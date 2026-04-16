Un accidente que dejó como saldo una persona fallecida obligó a cerrar los carriles de la I-35 en Austin, provocando retrasos de hasta una hora

El accidente mortal en la I-35 Norte de Austin provoca cierre total de carriles en dirección sur y graves retrasos matutinos (Los Angeles Times)

La mañana del jueves 16 de abril se registró un accidente de consecuencias fatales en la Interestatal 35 (I-35), en la zona norte de Austin y Pflugerville, lo que obligó al cierre total de los carriles en dirección sur durante varias horas. La emergencia se produjo en la cuadra 16100 de los carriles en dirección sur de la I-35 Norte, a la altura de Grand Avenue Parkway, un tramo que conecta directamente estas dos áreas densamente transitadas del área metropolitana de la capital de Texas. El suceso ocurrió poco después de las cinco de la mañana, según datos confirmados por el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), y provocó la movilización inmediata de equipos de emergencia y autoridades viales.

Las autoridades confirmaron rápidamente que el accidente tuvo un saldo mortal. Aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias exactas del choque o la identidad de la persona fallecida, la información oficial coincide en señalar la gravedad del incidente y su impacto directo sobre la movilidad de la región. El cierre de la autopista generó una alerta inmediata para quienes circulan habitualmente por este corredor, considerado uno de los más transitados en el norte de Austin.

El accidente, reportado inicialmente cerca de las 5:19 de la mañana entre Grand Avenue Parkway y FM 1825, desencadenó el cierre total de todos los carriles en dirección sur de la I-35. Según la plataforma SigAlert, la magnitud del siniestro y la intervención de los equipos de rescate forzaron la interrupción completa del tránsito en ese tramo. Como resultado, durante varias horas el acceso quedó totalmente restringido, lo que ocasionó una acumulación inusual de vehículos y extendió el área de congestión a calles y salidas aledañas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Travis lidera la investigación sobre el choque en la I-35 que dejó al menos una víctima mortal

El impacto sobre el tráfico fue inmediato y severo. SigAlert advirtió que los retrasos en la zona podían alcanzar hasta una hora, afectando no solo a quienes circulan diariamente por la Interestatal 35, sino también a los conductores que intentaban desplazarse entre Austin y los suburbios del norte como Pflugerville. El aviso de congestión indicaba que el tráfico se encontraba detenido hasta RM 1431, Chandler Road y la salida 256 de la I-35, cubriendo una amplia extensión que normalmente alberga un flujo constante de vehículos.

Ante la magnitud de los retrasos, las autoridades y plataformas especializadas recomendaron a los automovilistas buscar rutas alternativas para evitar la zona afectada. Tanto el Departamento de Transporte de Texas como SigAlert sugirieron el uso de la carretera estatal 130 y el bulevar AW Grimes como vías principales para desviar el tráfico y reducir los tiempos de espera. Estas recomendaciones se mantuvieron durante toda la mañana mientras persistía la investigación y los trabajos de limpieza en el lugar del accidente.

La situación generó preocupación entre quienes dependían de la I-35 para sus desplazamientos matutinos. La recomendación de utilizar rutas alternas se mantuvo vigente hasta avanzada la mañana, ya que los trabajos de las autoridades para liberar la vía y esclarecer las causas del accidente continuaron durante varias horas. Muchos usuarios se vieron obligados a modificar sus planes y adaptar sus trayectos habituales en respuesta a la emergencia vial.

Diversas instancias oficiales participaron en la atención y manejo de la situación. El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) fue el primero en informar sobre el cierre total de los carriles poco antes de las seis de la mañana. Paralelamente, la Oficina del Sheriff del Condado de Travis confirmó a través de sus canales en línea que sus agentes se encontraban en el lugar investigando el accidente, reiterando la gravedad del siniestro y la necesidad de evitar la zona. Además, el Departamento de Policía de Austin y el Servicio de Emergencias Médicas del Condado de Austin-Travis fueron contactados para recabar información y brindar apoyo en el sitio, aunque hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre su intervención.

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) a través de sus redes sociales informó la alerta de tráfico

El manejo de la información pública fue cuidadoso. Las autoridades no proporcionaron un tiempo estimado para la reapertura total de los carriles cerrados a través de sus redes sociales, generando incertidumbre entre los conductores. Las cámaras de vigilancia de TxDOT ubicadas cerca de la intersección afectada fueron desactivadas temporalmente, lo que limitó el acceso de la ciudadanía a imágenes en tiempo real del incidente y sus consecuencias en el tráfico. Mientras tanto, los medios locales y plataformas especializadas mantuvieron la cobertura y actualización constante sobre el estado de la autopista y la evolución de la emergencia.

A las 9:10 de la mañana, el Departamento de Transporte de Texas informó que uno de los carriles en dirección sur de la I-35, cerca de Grand Avenue Parkway, había sido reabierto. Sin embargo, se mantenían importantes retrasos y la recomendación de buscar rutas alternativas continuaba vigente, dado que el tráfico seguía siendo denso en la zona. Este avance permitió aliviar parcialmente la congestión, aunque la normalización del flujo vehicular dependía de la conclusión de los trabajos de investigación y retiro de escombros.

La reapertura parcial marcó un primer paso hacia la recuperación de la circulación habitual en este tramo de la I-35. No obstante, la incertidumbre sobre cuándo estarían completamente habilitados todos los carriles persistía entre los conductores. Las actualizaciones oficiales insistían en la necesidad de prever retrasos y planificar desplazamientos evitando la zona afectada.

La investigación del accidente quedó a cargo de la Oficina del Sheriff del Condado de Travis, que confirmó la muerte de al menos una persona en el siniestro. Hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre las causas del accidente ni datos personales de la víctima. Las autoridades señalaron que la pesquisa policial continuaba en curso y que toda información relevante sería comunicada oportunamente a medida que avanzaran las indagaciones.