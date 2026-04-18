Estados Unidos

Una momfluencer estadounidense confiesa que atropelló por accidente a su hijo

El incidente, ocurrido mientras la madre se preparaba para llevar a su hija a una actividad escolar, llevó a la hospitalización del niño, quien se recupera satisfactoriamente luego de recibir atención médica inmediata

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Primer plano de una mujer con cabello oscuro y gafas de sol reflectantes, sonriendo levemente, sentada en el interior de un coche, vistiendo un suéter gris
La influencer relató a sus seguidores que atropelló accidentalmente a su hijo de 23 meses al salir en auto de su garaje (Instagram: @hillside_farmhouse).

La creadora de contenido sobre maternidad (momfluencer) Kelly Hopton-Jones relató a sus seguidores a través de una publicación de Instagram que atropelló accidentalmente a su hijo pequeño mientras conducía, lo que provocó fracturas en la pelvis del menor. El incidente, descrito por la familia como “el peor día de nuestras vidas”, ocurrió el 15 de abril mientras Hopton-Jones planeaba llevar a su hija a comprar donas antes de una presentación de danza, según NBC News, USA TODAY y People.

En su cuenta de Instagram @hillside_farmhouse, con una comunidad de más de 60.000 personas, Hopton-Jones detalló que su esposo Brian y su hijo Henry, de 23 meses, iban a quedarse en casa y luego reunirse con ellas. Mientras la familia se despedía, Henry salió al garaje y, en ese momento, fue atropellado por su madre durante la maniobra de salida. La influencer escribió: “En segundos, nuestro hijo fue atropellado por el auto. Yo conducía”.

Tras el accidente, la pareja dejó a su hija Lily al cuidado de los vecinos y llevó a Henry de inmediato al hospital, donde se le practicaron radiografías, tomografías y un examen neurológico completo. Los resultados confirmaron fracturas pélvicas y lesiones superficiales, pero sin heridas internas ni daño en la médula espinal.

Por su parte, el examen neurológico fue tranquilizador: no se detectaron signos de daño cerebral ni secuelas. El médico a cargo manifestó a la familia: “Está herido, pero es algo de lo que puede recuperarse”, recordó Hopton-Jones en su publicación.

Una mano adulta y una mano de niño se entrelazan. El brazo del niño está vendado con un catéter intravenoso, sobre sábanas de hospital azules
La familia Hopton-Jones calificó el accidente como “el peor día de nuestras vidas” y agradeció la pronta recuperación de su hijo tras ser hospitalizado (Instagram: @hillside_farmhouse).

La recuperación del menor y el llamado a la prevención de estos accidentes

El accidente sufrido por Henry Hopton-Jones, quien cumplirá dos años en las próximas semanas, fue descrito por su madre como un hecho que puede ocurrir en cualquier familia, incluso “cuando uno no está distraído ni apresurado”. Desde su experiencia como enfermera y madre, Hopton-Jones advirtió a sus seguidores: “Es innegociable tomar o dar la mano a los niños pequeños cerca de vehículos. No asuman que saben o que se van a quedar donde los vieron por última vez”.

La momfluencer manifestó que la familia se encuentra “en shock” pero “profundamente agradecida” por la recuperación favorable del niño, a la que calificó como “un verdadero milagro”. Acostumbrada a compartir consejos de crianza, concluyó su mensaje con una recomendación para padres y madres: “Los accidentes pueden suceder en un parpadeo”.

A su vez, abordó en su publicación la mezcla de culpa y alivio que experimentaron junto a su esposo tras el accidente: “Podríamos volvernos locos pensando en los ‘y si...’, y honestamente, lo estamos un poco. Pero los accidentes ocurren, y los únicos errores son de los que no aprendemos”. Esta reflexión generó tanto mensajes de apoyo como cuestionamientos entre los usuarios de sus redes, algunos de los cuales debatieron sobre la pertinencia de compartir detalles del accidente el mismo día en que el niño fue hospitalizado.

Entre las respuestas a la publicación de Kelly Hopton-Jones destacó el mensaje de Emilie Kiser, otra creadora de contenido que vivió una tragedia familiar en 2025, cuando su hijo falleció por ahogamiento accidental. Kiser le comentó: “Lo siento muchísimo”.

Captura de pantalla de un comentario en redes sociales de Emilie Kiser, con su foto de perfil y el texto 'Lo siento muchísimo' y un emoji de corazón
La influencer Emilie Kiser, quien perdió a su hijo en un accidente doméstico, expresó su apoyo a Kelly Hopton-Jones en redes sociales (Instagram: @hillside_farmhouse).

Estadísticas de accidentes con niños y vehículos

En cuanto a las cifras de estos accidentes, organizaciones como Kids and Car Safety, citadas por NBC News, estiman que 50 niños por semana son atropellados durante maniobras de retroceso en Estados Unidos y en el 70% de los casos el conductor es uno de los progenitores o un familiar cercano.

Además, USA TODAY informó que, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), cada año más de 200 menores mueren y 15.000 resultan heridos en este tipo de incidentes, generalmente porque el conductor no logra verlos al realizar una maniobra en reversa.

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