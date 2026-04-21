El Pentágono busca triplicar el presupuesto para drones y sistemas de defensa aérea utilizados en la guerra con Irán

El Pentágono busca triplicar el presupuesto destinado a drones militares en 2027

El Pentágono propuso un incremento sin precedentes en el presupuesto militar para el ejercicio fiscal 2027, con el objetivo de reforzar las capacidades tecnológicas y logísticas de Estados Unidos tras los recientes conflictos en Oriente Medio.

El presupuesto contempla triplicar la inversión en drones y tecnologías asociadas, asignando casi USD 54.000 millones a estos rubros, mientras que USD 21.000 millones se orientarán a sistemas de armas diseñados para neutralizar drones enemigos.

Estados Unidos prevé invertir más de 74.000 millones de dólares en tecnología de drones (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)

En materia de municiones, se prevén más de USD 30.000 millones para la adquisición de interceptores de misiles y munición crítica, tras la reducción de reservas evidenciada en los recientes enfrentamientos con Irán.

La propuesta incluye la compra de 18 nuevos buques de guerra, con una inversión superior a USD 65.000 millones, y la adquisición de 785 misiles de crucero Tomahawk, un salto considerable respecto a las 55 unidades del año anterior.

El uso intensivo de Tomahawk en Irán disparó la demanda de reposición (Reuters)

El vicealmirante Ben Reynolds subrayó que la producción de armamento es el principal desafío, por lo que la empresa Raytheon, fabricante del Tomahawk, deberá invertir para aumentar su capacidad y garantizar el suministro.

Ben Reynolds, vicealmirante de la Armada, reconoció que la producción de misiles Tomahawk es el principal desafío logístico (https://www.navy.mil/)

El plan prevé además un aumento de 44.500 soldados, más del 2% del personal actual, y asigna más de USD 2.000 millones para operaciones en la frontera entre Estados Unidos y México.

El aumento de personal militar representa un crecimiento de más del 2% en las fuerzas armadas (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo)

En respuesta a las dificultades para fabricar municiones avanzadas, la Fuerza Aérea, bajo dirección del general de división Frank Verdugo, destinará USD 600 millones al desarrollo de municiones de bajo costo, buscando asegurar volumen suficiente ante escenarios de alta demanda.

Frank Verdugo, jefe de presupuesto de la Fuerza Aérea, impulsa una inversión de 600 millones de dólares en municiones asequibles

El presupuesto presentado no incluye fondos para la reparación de bases militares en Oriente Medio; según Jules Hurst III, subsecretario interino de Defensa y contralor del Pentágono, esos recursos serán solicitados en una etapa posterior, una vez definidas las prioridades de infraestructura tras las lecciones del conflicto reciente.

Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la extensión del alto el fuego con Irán y ordenó que continúe el bloqueo de los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo definitivo con el régimen de Teherán.

Trump justificó la extensión de la tregua con Irán por divisiones internas en el régimen (Reuters)

La medida, comunicada pocas horas antes de que expirara la tregua inicial, surge a partir de un pedido del gobierno de Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto, con el objetivo de brindar más tiempo a Irán para que presente una postura consensuada durante las negociaciones.

Trump informó que instruyó a las Fuerzas Armadas estadounidenses para que mantengan el bloqueo y permanezcan en estado de máxima alerta, a la espera de la propuesta iraní y de la conclusión de las conversaciones. Según expresó en redes sociales, la extensión del alto el fuego se mantendrá vigente “sea cual sea el resultado” de las negociaciones.

La tregua se prolonga mientras continúan el bloqueo de puertos y las negociaciones con el régimen iraní (Reuters)

El mandatario justificó su decisión al señalar que el régimen iraní atraviesa profundas divisiones internas, una situación que, según él, era previsible en el contexto actual.

Además, subrayó que la suspensión temporal de las operaciones ofensivas busca permitir que Irán elabore una propuesta unificada, como solicitaron el jefe militar paquistaní Asim Munir y el primer ministro Shehbaz Sharif, quienes gestionaron la mediación.

(Con información de AP)