Estados Unidos

Una avioneta cayó en el patio de una casa en Florida y murió una persona

El siniestro se registró en Wesley Chapel, una localidad al norte de Tampa, donde una aeronave impactó en el área residencial y provocó la muerte de su único ocupante. La zona fue asegurada rápidamente

Guardar
Escombros de un avión esparcidos en un patio trasero cercado. Se observa cinta amarilla de "SHERIFF'S LINE DO NOT CROSS" y marcas de quemaduras en el suelo
La avioneta Cessna C402 cayó en el patio trasero de una vivienda en Wesley Chapel, al norte de Tampa, Florida. (WSVN)

Una avioneta Cessna C402 cayó la mañana del domingo en una zona residencial de Wesley Chapel, al norte de Tampa, en Florida. El accidente provocó la muerte del piloto, quien viajaba solo y no dejó heridos en tierra, según confirmaron la Administración Federal de Aviación (FAA) y los equipos de emergencia locales.

El siniestro ocurrió poco después de las 08:30, cuando la aeronave impactó en el patio trasero de una vivienda. Los vecinos escucharon un fuerte estruendo, seguido de una explosión, e inmediatamente observaron una columna de humo negro que alertó a toda la comunidad.

Las autoridades aseguraron el área y descartaron riesgos para otros residentes. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente, mientras medios estadounidenses y locales, como Diario Las Américas y el canal FOX 13 Tampa Bay, informaron detalles del suceso.

Qué sucedió en Wesley Chapel

El domingo por la mañana, una avioneta despegó desde una pista cercana y en minutos perdió el control. El piloto, cuya identidad no salió a la luz, era la única persona a bordo y murió tras el impacto. El avión cayó directamente en el patio trasero de una vivienda en Aldus Drive, a unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de Tampa, según reportó el canal FOX 13 Tampa Bay.

Vista de un incendio masivo con grandes llamas naranjas y humo al lado de una estructura residencial blanca con un porche cerrado
El accidente provocó la muerte del piloto, único ocupante, sin dejar heridos ni daños graves en tierra. (Pasco County Firefighters Local 4420)

Los residentes aportaron relatos coincidentes sobre el estruendo y la explosión que siguieron al accidente, así como sobre la presencia inmediata de humo negro elevándose por encima de las viviendas. Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el fuego comenzó tras el accidente. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, aseguraron el área e iniciaron las tareas para extinguir el incendio.

Quiénes se vieron afectados

El piloto, quien viajaba solo, perdió la vida en el acto. Las autoridades no informaron su nombre ni detalles sobre su nacionalidad. Ninguna persona en tierra resultó herida. Los vecinos, aunque alterados por el incidente, recibieron atención de socorristas y no se reportaron daños físicos ni materiales de gravedad, debido a que la avioneta evitó colisionar directamente contra las viviendas.

Bomberos y agentes del sheriff en césped verde frente a una casa dañada y restos de avión tras un accidente
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la NTSB investigan las causas del siniestro aéreo en Florida. (Pasco County Firefighters Local 4420)

Una residente citada por la cadena local WSVN intentó sofocar las llamas con un extintor doméstico antes de la llegada de los bomberos. La mujer mencionó que el piloto probablemente maniobró el avión para evitar una tragedia mayor: “Creo que sabía lo que hacía, tal vez tuvo problemas con el motor y dirigió el avión para no impactar contra nuestras casas”.

Dónde y cuándo ocurrió el accidente

El accidente tuvo lugar en la comunidad de Wesley Chapel, en el condado de Pasco, Florida, una zona caracterizada por viviendas familiares y áreas verdes, situada aproximadamente a 40 kilómetros (25 millas) al norte de la ciudad de Tampa. El sitio preciso fue el patio trasero de una casa en Aldus Drive, donde impactó el avión y se inició el incendio.

Según la información de la Administración Federal de Aviación, la aeronave había despegado minutos antes desde el aeropuerto Tampa North Aero Park, ubicado a poca distancia del lugar del impacto.

Dos agentes del Sheriff con uniforme oscuro y chalecos parados en una veranda. Se ve cinta policial amarilla "NO CRUZAR" y escombros en el fondo
Servicios de emergencia llegaron rápidamente, apagaron el incendio y aseguraron el área para evitar riesgos adicionales. (WSVN)

El suceso se registró poco después de las 08:30 del domingo. El operativo concluyó en pocas horas debido a la rápida reacción de los vecinos y de los equipos de emergencia, lo que permitió controlar la situación y evitar daños mayores. Las autoridades confirmaron que no hubo afectaciones a otras viviendas.

