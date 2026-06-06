Nueva York extiende el horario de iluminación en canchas y campos deportivos durante el verano

El plan de iluminación extendida permitirá programar más entrenamientos y partidos de deportes juveniles, ligas de adultos y programas comunitarios en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae).

El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de Parques de la ciudad de Nueva York, Tricia Shimamura, anunciaron que Nueva York extenderá hasta las 23:00 la iluminación en 50 canchas y campos de la ciudad entre el 11 de junio de 2026 y el fin de semana del Día del Trabajo (5, 6 y 7 de septiembre).

Según estimaciones de la Alcaldía de Nueva York, la medida sumará más de 4.000 horas adicionales de uso nocturno durante un verano marcado por la final de la NBA y la llegada de la Copa Mundial de la FIFA.

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Cómo funcionará la extensión horaria

La iniciativa busca responder a la demanda de espacios recreativos de residentes que solo pueden acceder a los campos después del trabajo o cuando bajan las temperaturas por la noche. La extensión también dará más margen para programar entrenamientos y partidos de deportes juveniles, ligas de adultos y programas comunitarios.

De acuerdo con Gothamist, el Departamento de Parques indicó que todavía define los campos que contarán con la extensión horaria, aunque la medida abarcará canchas de fútbol, béisbol, baloncesto y otros espacios donde, por lo general, las luces se apagan a las 22:00.

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No obstante, algunos espacios ya figuran en el Mapa de Disponibilidad de Permisos para Campos y Canchas. Entre ellos aparecen el Parque Claremont, el Parque Harris, el Parque De Witt Clinton y Harlem River.

La comisionada Shimamura aclaró que las luces solo permanecerán encendidas si los equipos gestionan una extensión del horario mediante el del sitio web de Parques de la Ciudad de Nueva York. En los espacios no incluidos en el programa, el horario habitual de permisos seguirá de 08:00 a 22:00.

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La extensión horaria permitirá que residentes accedan a canchas y campos después del trabajo o cuando bajan las temperaturas por la noche (Imagen Ilustrativa Infobae).

Qué dijeron las autoridades sobre el plan de iluminación extendida

Las ligas de fútbol presionaron durante semanas al Departamento de Parques para lograr esta extensión horaria. Alegaron que los partidos de la Copa Mundial de este verano en Nueva Jersey hicieron que el fútbol fuera más popular que nunca en los cinco distritos y vieron en Mamdani, aficionado de este deporte y miembro de una liga recreativa, a un alcalde que podría ayudarlos a lograrlo, reportó Gothamist.

Tras el anuncio, Mamdani celebró la extensión horaria en el comunicado oficial: “Espero que dentro de 20 años tengamos delanteros y ala-pívots de talla mundial cuyas trayectorias comenzaron aquí mismo, en la ciudad de Nueva York, cuando descubrieron las canchas y campos de juego de sus barrios iluminados por la noche”.

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Además, señaló: “Estas 4.000 horas adicionales de juego brindarán oportunidades para que los vecinos disfruten del fresco aire nocturno, para que los jóvenes neoyorquinos imiten las habilidades que acaban de ver en la televisión, y para que vivan y jueguen en nuestra ciudad. Nuestros parques son nuestros patios traseros, y los campos deportivos locales son nuestros estadios”.

Mamdani sostuvo que los jóvenes neoyorquinos podrán imitar las habilidades vistas en la televisión gracias a la extensión horaria (AFP).

Por su parte, Shimamura vinculó la decisión con “un verano deportivo histórico” al mencionar la carrera de los Knicks hacia las Finales de la NBA y la expectativa por el Mundial de este año. La comisionada afirmó que la extensión de horarios transformará ese interés deportivo en más oportunidades de práctica para atletas jóvenes, ligas de adultos y grupos vecinales que dependen de los parques después del trabajo o de la escuela.

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Por su parte, la vicealcaldesa de Seguridad Comunitaria, Renita Francois, declaró: “Con demasiada frecuencia, les decimos a los niños qué no deben hacer con su tiempo libre sin ofrecerles suficientes oportunidades para que disfruten de lo que sí pueden hacer. Al ampliar el acceso a campos y canchas deportivas bien iluminadas en los cinco distritos, la administración Mamdani está invirtiendo en espacios donde los jóvenes neoyorquinos puedan mantenerse activos y, sobre todo, divertirse”.