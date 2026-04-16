De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

(Guardia Nacional/Ilustrativa)

Un hombre de origen mexicano fue sentenciado en Estados Unidos tras ser hallado culpable de trasiego de metanfetamina, anunció Distrito Este de Texas.

La condena en contra de Israel Sánchez Arciga, un hombre de 48 años que estaba en una situación irregular migratoria en EEEU se declaró culpable de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de fabricar y distribuir metanfetamina, compartieron las autoridades estadounidenses el 15 de abril.

Dicho hombre recibió la sentencia de 324 meses de prisión (27 años) el 14 de abril.

Metanfetamina líquida de México a EEUU

Los registros judiciales indican que el ahora sentenciado, junto con otras personas, se dedicaba a importar metanfetamina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“La procesaban en Texas y luego distribuían cantidades de varios kilogramos de metanfetamina de alta pureza en el Distrito Este de Texas.”, detalla el reporte de las autoridades publicado en la página web del Departamento de Justicia.

Cuando el hombre fue detenido (acciones realizadas el 14 de julio de 2023) llevaba un arma de fuego, frente al laboratorio de conversión de metanfetamina en Rice, Texas, donde residía.

“Un ciudadano mexicano que residía ilegalmente en Estados Unidos ha sido sentenciado a 27 años de prisión federal como parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional por tráfico de metanfetaminas en el Distrito Este de Texas”, destaca el informe oficial.

La investigación del caso estuvo a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina del Sheriff del Condado de Rockwall, el Departamento de Policía de Flower Mound, el Departamento de Policía de Garland y la Oficina del Sheriff del Condado de Hunt, con la asistencia adicional del Departamento de Servicios Públicos de Texas y la Oficina del Sheriff del Condado de Navarro.

Sentencian a “El Meño” por lavado de dinero en EEUU

Por su parte, el pasado 26 de junio José Manuel Martínez Gómez, alias El Meño, fue sentenciado en EEUU a más de ocho años de prisión por su participación en actividades de lavado de dinero. Los registros oficiales indican que dicho hombre fue intermediario en una organización que ayudaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

(Archivo)

Dicho sujeto, también de origen mexicano, se dedicaba a recaudar activos, así como la repatriación a México de las ganancias del crimen organizado generadas en territorio estadounidense.

El reporte indica que Manuel Martínez contaba con diversos cómplices a lo largo de EEUU.

“Martínez personalmente organizó el lavado de $5,462,289 dólares provenientes de delitos de narcotráfico. Martínez utilizó una red de cómplices para recoger esas ganancias del narcotráfico en todo Estados Unidos”, es parte de lo informado por las autoridades en dicha ocasión.