Por qué investigan el accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) lideran la investigación para determinar qué causó la caída del avión. Los investigadores revisan los registros de mantenimiento de la aeronave y analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Según el canal FOX 13 Tampa Bay, esta comunidad ha registrado otros tres hechos similares en años recientes, debido a la proximidad a pequeños aeropuertos y a la frecuente circulación de vuelos privados, lo que genera preocupación entre los vecinos.

Las autoridades federales no descartan ninguna hipótesis y solicitaron la colaboración de testigos y residentes que puedan aportar imágenes o videos sobre el accidente. El informe preliminar de la NTSB estará disponible en las próximas semanas, pero el reporte final suele demorar más de un año.

Cómo reaccionó la comunidad

Vecinos de Wesley Chapel expresaron su sorpresa y miedo tras el siniestro. Algunos recordaron accidentes previos en la zona y pidieron mayor control sobre los vuelos de pequeñas aeronaves en áreas residenciales.

La cobertura en medios estadounidenses coincidió en la rápida reacción de los servicios de emergencia y en la maniobra del piloto para evitar un desastre mayor. El hecho no dejó víctimas en tierra y el fuego se extinguió sin mayores consecuencias para el vecindario.

Las autoridades reiteraron que cualquier testigo puede aportar información relevante para esclarecer el hecho.

Temas Relacionados

Estados UnidosFloridaAccidente Aéreo Wesley ChapelInvestigación de AccidentesAviación CivilEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Cuándo expira el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Las horas finales del acuerdo bilateral están marcadas por incertidumbre en las negociaciones y el riesgo de que los enfrentamientos militares se reanuden. La Marina norteamericana sigue operando en la zona de Ormuz

Cuándo expira el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Arrestan a un asistente escolar en Nueva Jersey por abuso sexual de cuatro niños

La fiscalía de Atlantic presentó 16 acusaciones contra un empleado de Woodbine Elementary, señalado por delitos sexuales cometidos a lo largo de una década y bajo investigación por posibles nuevos casos en la comunidad escolar

Arrestan a un asistente escolar en Nueva Jersey por abuso sexual de cuatro niños

Nuevos detalles sobre el crimen del ex militar que asesinó a sus hijos y a otro menor en Luisiana

El entorno del acusado aporta nuevas claves sobre el origen de una tragedia familiar que sacudió profundamente a la comunidad local

Nuevos detalles sobre el crimen del ex militar que asesinó a sus hijos y a otro menor en Luisiana

Alerta en la ruta 710 de Florida por tráfico de drogas y 20 muertes por accidentes

Las autoridades intensifican los operativos y aumentan los controles policiales en el tramo que conecta Palm Beach con Okeechobee, tras registrar numerosos decomisos de sustancias ilegales y un incremento de víctimas fatales en el último año

Alerta en la ruta 710 de Florida por tráfico de drogas y 20 muertes por accidentes

El Hotel Delano en Miami Beach reabrió sus puertas tras seis años de renovación

Un extenso proceso de restauración da paso a modernas instalaciones, nuevos conceptos gastronómicos y entornos exclusivos, consolidando al hotel como un punto de referencia para viajeros contemporáneos y residentes locales

El Hotel Delano en Miami Beach reabrió sus puertas tras seis años de renovación

TECNO

Lista de códigos de Free Fire para canjear premios este martes 21 de abril de 2026

Lista de códigos de Free Fire para canjear premios este martes 21 de abril de 2026

El director de tecnología de Meta confiesa que sufre estrés recurrente y explica qué los provoca

Aprende un nuevo idioma con ayuda de la IA gracias a esta nueva herramienta de Google

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

El día que encontraron una granja con 3.800 PS4 para ganar dinero con Ultimate Team de FIFA

ENTRETENIMIENTO

La nueva temporada de Ghosts trae un giro sobrenatural

La nueva temporada de Ghosts trae un giro sobrenatural

Marty Supreme: El fenómeno protagonizado por Timothée Chalamet ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Sorpresa en el reparto de ‘Gundam’, la ambiciosa película de Netflix basada en el icónico anime: este es el reparto liderado por Sydney Sweeney

Chris Evans regresa como Capitán América a Marvel y emociona a los fans

Kit Harington y su mirada sobre los comienzos en la actuación: “Si no puedes lidiar con el rechazo no llegarás muy lejos”

MUNDO

El régimen chino presionó a países de África para impedir el uso del espacio aéreo al presidente de Taiwán

El régimen chino presionó a países de África para impedir el uso del espacio aéreo al presidente de Taiwán

El gobierno de Chad enviará 1.500 soldados a Haití para apoyar la misión de seguridad

El papa León XIV recordó a Francisco en el primer aniversario de su muerte: “Sus gestos permanecen en nuestros corazones”

La policía de Corea del Sur ordenó el arresto de Bang Si-Hyuk, el magnate del K-pop que creó al grupo BTS

Isabel II, la reina que desafió la historia: el homenaje de Camila y la familia real a su legado