a ambas personas sin que se produjeran lesiones.

En el resto de los casos, la labor de los bomberos consistió principalmente en auxiliar a conductores que, al intentar atravesar tramos inundados, quedaron varados. Estos incidentes se distribuyeron por diferentes puntos de la ciudad, sin concentrarse en una sola zona específica. La naturaleza dispersa de las llamadas de auxilio evidencia la magnitud y el alcance de las precipitaciones y su impacto en la infraestructura vial y la seguridad de los habitantes.

El portavoz Arrington precisó: “Aparte de este incidente aislado de esta mañana, no se han reportado otros heridos”. Esta afirmación subraya la gravedad del caso fatal, pero también destaca la efectividad y rapidez de los equipos de rescate en la atención de emergencias durante el fenómeno meteorológico.

Cierre de carreteras y afectaciones en la ciudad por las lluvias e inundaciones

Varios tramos de carreteras en San Antonio permanecen cerrados debido a las intensas lluvias e inundaciones recientes en la ciudad Crédito: (AP Photo)

Las lluvias intensas obligaron al cierre de varias carreteras en San Antonio. Autoridades locales, en coordinación con los servicios de emergencia, determinaron bloquear el acceso a ciertos tramos viales para prevenir accidentes y facilitar las labores de rescate. Estas medidas afectaron a numerosos conductores y generaron demoras en el tránsito, tanto en el centro como en barrios periféricos.

El incremento del caudal en arroyos y zonas bajas provocó que varias vías quedaran intransitables, obligando a los automovilistas a buscar rutas alternativas o permanecer varados hasta que el nivel del agua descendiera. El Departamento de Bomberos de San Antonio alertó sobre el peligro de intentar cruzar áreas inundadas, recomendando a la población evitar desplazarse salvo en casos de extrema necesidad.

Además, la situación de emergencia puso en evidencia la vulnerabilidad de personas sin hogar, como la víctima fatal, quienes suelen buscar refugio en espacios abiertos o bajo estructuras en zonas cercanas a cursos de agua, quedando expuestos a riesgos considerables durante fenómenos de este tipo.

Estado de las alertas meteorológicas y previsión de tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigentes las alertas por inundaciones repentinas en varias ciudades del área metropolitana, incluyendo San Antonio, New Braunfels y Schertz, además de otras localidades circundantes. Las autoridades advirtieron que las condiciones de riesgo continuarían, con tormentas previstas especialmente para la zona norte de Hill Country y a lo largo del corredor de la Interestatal 35.

Según los pronósticos, se esperaban nuevas precipitaciones que podrían agravar la situación de las zonas ya afectadas. Las autoridades recomendaron a la población seguir de cerca las actualizaciones oficiales y mantenerse atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, además de evitar transitar por vías susceptibles a inundaciones.

La combinación de lluvias persistentes, crecidas rápidas y la presencia de personas vulnerables refuerza la necesidad de extremar precauciones y de que los servicios de emergencia permanezcan en máxima alerta ante la evolución del clima en la región.