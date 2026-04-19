El anuncio de lluvias, las advertencias sobre inundaciones y la reacción de la población marcan una semana diferente en el sur de California

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en California desde la noche del lunes 20 de abril de 2026, con mayor intensidad en el norte del estado (REUTERS/Mike Blake)

Una tormenta anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional traerá lluvias a California a partir de la noche del lunes 20 de abril de 2026, con el mayor impacto previsto en la región norte y precipitaciones más leves en los condados de Los Ángeles y Ventura durante el martes.

La oficina del organismo en Oxnard detalló que el periodo de mayor intensidad en ambas áreas se registrará entre las 11 h y las 20 h del martes, con proyecciones de 3 a 5 milímetros para localidades como Thousand Oaks y Santa Clarita, 2,5 milímetros en el centro de Los Ángeles y el aeropuerto internacional, y 1,25 milímetros en Long Beach.

El pronóstico para el norte de California indica que la tormenta tendrá un alcance más significativo. El Servicio Meteorológico Nacional de Monterey informó que áreas como Santa Bárbara y San Luis Obispo recibirán entre 12,5 milímetros y casi 25 milímetros de lluvia, respectivamente, con precipitaciones previstas desde la noche del lunes y durante todo el martes.

Para el área de la Bahía de San Francisco, las estimaciones oficiales oscilan entre 25 y 38 milímetros, afectando a ciudades como San Francisco, Santa Rosa, Santa Cruz, Monterey y Napa, mientras que San José y Livermore tendrían registros de entre 12,5 y 25 milímetros hasta el miércoles.

En relación a los riesgos asociados, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de inundaciones menores en zonas urbanas y áreas de mal drenaje si se desarrollan lluvias intensas o tormentas localizadas, especialmente en la franja norte del estado.

Long Beach y el centro de Los Ángeles experimentarán cantidades mínimas de lluvia, con registros estimados de 1,25 y 2,5 milímetros, respectivamente (REUTERS/Jill Connelly)

Estas condiciones pueden afectar el tránsito y provocar acumulaciones de agua en vías principales y secundarias, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos actualizados y tomar precauciones en los desplazamientos previstos para el martes y miércoles.

Distribución geográfica de las precipitaciones

El detalle de las precipitaciones muestra una clara diferencia entre el norte y el sur de California. Mientras que las áreas del área de la Bahía de San Francisco experimentarán lluvias más intensas, con máximos de hasta 38 milímetros en algunas zonas, el sur del estado tendrá registros considerablemente menores.

En Thousand Oaks y Santa Clarita, se esperan entre 3 y 5 milímetros, en tanto que Long Beach recibirá solo 1,25 milímetros.

El centro de Los Ángeles y el aeropuerto tendrán precipitaciones estimadas en 2,5 milímetros, según los cálculos oficiales difundidos por la oficina de Oxnard.

En Santa Bárbara y San Luis Obispo, la lluvia acumulada será mayor, con valores que pueden acercarse a 25 milímetros en un periodo de 24 horas.

Los condados de Los Ángeles y Ventura tendrán lluvias más leves durante el martes, con estimaciones de hasta 5 milímetros en ciertas localidades (REUTERS/Jill Connelly)

Para San José y Livermore, las estimaciones se sitúan entre 12,5 y 25 milímetros hasta el miércoles, mientras que en el resto de la región de la bahía, la cifra máxima podría alcanzar los 38 milímetros.

Impacto en condiciones de tránsito y zonas montañosas

La tormenta también traerá ráfagas intensas de viento, principalmente en las zonas montañosas y desérticas de los condados implicados.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre el riesgo de caída de ramas y árboles, así como condiciones adversas para la circulación de vehículos de alto perfil, especialmente en rutas expuestas al viento.

La situación será especialmente delicada en los accesos a la Sierra Nevada, donde se prevé la obligatoriedad del uso de cadenas para neumáticos debido a la acumulación de precipitaciones y niebla densa.

Las autoridades recomiendan restringir los desplazamientos en las áreas más afectadas, particularmente en los tramos montañosos, y anticipar demoras asociadas a la baja visibilidad y al estado resbaladizo de las carreteras.

El Servicio Meteorológico Nacional subrayó la importancia de seguir las indicaciones locales y prepararse para cambios rápidos en las condiciones meteorológicas durante el paso de la tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles inundaciones menores y acumulación de agua en zonas urbanas del norte de California (REUTERS/Jill Connelly)

Perspectivas para el sur de California

Para el resto del sur de California, incluidos Orange County, el Inland Empire y la costa de San Diego, la probabilidad de precipitaciones significativas es baja, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo indicó que, aunque se esperan algunas lluvias dispersas, la acumulación será mínima y no se prevén impactos relevantes en estas zonas.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante para actualizar los avisos en caso de cambios en la evolución del sistema.

El evento subraya la diversidad climática de California y la necesidad de prepararse ante variaciones bruscas en las condiciones del tiempo, especialmente en primavera, cuando los sistemas frontales pueden afectar de manera desigual a distintas regiones del estado.