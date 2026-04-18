Estados Unidos

Chicago es reconocida entre las ciudades con paisajes nocturnos más destacados del mundo, según un informe internacional

La urbe estadounidense logra una posición relevante gracias a su horizonte brillante, la actividad de sus habitantes y el atractivo que genera entre aficionados a la arquitectura moderna

Guardar
Chicago ocupa el octavo puesto mundial en paisajes nocturnos según el ranking internacional de Travel Bag en 2026 (REUTERS/Jim Young/File Photo)
Chicago ocupa el octavo puesto mundial en paisajes nocturnos según el ranking internacional de Travel Bag en 2026 (REUTERS/Jim Young/File Photo)

Chicago fue reconocida en 2026 como una de las ciudades con paisajes nocturnos más destacados del mundo, al ubicarse en la octava posición de un ranking internacional publicado por la agencia británica de viajes Travel Bag.

El informe analizó parámetros como la altura y el número de rascacielos, la visibilidad de la ciudad después del anochecer, la actividad social en plataformas digitales como Instagram, y el nivel de contaminación lumínica, para determinar cuáles urbes destacan por su atractivo visual durante la noche.

La Ciudad del Viento sobresalió por su perfil urbano, respaldado por la presencia de 137 rascacielos de más de 150 metros, cifra que la posiciona entre las urbes con mayor densidad de edificios altos a nivel global.

Además, el estudio consideró la relevancia de la ciudad en redes sociales: 22.064 menciones de Chicago en hashtags de Instagram sobre el paisaje nocturno aportan prueba del interés internacional que despierta su skyline iluminado.

El informe de Travel Bag incorporó la puntuación de contaminación lumínica atribuida a cada ciudad como factor diferencial. Para Chicago, se registró un índice de 59,0, reflejando una fuerte presencia de luz artificial.

Esta característica es común en grandes metrópolis con alta actividad económica y turística. Según la agencia, este nivel de iluminación contribuye tanto a la espectacularidad visual del entorno como a los desafíos ambientales vinculados con la gestión de la luz urbana.

Criterios y ciudades evaluadas por Travel Bag

John Hancock Center chicago
Edificios emblemáticos como Willis Tower, John Hancock Center y Trump International Hotel and Tower forman parte del icónico horizonte nocturno de Chicago

El ranking realizado por Travel Bag se diseñó para medir el atractivo nocturno de las ciudades a partir de una combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos.

Entre los criterios principales se encuentran la cantidad de edificios que superan los 150 metros, la visibilidad promedio del horizonte urbano, la intensidad de la actividad en redes sociales —especialmente en Instagram y sus hashtags temáticos— y los registros de contaminación lumínica aportados por instituciones científicas internacionales.

El análisis ubicó a Chicago por encima de otras ciudades reconocidas por su arquitectura y vida nocturna, como Seúl y Vancouver. La ciudad estadounidense se destacó como ejemplo de diseño urbano y atractivo visual después del anochecer.

Chicago, con una población cercana a los 2,7 millones de habitantes y considerada la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, es referenciada por su legado arquitectónico y por ser cuna de los rascacielos.

El perfil nocturno de la ciudad es resultado de décadas de desarrollo urbano planificado, que priorizó tanto la funcionalidad de los espacios como el impacto visual. Entre los edificios más representativos se encuentran la Willis Tower, el John Hancock Center y la Trump International Hotel and Tower, todos integrados en un skyline que atrae cada año a millones de visitantes.

La presencia de 137 rascacielos de más de 150 metros no solo refuerza la imagen de la ciudad, sino que representa una de las mayores concentraciones de edificios altos fuera de Asia.

Según el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, organización internacional de referencia, Chicago ocupa un puesto relevante en el continente americano en cuanto a innovación arquitectónica y densidad vertical, factores que contribuyen a su reconocimiento en rankings como el publicado por Travel Bag.

En cuanto a su proyección digital, las más de 22.000 menciones en Instagram dan cuenta del interés sostenido de turistas y residentes por capturar y compartir imágenes del paisaje nocturno de Chicago.

Los hashtags vinculados al skyline iluminado, los festivales de luz y los eventos culturales refuerzan su presencia en plataformas globales y aumentan su atractivo como destino turístico y urbano.

Criterios del ranking y ciudades destacadas

Vista aérea de Chicago al anochecer, mostrando un horizonte denso de rascacielos iluminados, un río con barcos y el vasto lago Michigan.
El estudio de Travel Bag considera la cantidad de rascacielos, la visibilidad urbana y la repercusión en redes sociales como criterios clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking elaborado por Travel Bag para 2026 evaluó a decenas de ciudades de todo el mundo, aplicando un sistema de puntuación basado en variables objetivas y datos extraídos de fuentes reconocidas.

Entre los principales criterios considerados se incluyen la cantidad de rascacielos de más de 150 metros, la puntuación de contaminación lumínica en función de la visibilidad nocturna, actividad en redes sociales y calidad del horizonte urbano según parámetros arquitectónicos.

El estudio otorgó especial relevancia a la interacción digital, tomando como referencia el volumen de menciones en Instagram asociadas a cada ciudad y la calidad de las imágenes compartidas por los usuarios.

