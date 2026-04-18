Israel confirmó la muerte de un sargento mayor durante una operación militar en el sur de Líbano

Barak Kalfon, sargento mayor en la reserva, murió durante una operación en el sur de Líbano

El Ejército de Israel confirmó la muerte de Barak Kalfon, sargento mayor en la reserva, durante una operación militar en el sur de Líbano. La noticia se conoció este sábado a través de un comunicado oficial del comando israelí, que además informó que el incidente dejó tres soldados heridos: dos con lesiones de gravedad moderada y uno con heridas leves.

El hecho eleva a 14 el número de uniformados israelíes fallecidos en el territorio libanés desde el inicio de la ofensiva militar en la región.

Barak Kalfon, de 48 años, pertenecía a la 226.ª Brigada y era oriundo de Adi, según confirmó el ejército israelí.

La explosión que causó su muerte ocurrió al inspeccionar un edificio en Jibin

El incidente ocurrió el viernes, cuando fuerzas de reserva del batallón 7056 realizaban registros en busca de armas en un edificio de la localidad de Jibin, situada en el sector occidental del sur de Líbano.

Durante la inspección, una detonación repentina causó la muerte del suboficial y heridas a los otros tres soldados presentes, quienes recibieron atención médica inmediata tras ser evacuados a un hospital.

El ejército israelí confirmó que tres soldados resultaron heridos en el mismo incidente que provocó la muerte de Kalfon (Reuters)

El comando militar israelí informó que el funeral de Kalfon se realizará el domingo 19 de abril en el cementerio de Adi y aclaró que la familia del sargento mayor ha solicitado que no haya cobertura mediática del sepelio.

“En nombre de todos los ciudadanos de Israel, mi esposa y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del difunto sargento mayor (en la reserva) Barak Kalfon, quien luchó valientemente y cayó en el sur del Líbano”, afirmó el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó condolencias públicas a la familia de Barak Kalfon (Europa Press)

El episodio en el que falleció Kalfon se enmarca en una serie de enfrentamientos recientes en el sur de Líbano. Aunque rige un alto el fuego, persisten víctimas entre las fuerzas israelíes. El ejército israelí precisó, que la inspección del inmueble en Jibin reveló la presencia de explosivos ocultos, lo que provocó la detonación mortal.

Durante la semana, otros enfrentamientos han causado nuevas bajas. The Jerusalem Post informó que, días antes de la muerte de Kalfon, el sargento mayor en la reserva Ayal Uriel Bianco, de 30 años y perteneciente a la 188.ª Brigada, murió también en combate en el sur de Líbano. En ese incidente, un reservista resultó herido de gravedad moderada y otros dos sufrieron heridas leves.

El sargento mayor en la reserva Ayal Uriel Bianco Bianco tenía 30 años y pertenecía a la 188.ª Brigada del ejército israelí (X)

Bajo este contexto, de la guerra en Medio Oriente, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca junto a altos funcionarios de su gabinete para analizar la tensión en el estrecho de Ormuz y las negociaciones con Irán, según informó el portal estadounidense Axios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz (Reuters)

Mientras tanto, el régimen iraní comunicó que evalúa nuevas propuestas de Washington, pero advirtió que no cederá ante la presión.

(Con información de EFE y The Jersulalem Post)