Chicago es reconocida entre las ciudades con paisajes nocturnos más destacados del mundo, según un informe internacional

Chicago ocupa el octavo puesto mundial en paisajes nocturnos según el ranking internacional de Travel Bag en 2026 (REUTERS/Jim Young/File Photo)

Chicago fue reconocida en 2026 como una de las ciudades con paisajes nocturnos más destacados del mundo, al ubicarse en la octava posición de un ranking internacional publicado por la agencia británica de viajes Travel Bag.

El informe analizó parámetros como la altura y el número de rascacielos, la visibilidad de la ciudad después del anochecer, la actividad social en plataformas digitales como Instagram, y el nivel de contaminación lumínica, para determinar cuáles urbes destacan por su atractivo visual durante la noche.

La Ciudad del Viento sobresalió por su perfil urbano, respaldado por la presencia de 137 rascacielos de más de 150 metros, cifra que la posiciona entre las urbes con mayor densidad de edificios altos a nivel global.

Además, el estudio consideró la relevancia de la ciudad en redes sociales: 22.064 menciones de Chicago en hashtags de Instagram sobre el paisaje nocturno aportan prueba del interés internacional que despierta su skyline iluminado.

El informe de Travel Bag incorporó la puntuación de contaminación lumínica atribuida a cada ciudad como factor diferencial. Para Chicago, se registró un índice de 59,0, reflejando una fuerte presencia de luz artificial.

Esta característica es común en grandes metrópolis con alta actividad económica y turística. Según la agencia, este nivel de iluminación contribuye tanto a la espectacularidad visual del entorno como a los desafíos ambientales vinculados con la gestión de la luz urbana.

Criterios y ciudades evaluadas por Travel Bag

Edificios emblemáticos como Willis Tower, John Hancock Center y Trump International Hotel and Tower forman parte del icónico horizonte nocturno de Chicago

El ranking realizado por Travel Bag se diseñó para medir el atractivo nocturno de las ciudades a partir de una combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos.

Entre los criterios principales se encuentran la cantidad de edificios que superan los 150 metros, la visibilidad promedio del horizonte urbano, la intensidad de la actividad en redes sociales —especialmente en Instagram y sus hashtags temáticos— y los registros de contaminación lumínica aportados por instituciones científicas internacionales.

El análisis ubicó a Chicago por encima de otras ciudades reconocidas por su arquitectura y vida nocturna, como Seúl y Vancouver. La ciudad estadounidense se destacó como ejemplo de diseño urbano y atractivo visual después del anochecer.

Chicago, con una población cercana a los 2,7 millones de habitantes y considerada la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, es referenciada por su legado arquitectónico y por ser cuna de los rascacielos.

El perfil nocturno de la ciudad es resultado de décadas de desarrollo urbano planificado, que priorizó tanto la funcionalidad de los espacios como el impacto visual. Entre los edificios más representativos se encuentran la Willis Tower, el John Hancock Center y la Trump International Hotel and Tower, todos integrados en un skyline que atrae cada año a millones de visitantes.

La presencia de 137 rascacielos de más de 150 metros no solo refuerza la imagen de la ciudad, sino que representa una de las mayores concentraciones de edificios altos fuera de Asia.

Según el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, organización internacional de referencia, Chicago ocupa un puesto relevante en el continente americano en cuanto a innovación arquitectónica y densidad vertical, factores que contribuyen a su reconocimiento en rankings como el publicado por Travel Bag.

En cuanto a su proyección digital, las más de 22.000 menciones en Instagram dan cuenta del interés sostenido de turistas y residentes por capturar y compartir imágenes del paisaje nocturno de Chicago.

Los hashtags vinculados al skyline iluminado, los festivales de luz y los eventos culturales refuerzan su presencia en plataformas globales y aumentan su atractivo como destino turístico y urbano.

Criterios del ranking y ciudades destacadas

El estudio de Travel Bag considera la cantidad de rascacielos, la visibilidad urbana y la repercusión en redes sociales como criterios clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking elaborado por Travel Bag para 2026 evaluó a decenas de ciudades de todo el mundo, aplicando un sistema de puntuación basado en variables objetivas y datos extraídos de fuentes reconocidas.

Entre los principales criterios considerados se incluyen la cantidad de rascacielos de más de 150 metros, la puntuación de contaminación lumínica en función de la visibilidad nocturna, actividad en redes sociales y calidad del horizonte urbano según parámetros arquitectónicos.

El estudio otorgó especial relevancia a la interacción digital, tomando como referencia el volumen de menciones en Instagram asociadas a cada ciudad y la calidad de las imágenes compartidas por los usuarios.

Esta metodología permitió identificar tendencias en la percepción global de los paisajes urbanos nocturnos y valorar su impacto en la cultura visual contemporánea.

Entre las urbes mejor clasificadas figuran metrópolis como Hong Kong, Dubái, Nueva York y Shanghái. Chicago, al alcanzar el octavo lugar, se posicionó por delante de ciudades como Seúl y Vancouver, conocidas por su arquitectura y oferta cultural, pero que quedaron relegadas en la valoración final por la combinación de factores considerados por Travel Bag.

La función del skyline nocturno en la vida urbana de Chicago

El perfil nocturno de Chicago se ha convertido en uno de los principales atractivos culturales de la ciudad. La iluminación estratégica de los rascacielos, los reflejos en el lago Míchigan y la organización de espectáculos de luz consolidan una imagen que mezcla elementos arquitectónicos tradicionales y contemporáneos.

La gestión de la contaminación lumínica plantea un desafío para las autoridades locales, que buscan equilibrar el atractivo visual con la protección del entorno y el bienestar de sus habitantes.

La aparición de Chicago en este ranking internacional refuerza su papel como destino urbano en América del Norte y da cuenta de políticas urbanas enfocadas en la sostenibilidad y la innovación.

El reconocimiento de la agencia británica Travel Bag se suma a distinciones obtenidas por la ciudad en materia de diseño, arquitectura y turismo, reafirmando su posición a nivel global.