Esta metodología permitió identificar tendencias en la percepción global de los paisajes urbanos nocturnos y valorar su impacto en la cultura visual contemporánea.

Entre las urbes mejor clasificadas figuran metrópolis como Hong Kong, Dubái, Nueva York y Shanghái. Chicago, al alcanzar el octavo lugar, se posicionó por delante de ciudades como Seúl y Vancouver, conocidas por su arquitectura y oferta cultural, pero que quedaron relegadas en la valoración final por la combinación de factores considerados por Travel Bag.

La función del skyline nocturno en la vida urbana de Chicago

El perfil nocturno de Chicago se ha convertido en uno de los principales atractivos culturales de la ciudad. La iluminación estratégica de los rascacielos, los reflejos en el lago Míchigan y la organización de espectáculos de luz consolidan una imagen que mezcla elementos arquitectónicos tradicionales y contemporáneos.

La gestión de la contaminación lumínica plantea un desafío para las autoridades locales, que buscan equilibrar el atractivo visual con la protección del entorno y el bienestar de sus habitantes.

La aparición de Chicago en este ranking internacional refuerza su papel como destino urbano en América del Norte y da cuenta de políticas urbanas enfocadas en la sostenibilidad y la innovación.

El reconocimiento de la agencia británica Travel Bag se suma a distinciones obtenidas por la ciudad en materia de diseño, arquitectura y turismo, reafirmando su posición a nivel global.

Temas Relacionados

ChicagoContaminación LumínicaRedes SocialesArquitectura UrbanaEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Lluvia de estrellas Líridas: cuándo verla, dónde observarla y cuál será su mejor hora

Un evento anual permitirá a los observadores disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más antiguos conocidos, favorecido por condiciones de cielo oscuro debido a la fase lunar

Lluvia de estrellas Líridas: cuándo verla, dónde observarla y cuál será su mejor hora

Cómo es el tratamiento que recibe Tiger Woods en Suiza tras el accidente

Un equipo especializado en Zúrich busca restablecer la salud física y emocional del golfista tras el episodio judicial ocurrido en Estados Unidos

Cómo es el tratamiento que recibe Tiger Woods en Suiza tras el accidente

Nueva York pierde USD 73,5 millones por más de 33.000 licencias comerciales no revocadas

La medida surge tras una auditoría federal que detectó permisos vigentes pese a documentos migratorios vencidos

Nueva York pierde USD 73,5 millones por más de 33.000 licencias comerciales no revocadas

Las tiendas de cáñamo de Texas se preparan para un fallo judicial que podría retirar los productos para fumar de sus estantes

El comercio especializado vive una etapa de incertidumbre y ajustes ante la proximidad de una audiencia clave, donde se determinará si pueden continuar ofreciendo ciertos artículos, mientras la industria prepara acciones y clientes adelantan compras por temor al desabasto

Las tiendas de cáñamo de Texas se preparan para un fallo judicial que podría retirar los productos para fumar de sus estantes

Sequía histórica en Estados Unidos genera alerta por incendios, crisis hídrica y alza de precios en alimentos

El país enfrenta un escenario con condiciones climáticas extremas que intensifican el riesgo de siniestros forestales, amenazan el acceso al agua y anticipan incrementos en los costos de la canasta básica durante 2026

Sequía histórica en Estados Unidos genera alerta por incendios, crisis hídrica y alza de precios en alimentos

TECNO

Elon Musk va en serio con Tesla Diner, el negocio que combina restaurante con proyección de películas

Elon Musk va en serio con Tesla Diner, el negocio que combina restaurante con proyección de películas

Netflix cambia la forma de ver series: ahora apuesta por videos verticales estilo ‘reels’

Qué significa quedarse callado durante una discusión, según la IA

Cómo activar el modo multijugador en Pokémon Pokopia

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

ENTRETENIMIENTO

Madonna en Coachella: así fue su actuación sorpresa junto a Sabrina Carpenter

Madonna en Coachella: así fue su actuación sorpresa junto a Sabrina Carpenter

De ‘Juego de Tronos’ a ‘The Batman 2′: Charles Dance negocia su llegada a Gotham como padre de Harvey Dent

Los secretos mejor guardados de Marilyn Monroe salen a la luz: rutinas estructuradas, un último cheque y elecciones de vestuario

El desafío de Anne Hathaway en “Mother Mary”: alcanzar el nivel de Beyoncé

La película “Super Mario Galaxy” alcanza USD 628 millones en tres semanas y lidera la taquilla global

MUNDO

El régimen de Irán dijo estar revisando nuevas propuestas de EEUU pero advirtió que “no cederá”

El régimen de Irán dijo estar revisando nuevas propuestas de EEUU pero advirtió que “no cederá”

El papa León XIV condenó en Angola la “lógica extractiva” que provoca muertes y desastres en África

India convocó al embajador de Irán en protesta por los disparos contra sus petroleros en el estrecho de Ormuz

Al menos cinco personas murieron en un tiroteo en Kiev: al agresor fue abatido por la Policía tras esconderse en un supermercado

El papa León XIV afirmó que sus discursos en África no eran para debatir con Donald Trump