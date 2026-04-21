Una avioneta cayó en el patio de una casa en Florida y murió una persona

La avioneta Cessna C402 cayó en el patio trasero de una vivienda en Wesley Chapel, al norte de Tampa, Florida. (WSVN)

Una avioneta Cessna C402 cayó la mañana del domingo en una zona residencial de Wesley Chapel, al norte de Tampa, en Florida. El accidente provocó la muerte del piloto, quien viajaba solo y no dejó heridos en tierra, según confirmaron la Administración Federal de Aviación (FAA) y los equipos de emergencia locales.

El siniestro ocurrió poco después de las 08:30, cuando la aeronave impactó en el patio trasero de una vivienda. Los vecinos escucharon un fuerte estruendo, seguido de una explosión, e inmediatamente observaron una columna de humo negro que alertó a toda la comunidad.

Las autoridades aseguraron el área y descartaron riesgos para otros residentes. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente, mientras medios estadounidenses y locales, como Diario Las Américas y el canal FOX 13 Tampa Bay, informaron detalles del suceso.

Qué sucedió en Wesley Chapel

El domingo por la mañana, una avioneta despegó desde una pista cercana y en minutos perdió el control. El piloto, cuya identidad no salió a la luz, era la única persona a bordo y murió tras el impacto. El avión cayó directamente en el patio trasero de una vivienda en Aldus Drive, a unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de Tampa, según reportó el canal FOX 13 Tampa Bay.

El accidente provocó la muerte del piloto, único ocupante, sin dejar heridos ni daños graves en tierra. (Pasco County Firefighters Local 4420)

Los residentes aportaron relatos coincidentes sobre el estruendo y la explosión que siguieron al accidente, así como sobre la presencia inmediata de humo negro elevándose por encima de las viviendas. Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el fuego comenzó tras el accidente. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, aseguraron el área e iniciaron las tareas para extinguir el incendio.

Quiénes se vieron afectados

El piloto, quien viajaba solo, perdió la vida en el acto. Las autoridades no informaron su nombre ni detalles sobre su nacionalidad. Ninguna persona en tierra resultó herida. Los vecinos, aunque alterados por el incidente, recibieron atención de socorristas y no se reportaron daños físicos ni materiales de gravedad, debido a que la avioneta evitó colisionar directamente contra las viviendas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la NTSB investigan las causas del siniestro aéreo en Florida. (Pasco County Firefighters Local 4420)

Una residente citada por la cadena local WSVN intentó sofocar las llamas con un extintor doméstico antes de la llegada de los bomberos. La mujer mencionó que el piloto probablemente maniobró el avión para evitar una tragedia mayor: “Creo que sabía lo que hacía, tal vez tuvo problemas con el motor y dirigió el avión para no impactar contra nuestras casas”.

Dónde y cuándo ocurrió el accidente

El accidente tuvo lugar en la comunidad de Wesley Chapel, en el condado de Pasco, Florida, una zona caracterizada por viviendas familiares y áreas verdes, situada aproximadamente a 40 kilómetros (25 millas) al norte de la ciudad de Tampa. El sitio preciso fue el patio trasero de una casa en Aldus Drive, donde impactó el avión y se inició el incendio.

Según la información de la Administración Federal de Aviación, la aeronave había despegado minutos antes desde el aeropuerto Tampa North Aero Park, ubicado a poca distancia del lugar del impacto.

Servicios de emergencia llegaron rápidamente, apagaron el incendio y aseguraron el área para evitar riesgos adicionales. (WSVN)

El suceso se registró poco después de las 08:30 del domingo. El operativo concluyó en pocas horas debido a la rápida reacción de los vecinos y de los equipos de emergencia, lo que permitió controlar la situación y evitar daños mayores. Las autoridades confirmaron que no hubo afectaciones a otras viviendas.

Por qué investigan el accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) lideran la investigación para determinar qué causó la caída del avión. Los investigadores revisan los registros de mantenimiento de la aeronave y analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Según el canal FOX 13 Tampa Bay, esta comunidad ha registrado otros tres hechos similares en años recientes, debido a la proximidad a pequeños aeropuertos y a la frecuente circulación de vuelos privados, lo que genera preocupación entre los vecinos.

Las autoridades federales no descartan ninguna hipótesis y solicitaron la colaboración de testigos y residentes que puedan aportar imágenes o videos sobre el accidente. El informe preliminar de la NTSB estará disponible en las próximas semanas, pero el reporte final suele demorar más de un año.

Cómo reaccionó la comunidad

Vecinos de Wesley Chapel expresaron su sorpresa y miedo tras el siniestro. Algunos recordaron accidentes previos en la zona y pidieron mayor control sobre los vuelos de pequeñas aeronaves en áreas residenciales.

La cobertura en medios estadounidenses coincidió en la rápida reacción de los servicios de emergencia y en la maniobra del piloto para evitar un desastre mayor. El hecho no dejó víctimas en tierra y el fuego se extinguió sin mayores consecuencias para el vecindario.

Las autoridades reiteraron que cualquier testigo puede aportar información relevante para esclarecer el hecho.