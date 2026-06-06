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“Es como Elizabeth Taylor y Marlon Brando juntos”, dice Bradley Cooper sobre Zendaya en “Euphoria”

El actor comparó el magnetismo de la intérprete con dos leyendas del cine durante una charla con Sam Levinson. También explicó cómo su desempeño sostiene escenas intensas y genera conexión con la audiencia

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Bradley Cooper elogió a Zendaya tras el final de Euphoria y la comparó con Elizabeth Taylor y Marlon Brando

Bradley Cooper elogió a Zendaya tras el final de Euphoria y la comparó con dos figuras centrales del cine: “Es como Elizabeth Taylor y Marlon Brando juntos”, según declaraciones recogidas por Complex. El actor afirmó que la intérprete lo impresionó por su capacidad para sostener escenas emocionalmente exigentes y por la forma en que conectó con la audiencia.

Durante una conversación con Sam Levinson, creador de Euphoria, Cooper sostuvo que pocas veces había visto una actuación con ese nivel de impacto. “No creo haber visto a un actor que me haya dejado así de impresionado”, dijo.

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En su evaluación, la fuerza de Zendaya aparece en el equilibrio entre sensibilidad y control interpretativo, con matices que, a su juicio, remiten a la intensidad de Brando y al peso dramático de Taylor. También valoró la disciplina con la que la actriz sostiene el punto de vista del personaje sin perder naturalidad.

El final de Rue Bennett y las razones detrás del desenlace

El final de Euphoria mostró la muerte de Rue Bennett por drogas adulteradas con fentanilo y cerró su arco en la serie (Captura de video)
El final de Euphoria mostró la muerte de Rue Bennett por drogas adulteradas con fentanilo y cerró su arco en la serie (Captura de video)

Cooper también se refirió al cierre de la historia de Rue Bennett, el personaje interpretado por Zendaya. El final de la serie incluyó su muerte por drogas adulteradas con fentanilo, una resolución que cerró tramas principales y cambió de manera definitiva el arco del personaje.

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En esa misma charla, Cooper calificó el desenlace construido por Levinson como “hermoso” y “respetuoso”, y sostuvo que la despedida se narró con compasión. Su valoración apuntó menos al golpe narrativo y más a la forma en que el relato acompañó la caída del personaje sin convertirla en un recurso efectista.

Levinson explicó que la decisión estuvo atravesada por el contexto de la crisis del fentanilo y por la muerte del actor Angus Cloud en 2023. El creador señaló que el objetivo era transmitir al público el dolor que viven las familias cuando una persona cercana muere a causa de una adicción.

La discusión sobre adicción: advertencia, no glamour

Bradley Cooper a los 51 años
Bradley Cooper sostuvo que Euphoria funciona como una advertencia sobre la adicción y rechazó que la serie glorifique el consumo de drogas (Photo by James Warren/Famous Images/Sipa USA)

Ante críticas sobre una supuesta glorificación del consumo de drogas en la serie, Cooper defendió que Euphoria opera como advertencia. En su lectura, la historia expone la dimensión seductora de la adicción, pero muestra su costo y su deterioro, con una progresión narrativa que no suaviza los daños.

El actor, que habló en otras oportunidades sobre sus experiencias de recuperación, señaló que la frontalidad del guion contribuye a poner el tema en discusión sin eufemismos. También sugirió que ver la serie en familia puede habilitar conversaciones sobre el riesgo del consumo de sustancias, el impacto en el entorno y el duelo ante la pérdida. En ese sentido, apuntó que la ficción puede ayudar a nombrar situaciones que muchas veces se ocultan por vergüenza o temor.

Un elenco que elevó el estándar de la serie

Bradley Cooper en la promoción de 'Caregiving'. (PBS)
Bradley Cooper también destacó en Euphoria las actuaciones de Sydney Sweeney y Adewale Akinnuoye-Agbaje (PBS)

En la conversación difundida por Complex, Cooper extendió el reconocimiento al trabajo del reparto y destacó las actuaciones de Sydney Sweeney y Adewale Akinnuoye-Agbaje. Según indicó, el diseño de la serie bajo la dirección de Levinson evita que las decisiones parezcan azarosas y sostiene una coherencia formal que refuerza el peso de las escenas más duras.

Cooper agregó que ver Euphoria lo estimuló creativamente mientras trabajaba en Maestro y ubicó a la serie como una referencia por su ambición narrativa y su apuesta estética.

En su balance, la trayectoria de Rue y el recorrido del resto de los personajes obligan a mirar de frente la adicción y sus consecuencias, un efecto que, para él, explica por qué la producción dejó una marca en buena parte del público.

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