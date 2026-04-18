Nueva York: del récord de calor a la amenaza de heladas en menos de una semana

El abrupto cambio climático en la zona de Nueva York provoca una caída de más de 20 °C en menos de tres días (REUTERS/Adam Gray)

Un abrupto cambio climático se instalará en la zona de Nueva York desde este domingo, cuando se espera que un frente frío disipe el calor registrado días atrás. La semana culminó con temperaturas récord de 32,2 ℃ (90 ℉), un valor elevado para abril según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, lo que marcó uno de los picos de calor estival más tempranos en la región en la última década.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, a partir del domingo y hasta el martes las máximas vespertinas apenas alcanzarán entre 10 ℃ y 12,7 ℃ (50 ℉ a 55 ℉). Este descenso será notado por quienes experimentaron el calor reciente, ya que supone una diferencia de más de 20 grados Celsius en menos de 72 horas.

El frente frío avanzará durante la madrugada del domingo, con lluvias intermitentes y vientos moderados que incrementarán la sensación térmica de menor temperatura.

El paso de este sistema frontal generará un ambiente más templado, nublado y húmedo en comparación con el sábado, cuando se mantuvieron condiciones secas y cálidas. Según la agencia climática estadounidense NOAA, las precipitaciones podrían extenderse hasta la tarde del domingo y disminuir gradualmente hacia el anochecer.

Para la población local, esto supondrá una modificación en la vestimenta y en las actividades al aire libre, ya que será necesario adaptar la ropa y los preparativos en función del pronóstico.

Las autoridades meteorológicas recomiendan prestar especial atención durante las primeras horas del martes, cuando se anticipan las mínimas más bajas de la semana, que oscilarán entre –6,6 ℃ y –1,1 ℃ (20 ℉ a 30 ℉) en la mayoría de las áreas metropolitanas.

Estas temperaturas pueden producir formación de escarcha en zonas suburbanas y rurales, además de incrementar el uso de calefacción residencial.

El descenso térmico se explica por la interacción entre una masa de aire frío proveniente del norte y los remanentes de calor acumulados en la superficie durante los días anteriores.

Los expertos de la NOAA señalan que estos contrastes son cada vez más frecuentes en la primavera del noreste de Estados Unidos, como consecuencia de patrones atmosféricos vinculados al cambio climático global.

Cómo impactará el cambio de temperatura en la vida diaria

El clima extremo afecta actividades educativas y recreativas, con escuelas adaptando horarios y eligiendo espacios cerrados en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

La disminución de las temperaturas en la ciudad de Nueva York y sus alrededores, que pasará de máximas récord cercanas a los 32 ℃ a valores apenas superiores a los 10 ℃, llevará a la población a modificar rutinas y preparativos para la semana laboral.

Quienes planeaban actividades al aire libre o desplazamientos prolongados deberán tener en cuenta la posibilidad de lluvias y el aumento de la sensación de frío, sobre todo en las primeras horas del día.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York advirtió que los cambios extremos de temperatura pueden afectar a personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente y evitar exposiciones prolongadas al aire libre durante las mañanas del lunes y martes, cuando se prevé el menor registro térmico.

El sector educativo ha emitido recomendaciones para que las escuelas adapten actividades y recreos, eligiendo espacios cerrados en caso de lluvias o temperaturas bajo cero.

Por su parte, los servicios de emergencia y transporte público se mantendrán en alerta ante posibles demoras o incidentes asociados al clima, como la formación de escarcha en pasos peatonales o rutas suburbanas.

Evolución prevista para el resto de la semana

A partir del miércoles, Nueva York recuperará gradualmente las temperaturas, llegando a máximas de 21 °C hacia el viernes (REUTERS/Eduardo Muñoz)

A partir del miércoles, los modelos meteorológicos anuncian una recuperación gradual de las temperaturas en la región del noreste de Estados Unidos. El termómetro podría superar los valores habituales para la segunda quincena de abril, con máximas de 18 ℃ a 21 ℃ (65 ℉ a 70 ℉) hacia el jueves y viernes, según el portal especializado AccuWeather.

Este aumento en los registros térmicos se atribuye a un cambio en la circulación atmosférica que permitirá el ingreso de aire templado desde el sur.

El retorno a temperaturas por encima de la media estacional podría generar el desarrollo de nuevas tormentas aisladas hacia el final de la semana, aunque los pronósticos a mediano plazo no prevén episodios de calor extremo como los registrados recientemente. Las autoridades insisten en consultar los reportes diarios y mantenerse informados ante actualizaciones de los avisos meteorológicos.

El fenómeno registrado en Nueva York forma parte de una primavera con alta variabilidad climática. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, en el noreste del país se han incrementado las olas de calor tempranas seguidas de bruscos descensos de temperatura, un patrón que los científicos vinculan a cambios en las corrientes en chorro y al calentamiento global.

Durante la semana, se recomienda a residentes y visitantes monitorear los partes oficiales y tomar precauciones según las recomendaciones de las autoridades locales. La sucesión rápida de eventos climáticos extremos demanda seguimiento constante de la información meteorológica en la región de Nueva York.