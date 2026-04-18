El régimen de Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos al mar: es el cuarto ensayo en lo que va del mes

Corea del Norte realizó cuatro lanzamientos balísticos en lo que va del mes (Reuters)

Corea del Norte lanzó este domingo varios misiles balístico hacia el este. La información se conoció en la madrugada local, cuando la Oficina del Primer Ministro japonés emitió una alerta en redes sociales para informar sobre un presunto lanzamiento realizado por el régimen de Pyongyang.

En la comunicación oficial, el Ejecutivo japonés detalló que, como respuesta inmediata, se activó un protocolo centrado en la recopilación y análisis de toda la información disponible, con el objetivo de proporcionarla al público de forma oportuna y adecuada.

Además, se priorizó la seguridad de aeronaves, embarcaciones y demás activos en la región, y se dispuso la adopción de todas las medidas de precaución posibles, incluida la preparación ante eventuales contingencias.

La dictadura de Corea del Norte efectuó el lanzamiento desde la zona de Sinpho, en el norte del país, alrededor de las 6:10 de la mañana, de acuerdo con el Estado Mayor Conjunto de Seúl citado por la agencia surcoreana Yonhap.

El régimen de Pyongyang incrementó la actividad en instalaciones nucleares clave (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

Las fuerzas armadas surcoreanas reforzaron la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos, y la información fue compartida en tiempo real con las autoridades militares de Estados Unidos, como parte de la cooperación trilateral en defensa.

Analistas señalaron que esos ensayos representan el último rechazo de Corea del Norte a los intentos de Seúl por recomponer la relación bilateral.

Entre esos gestos estuvo una expresión de pesar de parte de Corea del Sur por incursiones de drones civiles en el Norte en enero, un acto que Kim Yo Jong, influyente hermana del líder norcoreano, calificó en su momento como “muy afortunado y sabio”.

Kim Yo Jong calificó como “muy afortunado y sabio” el gesto de Seúl tras las incursiones de drones civiles en Corea del Norte (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo)

Sin embargo, este mes, un alto funcionario norcoreano describió al Sur como “el Estado enemigo más hostil” para Pyongyang, retomando un calificativo utilizado previamente por Kim Jong Un.

El lanzamiento de este domingo corresponde al cuarto ensayo balístico de Corea del Norte en lo que va del mes, en un contexto de escalada de pruebas militares. El 8 de abril, el régimen disparó varios misiles balísticos de corto alcance, incluyendo dos lanzamientos en menos de veinticuatro horas.

El día previo, otro proyectil desapareció poco después del lanzamiento, aparentemente sin alcanzar su objetivo. Las autoridades norcoreanas comunicaron que aquel ensayo involucró un misil balístico táctico equipado con ojiva de bomba de racimo, capaz de destruir cualquier objetivo dentro de su alcance, según su declaración oficial.

Las pruebas de misiles norcoreanos violan resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (Reuters)

Los medios estatales norcoreanos reportaron pruebas adicionales de un sistema de armas electromagnéticas y la dispersión de bombas simuladas de fibra de carbono, al tiempo que verificaron la fiabilidad en combate de un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance.

Al mismo tiempo, cinco días antes del último lanzamiento, Pyongyang confirmó otro ensayo con un misil táctico provisto de ojiva de racimo y sistemas de tipo electromagnético.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó personalmente varios de los recientes ensayos, incluyendo pruebas de misiles de crucero y proyectiles antibuques lanzados desde el destructor Choe Hyon.

Kim Jong Un supervisó personalmente los últimos ensayos militares de Corea del Norte (Reuters)

Kim recalcó que la prioridad de Pyongyang es continuar fortaleciendo sus capacidades nucleares de contención, sin poner límites al desarrollo armamentístico. Las autoridades norcoreanas han sostenido que estos ensayos buscan consolidar su capacidad de disuasión ante lo que consideran amenazas externas.

Por otro lado, Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, informó el miercoles en Seúl que las actividades nucleares de Corea del Norte se han expandido de manera significativa, cumpliendo los objetivos expresados por el dictador Kim Jong-un.

Rafael Grossi advirtió sobre una expansión significativa del programa nuclear norcoreano (Reuters)

Grossi detalló que esta expansión no solo involucra el reactor de 5 megavatios y la planta de reprocesamiento de Yongbyon, sino también otras instalaciones en la región, según información recogida por el diario Chosun Ilbo.

Grossi señaló que, pese a la retirada del OIEA de Corea del Norte en 2009, los equipos de la agencia han continuado monitoreando a distancia el desarrollo nuclear del país.

(Con información de Europa Press y AFP)