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El Ejército de Israel bombardeó 150 posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las FDI indicaron que esos ataques se llevaron a cabo en las últimas 48 horas

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Israel atacó nuevos objetivos de Hezbollah en el sur de Líbano (REUTERS/Stringer)
Israel atacó nuevos objetivos de Hezbollah en el sur de Líbano (REUTERS/Stringer)

El Ejército de Israel anunció este sábado haber atacado unas 150 posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano durante las últimas 48 horas, con bombardeos dirigidos a depósitos de armas, cuarteles generales y lanzadores de misiles del grupo chií respaldado por el régimen de Irán.

De acuerdo a lo detallado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las operaciones militares se concentraron en distritos como Nabatieh, Sidón, Tiro, Jezzine, Marjayoun y Bint Jbeil, zonas donde la tensión se mantiene elevada.

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Israel emprendió estos ataques en represalia por una serie de ofensivas de Hezbollah lanzadas desde el sur del Líbano. El objetivo principal es debilitar las capacidades del grupo y limitar nuevas incursiones en la frontera entre ambos países, en medio de una escalada militar que mantiene bloqueada cualquier tregua duradera.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó los bombardeos de Israel como “ataques incesantes, que quedan impunes”, y criticó la ausencia de consecuencias pese a la existencia de un alto el fuego formal. Además, exigió que el régimen de Irán se abstenga de intervenir en los asuntos internos libaneses y defendió la soberanía nacional.

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El ejército libanés, que no participa en los combates entre Israel y Hezbollah, ha sido blanco de ataques recientes. Uno de los incidentes más letales ocurrió cuando un ataque aéreo israelí destruyó un vehículo militar en la localidad de Tebnit, causando la muerte de dos oficiales y un soldado. Según el ejército israelí, la acción iba dirigida contra amenazas vinculadas al grupo terrorista Hezbollah tras detectar actividad sospechosa en una zona de combate.

Hezbollah condenó los ataques y reiteró su exigencia de que Israel retire sus fuerzas del territorio libanés como condición para cualquier acuerdo de cese de hostilidades.

En medio de las negociaciones con EEUU, Irán exige que Israel ponga fin a los ataques contra los terroristas de Hezbollah en Líbano (Majid Asgaripour/WANA)
En medio de las negociaciones con EEUU, Irán exige que Israel ponga fin a los ataques contra los terroristas de Hezbollah en Líbano (Majid Asgaripour/WANA)

La escalada en el sur del Líbano se ha convertido en un punto clave dentro de las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán. Teherán insiste en que cualquier pacto regional debe incluir un alto el fuego en suelo libanés, condición para avanzar hacia el fin de los enfrentamientos en Oriente Medio.

Paralelamente, el jefe del ejército libanés, Rodolphe Haykal, viajó a Pakistán por invitación del comandante Asim Munir, figura central en los esfuerzos diplomáticos para acercar posiciones entre Washington y Teherán. Los contactos, según fuentes militares, buscan frenar la violencia, colocando al Líbano en el centro de las conversaciones.

Esta semana, delegaciones libanesas e israelíes en Washington anunciaron un acuerdo de alto el fuego condicionado. El pacto exige que Hezbollah detenga sus ataques y retire a sus combatientes de las inmediaciones de la frontera, permitiendo que solo el ejército libanés despliegue fuerzas en zonas elegidas como áreas piloto de seguridad. Sin embargo, el grupo rechazó este acuerdo y mantiene la retirada total israelí como condición insalvable.

Mientras diplomáticos negocian sin avances claros, crece la preocupación entre la población del sur del Líbano. Muchos temen que sus vidas y su territorio queden supeditados a intereses externos en una partida mayor de poder regional.

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