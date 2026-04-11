Estados Unidos

Un sospechoso es arrestado tras la muerte de un infante de marina en una pelea callejera en Carolina del Norte

La investigación policial avanza luego de un violento altercado en una vía urbana, donde se reportó el fallecimiento de un militar estadounidense y las autoridades lograron identificar rápidamente al presunto responsable

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Un hombre de 47 años fue detenido en Wilmington, Carolina del Norte, acusado de asesinato en segundo grado tras la muerte de un Marine estadounidense (Wilmington Police Department)
Un hombre de 47 años fue detenido en Wilmington, Carolina del Norte, acusado de asesinato en segundo grado tras la muerte de un Marine estadounidense (Wilmington Police Department)

Un hombre de 47 años fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado tras la muerte de un Marine estadounidense durante una violenta pelea callejera en el centro de Wilmington, Carolina del Norte.

El incidente, ocurrido el 5 de abril de 2026 cerca de las 2 de la madrugada en North Front Street, tuvo lugar en una zona frecuentada por miembros de las Fuerzas Armadas debido a su cercanía, a unos 110 kilómetros, de la base militar Camp Lejeune, la mayor instalación del Cuerpo de Marines en la costa este de Estados Unidos.

La confirmación del caso fue realizada por la policía local y la familia de la víctima, según informó Fox News.

La víctima fue identificada como Daniel Montano, de 21 años, soldado del 1er Batallón, 2ª División de Marines con base en Camp Lejeune.

Montano fue uno de los dos hombres apuñalados durante el altercado y falleció posteriormente a consecuencia de sus heridas, según declaraciones policiales recogidas por Fox News.

La violenta pelea ocurrió la madrugada del 5 de abril de 2026 en North Front Street, cerca de la base militar Camp Lejeune, el mayor centro de Marines en la costa este (Google Maps)
La violenta pelea ocurrió la madrugada del 5 de abril de 2026 en North Front Street, cerca de la base militar Camp Lejeune, el mayor centro de Marines en la costa este (Google Maps)

El presunto agresor, Davy Spencer, de 47 años, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y dos delitos de agresión con arma mortal con intención de matar, de acuerdo al Departamento de Policía de Wilmington.

Si un Marine estadounidense resulta mortalmente herido en una pelea callejera fuera de servicio, como en el caso de Daniel Montano en Wilmington, el responsable puede enfrentar cargos de asesinato en segundo grado y delitos adicionales de agresión con arma mortal, según los procedimientos del Departamento de Policía de Wilmington y los cargos formalizados tras el incidente del 5 de abril de 2026.

La intervención policial y el desarrollo de los hechos según los registros audiovisuales

Un video difundido en redes sociales y analizado por Fox News muestra el momento en que los agentes utilizan gas pimienta para dispersar a los presentes poco antes de encontrar a Montano, quien se hallaba inclinado y sangrando profusamente sobre la acera, asistido por un testigo que intentó prestarle ayuda hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La policía informó que la segunda persona apuñalada huyó de la escena inicialmente, pero fue localizada después y recibió un torniquete aplicado por los agentes, acción que, según el testimonio oficial, contribuyó a salvarle la vida.

Durante una rueda de prensa, el jefe policial Ryan Zuidema defendió la actuación de los policías frente a las críticas por su intervención en la escena.

El Marine Daniel Montano, de 21 años y perteneciente al 1er Batallón, 2ª División de Marines de Camp Lejeune, falleció tras ser apuñalado en una pelea callejera (Fox News)
El Marine Daniel Montano, de 21 años y perteneciente al 1er Batallón, 2ª División de Marines de Camp Lejeune, falleció tras ser apuñalado en una pelea callejera (Fox News)

Zuidema expresó al diario local Wilmington StarNews que el caos inicial y la incertidumbre sobre la identidad de las víctimas y los sospechosos complicaron la respuesta inmediata. “No tienen idea de quién es quién. No saben quién es el sospechoso ni quién es la víctima”, declaró.

El jefe también explicó que la situación fue especialmente peligrosa, pues los efectivos debían determinar si los agresores permanecían en las inmediaciones y si había más lesionados.

Zuidema agregó que uno de los agentes fue afectado por el gas pimienta empleado y otro solicitó guantes antes de brindar atención médica, siguiendo los protocolos del departamento; el llamado a los servicios médicos, detalló, se realizó de inmediato en el lugar.

Impacto en la comunidad militar y apertura de investigaciones complementarias

La familia de Daniel Montano lo describió en una publicación de GoFundMe, citada por Fox News, como “más que un Marine: era un hijo, un hermano y alguien que trajo mucha luz a nuestras vidas”.

El Departamento de Policía de Wilmington expresó sus condolencias a los allegados de Montano en un comunicado oficial.

De manera paralela, en un incidente sin relación directa pero ocurrido en las inmediaciones y en un horario próximo, una joven de 22 años resultó gravemente herida por arma blanca y fue hospitalizada, según el informe policial recogido por Fox News.

El suceso dejó consternada a la comunidad local, mientras equipos de emergencia y fuerzas del orden trabajaron en el sitio para esclarecer los hechos y brindar apoyo a los familiares de la víctima (Wilmington NC)
El suceso dejó consternada a la comunidad local, mientras equipos de emergencia y fuerzas del orden trabajaron en el sitio para esclarecer los hechos y brindar apoyo a los familiares de la víctima (Wilmington NC)

En este segundo caso, los agentes arrestaron a Jazya Muldrow-Green, de 20 años, acusada de agresión con arma mortal con intención de matar y causar lesiones graves.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué originó la pelea que culminó con la muerte del Marine, de acuerdo con declaraciones de la policía de Carolina del Norte a Fox News Digital.

El Departamento de Policía de Wilmington mantiene abierta la investigación y no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias iniciales del enfrentamiento.

La muerte de Montano representa un golpe sensible para la comunidad militar de Camp Lejeune, ya que la proximidad con Wilmington convierte a este centro urbano en uno de los principales puntos de encuentro social para los Marines destacados en la región.

El caso ha generado preocupación entre los integrantes del cuerpo y refuerza el debate sobre la seguridad en zonas de ocio frecuentadas por personal militar.

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