La conmovedora historia del sobreviviente de Chernobyl que ahora llora a su nieto asesinado por las tropas de Putin

La historia del sobreviviente de Chernobyl que ahora llora al nieto asesinado por las tropas de Putin

Petro Hurin afirma que su salud nunca ha vuelto a ser la misma desde que, hace 40 años, fue enviado a limpiar la zona de Chernobyl tras el peor accidente nuclear de la historia.

Fue uno de los cientos de miles de “liquidadores” que acudieron a limpiar tras la explosión del reactor número cuatro de la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, el 26 de abril de 1986. El desastre provocó que nubes de material radiactivo se extendieran por gran parte de Europa.

Treinta y un trabajadores de la central y bomberos fallecieron inmediatamente después, en su mayoría por enfermedad aguda por radiación. Desde entonces, miles más han sucumbido a enfermedades relacionadas con la radiación, como el cáncer, aunque el número total de víctimas mortales y los efectos a largo plazo sobre la salud siguen siendo objeto de un intenso debate.

Petro Hurin, de 76 años, uno de los "liquidadores" de Chernobyl, se refleja en un espejo en su casa de la aldea de Jutori, región de Cherkasi, Ucrania. De los 40 trabajadores enviados por su empresa a la zona de exclusión, solo cinco siguen vivos. 7 de abril de 2026. (REUTERS/Anna Voitenko)

En aquel momento, Hurin trabajaba para una empresa que suministraba excavadoras y vehículos de construcción, que lo envió a la zona de exclusión de Chernobyl en junio de 1986. De las 40 personas enviadas por su empresa, solo cinco siguen vivas hoy en día, afirmó.

“Ni una sola persona de Chernobyl goza de buena salud”, dijo este hombre de 76 años. “Es una muerte a base de mil pequeños cortes”.

Las autoridades soviéticas se esforzaron por ocultar la magnitud del desastre de Chernobyl, negándose a cancelar el desfile del 1 de mayo en Kiev, a unos 100 kilómetros al sur. El actual Gobierno de Ucrania ha puesto de relieve la mala gestión del accidente por parte de las autoridades soviéticas y los intentos de encubrir el desastre.

Hurin contó que algunos compañeros presentaron certificados médicos para librarse de prestar servicio en Chernobyl, pero él estaba dispuesto a ayudar.

“Me di cuenta de que, por pequeña que fuera mi contribución, estaba poniendo mi granito de arena para ayudar a domar a esta bestia atómica”, dijo.

Dolores de cabeza, dolor en el pecho, hemorragias

Trabajadores vierten cemento en la zona del accidente de Chernóbil, junio de 1986. Cientos de miles de "liquidadores" fueron enviados a construir el sarcófago destinado a contener la radiación del reactor destruido. (Reuters/Captura de pantalla)

Trabajando en turnos de 12 horas, Hurin utilizaba una excavadora para cargar hormigón seco mezclado con plomo —transportado al lugar en barcazas fluviales— en camiones para su traslado al reactor, donde se mezclaba para construir un enorme sarcófago destinado a contener la radiación.

“El polvo era terrible”, recordó Hurin. “Trabajabas media hora con una máscara respiratoria y acababa poniéndose (marrón) como una cebolla”.

Al cabo de cuatro días, Hurin cuenta que empezó a experimentar síntomas graves, como dolores de cabeza, dolor en el pecho, hemorragias y un sabor metálico en la garganta. Los médicos lo trataron, pero tras otro turno, apenas podía caminar. Temía que le quedaran “uno o dos días” de vida.

Petro Hurin toca el acordeón mientras su esposa Olha escucha en su casa del pueblo de Jutori, región de Cherkasi, Ucrania. Pese a sus problemas de salud, sigue tocando el bayán y escribe canciones y poemas. (REUTERS/Anna Voitenko)

“Me llevaron al hospital y los médicos me hicieron primero un análisis de sangre”, cuenta Hurin. “Me pincharon todos los dedos y salió un líquido pálido, pero no sangre”.

Los médicos soviéticos se negaron a diagnosticarle enfermedad por radiación, un diagnóstico que, según él, no estaba permitido en aquella época. En su lugar, le dijeron que padecía distonía vegetativo-vascular, un trastorno nervioso a menudo relacionado con el estrés.

Escombros del reactor número cuatro de la central nuclear de Chernóbil tras la explosión del 26 de abril de 1986. Treinta y un trabajadores y bomberos murieron inmediatamente, en su mayoría por enfermedad aguda por radiación. (Reuters/Captura de pantalla)

Antes del desastre, Hurin nunca había tomado la baja por enfermedad, pero después pasó unos siete meses yendo de un hospital a otro para recibir tratamiento, incluida una transfusión de sangre.

Afirma que le han diagnosticado anemia —a menudo relacionada con la enfermedad por radiación—, angina de pecho, pancreatitis y una serie de otras afecciones.

Vista exterior del reactor de la central nuclear de Chernóbil, Ucrania. Las autoridades soviéticas intentaron ocultar la magnitud del desastre y se negaron a cancelar el desfile del 1 de mayo en Kiev, a unos 100 kilómetros al sur. (Reuters/Captura de pantalla)

Según los estándares de sus compatriotas, Hurin ha vivido una larga vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida media de los hombres en Ucrania se situaba en 66 años en 2021, tras haber disminuido durante el COVID-19.

Ahora jubilado, Hurin vive con su esposa Olha en la región de Cherkasi, en el centro de Ucrania. Aunque padece problemas de salud, sigue tocando el bayán —un tipo de acordeón— y escribe canciones y poemas.

Afirma que está luchando para acceder a una pensión especial por discapacidad para los “liquidadores” del desastre nuclear.

La otra catástrofe: la invasión rusa

Petro Hurin visita un monumento dedicado a su nieto Andrii, militar ucraniano muerto a los 26 años cerca de Bakhmut, región de Donetsk, en 2023. Hurin y su esposa lo criaron desde los cuatro años. (REUTERS/Anna Voitenko)

Otra catástrofe —la invasión rusa de su país en 2022— ha llegado a dominar su vida. Él y su esposa Olha visitan regularmente un monumento conmemorativo en la cercana Jolodni Yar dedicado a su nieto, Andrii Vorobkalo, un soldado ucraniano que murió hace tres años en la guerra, a los 26 años.

Después de que su hija se marchara a trabajar a Europa, Hurin y su esposa criaron a Andrii desde que tenía cuatro años. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Andrii dejó su trabajo en Grecia.

“Lo dejó todo atrás y vino a defender Ucrania”, dijo Hurin a Reuters, de pie junto a la lápida dedicada a su nieto. “Pensamos en Andrii todo el tiempo”.

(Con información de Reuters)