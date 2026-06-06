Estados Unidos

Cómo evitar el robo de identidad de un familiar fallecido en Nueva York: las advertencias y pasos oficiales

La guía detalla señales de alarma y medidas para reducir el riesgo ante maniobras que pueden surgir semanas después del deceso

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Primer plano de una persona examinando documentos oficiales con una lupa. Hay una pila de papeles, un certificado, tarjetas de identificación y una cartera oscura con billetes.
Nueva York advirtió que el robo de identidad de personas fallecidas puede derivar en cuentas, préstamos y tarjetas de crédito abiertas semanas o meses después de la muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Nueva York advirtieron sobre el robo de identidad de personas fallecidas, una modalidad de fraude que puede aparecer semanas o meses después de una muerte y derivar en la apertura de cuentas, solicitud de préstamos, emisión de tarjetas de crédito y otras maniobras financieras.

Según la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York, el riesgo crece mientras la familia atraviesa el duelo y se concentra en trámites urgentes.

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Según el organismo estatal, la alerta incluyó un segundo frente: los fraudes funerarios. En ese esquema, estafadores imitan a prestadores reales, publican avisos falsos y buscan pagos o información personal en un contexto de vulnerabilidad emocional y presión por resolver gastos, traslados y documentación en plazos acotados.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Nueva York, el secretario de Estado Walter T. Mosley pidió incorporar estas precauciones a los procedimientos posteriores a una muerte.

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Según ese organismo, Mosley dijo: “Planificar los detalles o los costos de un funeral puede resultar abrumador para los familiares, por lo que la División de Protección al Consumidor ofrece algunos consejos para gestionar las responsabilidades relacionadas con el final de la vida y evitar a los estafadores que buscan aprovecharse de la situación.

Tomar ciertas precauciones puede ayudarle a usted y a sus seres queridos a evitar el fraude al afrontar las cuestiones del final de la vida”.

Qué buscan los estafadores y cómo obtienen datos del fallecido

Hombre con camisa gris examina documentos sobre un escritorio de madera iluminado por una lámpara de mesa. Un portátil abierto se ve a la izquierda.
Un hombre en camisa revisa cuidadosamente Las autoridades de Nueva York indicaron que facturas desconocidas, avisos de cobro inesperados y consultas extrañas en el historial crediticio son señales de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la División de Protección al Consumidor, los delincuentes suelen buscar nombres completos, fechas de nacimiento, números de Seguro Social y datos financieros de personas muertas. El motivo es práctico: el titular de esa identidad ya no puede monitorear cuentas ni responder alertas, por lo que el fraude puede avanzar sin detección temprana y recién quedar expuesto cuando llegan facturas o notificaciones de cobro.

De acuerdo con la guía estatal, esa información puede obtenerse por filtraciones de datos, documentos descartados sin protección, redes sociales u obituarios publicados en internet.

Por ese motivo, la dependencia recomendó moderar la información personal difundida en avisos públicos: los obituarios pueden cumplir una función social, pero no deberían incluir datos sensibles como fechas completas de nacimiento, direcciones anteriores, números de Seguro Social, números de identificación u otros elementos usados para verificaciones de identidad.

De acuerdo con la División de Protección al Consumidor, existen señales de alerta que pueden anticipar el uso indebido de la identidad del fallecido: facturas por cuentas desconocidas, avisos de cobro inesperados, correspondencia por préstamos no solicitados, notificaciones bancarias inusuales, nuevas tarjetas emitidas después de la muerte y consultas extrañas en el historial crediticio.

Según el organismo, si aparece alguno de esos indicios, la familia debería contactar sin demora a las instituciones involucradas y a las agencias de informes crediticios.

Notificar el fallecimiento y reducir la ventana de riesgo

La recomendación central del Estado fue notificar la muerte cuanto antes a las entidades que administran dinero, crédito o beneficios. Según la División de Protección al Consumidor, la lista incluye bancos, cooperativas de crédito, emisores de tarjetas, compañías de seguros, instituciones de inversión, agencias de informes crediticios y organismos públicos vinculados con impuestos y prestaciones.

La lógica, de acuerdo con la alerta, es reducir el tiempo en el que una identidad permanece activa en sistemas que permiten operar con datos básicos.

En caso de detectar uso indebido, también existen circuitos oficiales para ordenar la denuncia. Según la Comisión Federal de Comercio, el organismo federal de protección al consumidor, el portal IdentityTheft.gov permite reportar el delito y acceder a un plan de recuperación con acciones sugeridas y documentación orientativa para gestionar reclamos ante empresas e instituciones.

Fraudes funerarios: cómo operan y qué señales deben activar sospecha

Un hombre con gorra, de espaldas, examina documentos con lupa y teclea en un portátil. La pantalla muestra formularios de información personal.
El Estado de Nueva York pidió notificar el fallecimiento cuanto antes a bancos, aseguradoras, emisores de tarjetas, agencias crediticias y organismos públicos para reducir el riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la División de Protección al Consumidor, una maniobra frecuente consiste en montar sitios web falsos que imitan funerarias reales.

De acuerdo con la alerta, también pueden publicarse obituarios apócrifos para captar dinero destinado a flores, donaciones o artículos conmemorativos, y luego presionar a familiares para que paguen de inmediato o entreguen información personal sin tiempo para verificar.

Según materiales de la Comisión Federal de Comercio, se registraron esquemas en los que impostores se hacen pasar por funerarias y exigen pagos urgentes con amenazas como cancelar el servicio si no se transfiere dinero en el momento.

De acuerdo con ese organismo, la presión para pagar de inmediato, la negativa a ofrecer información clara o la exigencia de datos personales sin justificación son señales compatibles con una estafa.

Según la guía del Estado de Nueva York, antes de realizar pagos conviene verificar por vías directas la identidad del prestador: revisar direcciones web, desconfiar de anuncios sospechosos, evitar formularios en páginas que no coinciden con los datos de contacto conocidos y confirmar números telefónicos por canales oficiales o documentación previa.

Derechos del consumidor: precios y control de licencias

En materia de protección al consumidor, las autoridades recordaron que existen reglas que obligan a transparentar precios y condiciones. Según la Comisión Federal de Comercio, la Regla Funeraria exige que los proveedores ofrezcan información de precios y divulgaciones para que los consumidores puedan comparar opciones y entender qué están contratando.

En el plano estatal, el Departamento de Estado de Nueva York recordó que los directores de funerarias deben estar autorizados por el Departamento de Salud del estado de Nueva York, por lo que la verificación de licencia activa es un paso previo recomendable antes de contratar.

Según un comunicado de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, un hombre fue imputado por presuntamente operar como director funerario sin licencia y defraudar a familias en duelo. En ese mismo anuncio, la fiscalía recomendó verificar licencias con el Departamento de Salud del estado de Nueva York antes de avanzar con arreglos para el fallecido.

Según el Estado de Nueva York, otra precaución es evitar compras no deseadas en medio de la urgencia. La guía oficial advirtió que una funeraria no puede obligar a contratar productos o servicios que la familia no quiera ni imponer que el ataúd se adquiera en el mismo establecimiento.

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