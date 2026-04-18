Qué hacer en Miami en mayo: guía de eventos para todos los gustos

El Gran Premio de Fórmula 1 en Miami generará más de USD 400 millones en impacto económico y prevé superar el 90% de ocupación hotelera (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

En Miami, mayo de 2026 exhibe a la ciudad como epicentro de actividades artísticas, deportivas y culturales de alcance internacional, alineando su agenda con el perfil de las principales capitales de Estados Unidos. La multiplicidad de eventos programados, desde el Gran Premio de Fórmula 1 en el Hard Rock Stadium del 1 al 3 de mayo, responde tanto a la demanda turística como al perfil diverso de la ciudad.

La llegada de decenas de miles de visitantes atraídos por la máxima categoría del automovilismo generó en 2025 un impacto económico estimado en USD 400 millones, según datos de la oficina de turismo de Miami-Dade.

El evento combina competencia en pista con actividades paralelas, fiestas exclusivas y propuestas gastronómicas vinculadas a distintos sectores de la economía regional. Las autoridades locales reforzaron las medidas de seguridad y movilidad en torno al estadio, anticipando una ocupación hotelera superior al 90 % en los principales corredores turísticos.

El calendario de mayo incluye además el Hyundai Air & Sea Show, con fecha para el fin de semana del Memorial Day, el 23 y 24 de mayo. Según el portal especializado en tendencias urbanas Secret Miami, el espectáculo contará con la presencia de aeronaves F-16, B-52 y equipos de paracaidistas que sobrevolarán Miami Beach, junto a demostraciones de buzos y simulacros de rescate.

La envergadura del evento, que en años anteriores reunió a más de 100.000 espectadores, lo posiciona entre las opciones destacadas de entretenimiento familiar en el mes.

Experiencias artísticas y culturales en crecimiento

Superblue Miami consolida su liderazgo como espacio de arte contemporáneo con instalaciones de James Turrell y el colectivo teamLab en Allapattah (Superblue Miami)

Superblue Miami, en el barrio de Allapattah, se impone como referente de creación contemporánea con más de 4.600 metros cuadrados de instalaciones diseñadas por artistas como James Turrell, Rafael Lozano-Hemmer, el colectivo japonés teamLab y Es Devlin.

El recorrido por la galería permite interactuar con laberintos de espejos, proyecciones de luz y espacios que fusionan la obra y el espectador, alineados con la demanda global por experiencias multisensoriales.

El Paradox Museum en Wynwood suma más de 70 exposiciones interactivas y experimentos ópticos que invitan a los visitantes a cuestionar su percepción.

La institución, reconocida por su enfoque educativo y lúdico, adaptó su programación con talleres y actividades para públicos de todas las edades, en sintonía con el carácter familiar del turismo en la ciudad.

Mayo musical: tecnología, velas y homenajes

El Immersive Space Symphony traerá homenajes musicales a Hans Zimmer con tecnología avanzada, proyecciones astronómicas y mapping en mayo de 2026 (Space Symphony Miami)

En música, mayo resalta por la convivencia entre propuestas tradicionales y nuevas puestas en escena. El Immersive Space Symphony, espectáculo conceptual en homenaje al compositor Hans Zimmer, combinará interpretaciones de Interstellar, Inception y Dune con proyecciones astronómicas y mapping en Miami Beach.

De acuerdo con Secret Miami, el ciclo de conciertos, previsto del 2 al 9 de mayo, apunta a públicos diversos, desde aficionados a la ciencia ficción hasta seguidores de la música sinfónica.

La franquicia Candlelight amplía la agenda musical con presentaciones temáticas en recintos históricos de la ciudad, donde la música de Adele, Juan Gabriel y otros artistas se interpreta bajo la luz de miles de velas.

Este formato, que favorece la proximidad entre músicos y audiencia, incrementó su popularidad por incorporar lo sensorial a espacios tradicionales.

Festivales gastronómicos y literarios: creatividad y multiculturalismo

La edición 2026 del Hyundai Air & Sea Show presentará aeronaves F-16 y B-52, atrayendo a más de 100.000 espectadores en Miami Beach (Festival gastronómico Complex Family Style)

El calendario gastronómico suma el Complex Family Style Food Festival, previsto para el 2 de mayo en Mana Wynwood. El evento reunirá a chefs y marcas emergentes, con platos colaborativos y productos exclusivos, integrando gastronomía callejera, moda urbana y música en vivo. El auge foodie y la cocina multicultural refuerzan la identidad culinaria de Miami.

En el ámbito literario, el Little Haiti Book Festival se celebrará el 3 de mayo en el Little Haiti Cultural Center. Convocada por la Miami Book Fair y Sosyete Koukouy of Miami, Inc., la propuesta brindará acceso gratuito a lecturas de autores de prestigio, talleres de escritura, mercado artesanal y shows en vivo.

El Little Haiti Book Festival destaca la diversidad literaria de Miami e impulsa la literatura en creole, inglés y español en el Little Haiti Cultural Center (Festival del Libro de Little Haiti)

Esta iniciativa, que en 2025 convocó a más de 2.000 asistentes, recalca el rol de la comunidad haitiana en la vida cultural de Miami y promueve la literatura en creole, inglés y español.

La ciudad de Miami se prepara para recibir a miles de visitantes durante mayo de 2026, impulsada por una agenda combinada de Gran Premio de Fórmula 1, espectáculos aéreos y marítimos, exposiciones de arte contemporáneo y festivales gastronómicos y literarios.

Según la oficina de turismo de Miami-Dade, se prevé un incremento del 15 % en la llegada de turistas respecto al mismo periodo del año anterior.

Datos de la consultora estadounidense de análisis hotelero STR indican que el impacto económico, la visibilidad mediática y la participación comunitaria modelan un escenario donde cultura, deporte y gastronomía definen la oferta de Miami durante mayo de 2026.

Vive una aventura espacial en el Museo Frost Science

El Museo de Ciencias Phillip & Patricia Frost celebra el Día Nacional del Espacio con actividades especiales durante mayo (Cortesía del Museo de Ciencias Phillip & Patricia Frost

El Museo de Ciencias Phillip & Patricia Frost se suma a la agenda de mayo con una propuesta dedicada al universo. Para conmemorar el Día Nacional del Espacio y el Día de Star Wars, del 1 al 4 de mayo, el museo presenta el espectáculo de planetario “Cómo morir en el espacio: una aventura interactiva por el cosmos”, inspirado en el libro del astrofísico Paul M. Sutter. En esta experiencia, el público elige el rumbo de una misión espacial destinada al fracaso. Además, los visitantes pueden participar en el programa Space Passport, que recorre todo el museo e incluye actividades prácticas y experimentos interactivos.