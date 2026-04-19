Una campaña de concienciación, el endurecimiento de las multas y la transformación de la convivencia vial marcan el inicio de las nuevas reglas en Nueva York

Nueva York endurece desde 2026 las sanciones por no ceder el paso a peatones en cualquier tipo de cruce

A partir de febrero de 2026, Nueva York aplicará una norma actualizada para los pasos de peatones que endurece las sanciones para conductores y ciclistas: no ceder el paso a un peatón será considerado una infracción de 5 puntos del DMV, en comparación con los 3 puntos previos, según informó Secret NYC.

Esta nueva disposición abarca cualquier tipo de cruce, esté o no señalizado, y exige una parada total del vehículo o la bicicleta hasta que el peatón haya cruzado completamente la calzada.

La actualización de la normativa coincide con otra reforma que reduce el límite para la suspensión del carné de conducir a 10 puntos acumulados.

Según Secret NYC, cometer esta infracción dos veces podría resultar en la pérdida del permiso de conducir, una consecuencia que refuerza la importancia de respetar el paso de los peatones en todas las intersecciones.

La obligación de detenerse aplica a cualquier situación en la que una persona atraviese desde una acera hasta la opuesta, otorgando prioridad total al peatón durante toda la maniobra.

La reforma eleva la penalización por no respetar el paso peatonal a 5 puntos en el DMV, frente a los 3 anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de la aplicación de la norma

La nueva regulación establece que tanto automovilistas como ciclistas deben realizar una detención absoluta; esto significa que no pueden avanzar aunque sea parcialmente mientras una persona esté atravesando el asfalto, de acuerdo con lo detallado por Secret NYC.

La eliminación de distinciones entre pasos señalizados y no señalizados representa un cambio relevante, pues iguala la exigencia de espera ante cualquier tipo de cruce, incluso si no existen marcas viales o semáforos.

El endurecimiento de las sanciones responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial y proteger a los peatones en una ciudad donde el tránsito es intenso y la convivencia entre distintos medios de transporte puede generar situaciones de riesgo.

La medida busca corregir comportamientos habituales en los que conductores o ciclistas avanzan parcialmente o no respetan la prioridad de quienes cruzan la calzada.

Cambios en el sistema de puntos y riesgos de suspensión

La reforma también introduce cambios en el sistema de puntos del Department of Motor Vehicles (DMV). Antes, la acumulación de 11 puntos en el historial de infracciones en un periodo de 18 meses implicaba la suspensión automática del carné de conducir.

Las autoridades de Nueva York buscan reducir los accidentes peatonales mediante sanciones más severas e igualdad en la prioridad de paso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la nueva normativa, el umbral se reduce a 10 puntos, lo que implica que los conductores y ciclistas deberán ser más cautelosos, ya que bastarían dos infracciones graves por no ceder el paso para quedar inhabilitados temporalmente para conducir en el estado de Nueva York.

Este endurecimiento del sistema de penalizaciones forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir los accidentes peatonales y promover una cultura vial responsable.

Las autoridades esperan que la mayor severidad de las consecuencias actúe como un disuasivo efectivo para quienes incumplan las reglas de prioridad peatonal.

Impacto esperado y objetivos de la política pública

La ciudad de Nueva York ha experimentado en los últimos años un aumento en la preocupación pública por la seguridad de los peatones, especialmente en áreas de alto tránsito y en intersecciones complejas.

Las estadísticas del Department of Transportation local indican que los atropellos y accidentes en pasos de peatones representan una proporción significativa de los incidentes viales con víctimas.

La implementación de la nueva norma pretende modificar los hábitos de quienes circulan por las calles de la ciudad, tanto conductores como ciclistas, orientando el comportamiento hacia una mayor precaución y respeto por los peatones.

El objetivo central es disminuir la siniestralidad, reducir los riesgos en cruces urbanos y reforzar el derecho de paso de las personas a pie, independientemente del tipo de intersección.

La regulación exige que automovilistas y ciclistas detengan totalmente el vehículo hasta que el peatón finalice el cruce (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades subrayan que la medida también busca igualar las condiciones de seguridad en todos los pasos peatonales, evitando la confusión derivada de distinciones entre cruces señalizados y no señalizados.

La exigencia de una detención total y la mayor gravedad de la sanción buscan generar un cambio cultural duradero y mejoras sostenibles en la seguridad vial urbana.

El ajuste normativo, según diversos especialistas en tránsito consultados por medios locales, representa un paso necesario para alinearse con las mejores prácticas internacionales en materia de protección del peatón y gestión de la movilidad urbana.