El jefe del Mossad reveló que un agente muerto fuera de Israel influyó de forma decisiva en la guerra contra Irán

El director del Mossad, David Barnea, durante la ceremonia del Día del Recuerdo de los caídos de la agencia, el 21 de abril de 2026. Fue la primera mención pública oficial de la muerte del agente conocido como "M." (Captura de pantalla vía Telegram)

El director del Mossad, David Barnea, reveló este martes que un agente de la inteligencia israelí identificado solo como “M.” murió en el extranjero mientras operaba contra Irán, y que su trabajo influyó de manera significativa en el desarrollo de la guerra con Teherán. Fue la primera mención pública de la muerte del agente.

Barnea habló durante la ceremonia del Día del Recuerdo de los caídos del Mossad, celebrada el 21 de abril.

“Las operaciones que dirigió M. combinaron creatividad, astucia y tecnología, e influyeron significativamente en el éxito de la campaña contra Irán”, dijo Barnea. “Durante la Operación Rugido de León, mi corazón se llenó de orgullo por el carácter y las acciones de M.”

El director del Mossad no especificó la identidad del agente, la fecha exacta de su muerte ni el incidente en que ocurrió. Solo indicó que M. cayó fuera de las fronteras de Israel.

Tras el discurso, medios israelíes identificaron a M. como el agente del Mossad muerto en el lago Mayor, en el norte de Italia, en mayo de 2023, cuando una embarcación en la que viajaba junto a otros agentes israelíes e italianos naufragó a causa de una tormenta repentina. Junto a él murieron dos miembros de la inteligencia italiana y la compañera del patrón de la embarcación, una ciudadana rusa.

M., que había servido 30 años en el Mossad, fue enterrado en la ciudad israelí de Askelón en un funeral al que asistió la cúpula de la agencia con sombreros y mascarillas quirúrgicas para ocultar sus identidades.

En aquella ocasión, Barnea lo había descrito como “un hombre de modales refinados, amante de la humanidad, bondadoso, sereno y discreto”, que “sabía hablar con todos en su idioma, en todos los sentidos de la palabra”.

Una operación conjunta expuesta por el naufragio

Bomberos buscan sobrevivientes tras el naufragio de una embarcación en el lago Mayor, norte de Italia, 29 de mayo de 2023. En el accidente murieron dos agentes de la inteligencia italiana, un agente del Mossad y la compañera del patrón de la embarcación. (Vigili del Fuoco/Handout vía Reuters, archivo)

Según reportes del diario italiano La Repubblica publicados días después del accidente, el Mossad y la inteligencia italiana trabajaban juntos para impedir que Teherán obtuviera armamento avanzado. La colaboración entre ambas agencias habría comenzado a raíz de informes que señalaban la presencia de oligarcas rusos en la zona del lago Mayor, involucrados en la transferencia a Moscú de drones de fabricación iraní.

La mañana del 28 de mayo de 2023, 21 agentes de ambas organizaciones abordaron una embarcación en Sesto Calende disfrazados de turistas. La travesía los llevó hasta la Isla de los Pescadores, uno de los pequeños islotes del lago Mayor, donde almorzaron antes de emprender el regreso. Trece de los 21 agentes eran del Mossad.

A las 19:20, la embarcación fue sorprendida por una violenta tromba de agua que la hizo volcar y hundirse en cuestión de minutos. Diecinueve personas lograron nadar hasta la orilla. Cuatro quedaron atrapadas en el casco: los agentes italianos Claudio Alonzi y Tiziana Barnobi, la ciudadana rusa Anya Bozhkova —compañera del dueño del barco— y el agente israelí que los medios italianos identificaron como Erez Shimoni.

Al ser interrogados por los carabinieri, los agentes italianos supervivientes declararon ser “funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros”, mientras que los israelíes dijeron integrar “una delegación gubernamental israelí”.

Los agentes israelíes fueron trasladados de regreso a Israel en una operación de extracción de emergencia; los italianos abandonaron el hospital poco después.

El patrón de la embarcación, Claudio Carminati, enfrenta cargos por naufragio culposo, lesiones y homicidio culposo: la embarcación llevaba 21 personas a bordo pese a tener capacidad certificada para 15.

Aunque el gobierno italiano reconoció en su momento que los dos agentes italianos fallecidos estaban en servicio activo, filtró que la jornada de la tragedia era de carácter informal.

Sin embargo, los textos incorporados recientemente al memorial del Dis, el organismo coordinador de los servicios italianos, los describen como caídos “en el curso de una delicada actividad operativa con Servicios Aliados Extranjeros”, contradiciendo esa versión.

El discurso de Barnea del martes es la primera confirmación oficial israelí de que M. murió cumpliendo una misión vinculada a las operaciones contra Irán.