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El régimen de Irán dijo estar revisando nuevas propuestas de EEUU pero advirtió que “no cederá”

El cierre del paso estratégico, en respuesta a sanciones estadounidenses, ha generado tensión internacional y afectado el comercio marítimo

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El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, actúa como mediador entre Irán y Estados Unidos (Reuters)
El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, actúa como mediador entre Irán y Estados Unidos (Reuters)

El régimen de Irán informó que está revisando nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos, aunque advirtió que sus negociadores no harán concesiones en las conversaciones.

El anuncio se conoció luego de que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional señalara que las ofertas estadounidenses llegaron a través del jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, quien se encuentra en Teherán actuando como intermediario en un contexto de alta tensión diplomática.

El régimen iraní precisó que, pese a la recepción de las propuestas, no se ha emitido una respuesta oficial. En el comunicado, el Consejo subrayó que la delegación negociadora de Irán no cederá en sus posiciones ni aceptará condiciones que puedan interpretarse como una retirada o debilidad, y ratificó que defenderá los intereses nacionales con firmeza.

El canal oficial también remarcó que cualquier avance en las negociaciones dependerá de que los intereses de Irán sean respetados en su totalidad.

El cierre del estrecho de Ormuz por Irán impactó el comercio marítimo internacional (Europa Press)
El cierre del estrecho de Ormuz por Irán impactó el comercio marítimo internacional (Europa Press)

El contexto de estas gestiones está marcado por el reciente cierre del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Teherán, una medida tomada en respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán sostuvo que el país mantendrá un control estricto sobre el tráfico marítimo en la zona hasta el final definitivo de la guerra.

La reapertura del estrecho explicó el organismo que solo podrá darse bajo condiciones específicas y temporales, como el alto el fuego vigente, y nunca incluirá buques militares o embarcaciones vinculadas a fuerzas hostiles.

Además, el régimen iraní indicó que cualquier posible reapertura implicaría la emisión de certificados de tránsito por parte de Teherán y el pago de tasas relacionadas con la seguridad, la protección ambiental y otros servicios.

Teherán solo permite el paso de buques bajo condiciones estrictas y temporales (EFE)
Teherán solo permite el paso de buques bajo condiciones estrictas y temporales (EFE)

El clima de tensión ha tenido un impacto directo en el tránsito marítimo internacional. El ministro de Exteriores de la India convocó al embajador iraní para protestar por los disparos realizados por patrulleras iraníes contra petroleros de bandera india en el estrecho de Ormuz, un incidente que obligó a las embarcaciones a retirarse.

El gobierno indio calificó el hecho de grave y exigió a Teherán que permita el paso seguro de sus barcos. El Reino Unido, por su parte, cuestionó que el paso por el estrecho no haya recuperado la normalidad y advirtió sobre la importancia de restablecer el comercio marítimo en esa vía estratégica para la economía global.

La Casa Blanca respondió a la maniobra iraní en Ormuz con advertencias públicas. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán no puede chantajear a Washington con amenazas sobre el control del estrecho y anticipó que el bloqueo a los puertos iraníes se mantendrá si no se logra un acuerdo de paz.

Además, sostuvo que recibió señales alentadoras sobre las negociaciones, pero aclaró que la extensión del alto el fuego dependerá de avances concretos en el diálogo.

El presidente estadounidense condicionó el fin del bloqueo a un acuerdo de paz (Reuters)
El presidente estadounidense condicionó el fin del bloqueo a un acuerdo de paz (Reuters)

El gobierno estadounidense también aclaró que su bloqueo afecta únicamente a los puertos iraníes y no al paso marítimo en general. Al mismo tiempo, funcionarios iraníes señalaron que no hay fecha prevista para una próxima ronda de conversaciones y criticaron los mensajes contradictorios de sus interlocutores estadounidenses.

En paralelo, la ONU informó que el ataque mortal contra su personal en el sur del Líbano habría sido perpetrado por actores no estatales, y apuntó como posible responsable al grupo Hezbollah, respaldado por Irán.

El gobierno libanés anunció una investigación inmediata para esclarecer el hecho, mientras que Hezbollah negó cualquier implicación y pidió prudencia a la hora de atribuir responsabilidades.

En medio de este escenario, Irán mantiene un estricto apagón de internet que lleva ya 50 días, limitando la capacidad de comunicación interna y dificultando el acceso a información tanto para la población como para actores externos.

El monitoreo internacional advierte que esta medida tiene consecuencias directas sobre los derechos humanos y las condiciones de vida en el país.

(Con información de AFP)

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