Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

En menos de tres semanas, cuatro países o recintos europeos le cerraron las puertas a Kanye West (Europa Press)

El FC Basel, club de fútbol suizo, anunció este sábado 18 de abril que canceló el concierto que el rapero Kanye West tenía previsto realizar en junio en el estadio St. Jakob-Park, sede del equipo.

La decisión convierte al club helvético en el más reciente eslabón de una cadena de vetos europeos contra el artista estadounidense de 48 años, cuya gira por el continente se ha desmoronado semana tras semana. El motivo sería el rechazo de autoridades, estadios y patrocinadores a los escándalos de antisemitismo de Ye, y a su previa celebración del nazismo.

El club confirmó la noticia a la agencia Reuters, explicando que la decisión fue tomada luego de un análisis interno. “El FCB recibió una solicitud y la consideró. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, hemos decidido no continuar con el proyecto, ya que no podemos, en concordancia con nuestros valores, ofrecer una plataforma al artista en cuestión en este contexto”, declaró un vocero de la institución.

FC Basel es responsable de la organización de conciertos y eventos en el St. Jakob-Park, por lo que la decisión de no ceder el recinto fue tomada directamente por el club, sin intervención del gobierno suizo.

El club suizo rechazó ceder el recinto al concierto de West, alegando incompatibilidad con sus valores. (REUTERS/David Swanson/File Photo)

Una gira que se cae a pedazos

La cancelación en Basilea no es un hecho aislado. En el último mes, al menos tres presentaciones europeas de West fueron canceladas o postergadas. Ello plantea un patrón de rechazo institucional sin precedentes para uno de los artistas más influyentes y polémicos de las últimas décadas.

El golpe inicial a la gira data del 7 de abril, cuando el Reino Unido le negó la entrada al país para encabezar el Wireless Festival de Londres, previsto para julio. El organizador del evento, Festival Republic, informó que el permiso de Ye para ingresar y actuar en territorio británico fue revocado, lo que derivó en la cancelación total del festival de tres días y el reembolso de todas las entradas vendidas, según reportó Reuters.

“Siempre tomaremos las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores”, afirmó el primer ministro Keir Starmer sobre el veto. Las autoridades argumentaron que la presencia del rapero “no sería propicia para el bien público”. Grandes patrocinadores del festival, como Diageo, Pepsi, Anheuser-Busch InBev y PayPal, habían retirado su apoyo ante el anuncio de la contratación.

El Wireless Festival de Londres, uno de los eventos de música urbana más importantes de Europa, fue cancelado en su totalidad tras el veto de entrada a Ye al Reino Unido (Instagram)

Días después, fue Francia el escenario del siguiente tropiezo. West postergó su concierto en Marsella ante la posibilidad de que el gobierno francés le impidiera actuar.

En este caso, fue el propio artista quien anunció la decisión en su cuenta de X: “Después de mucho pensarlo y considerarlo, es mi decisión personal posponer mi show en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso. Sé que lleva tiempo entender la sinceridad de mi compromiso de reparar el daño. Asumo plena responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero poner a mis fans en el medio. Mis fans lo son todo para mí”, escribió.

Asimismo, el 17 de abril, el Estadio Slaski de Chorzów, Polonia, también canceló su concierto por “razones formales y legales”, según declaró a medios el director del recinto, Adam Strzyzewski.

La ministra de Cultura polaca, Marta Cienkoska, había expresado públicamente su rechazo al evento: “La decisión de organizar un concierto de Kanye West en Polonia es inaceptable. Estamos hablando de un artista que ha expresado públicamente puntos de vista antisemitas, minimizado crímenes y se ha lucrado vendiendo camisetas con esvásticas. Esto no son ‘controversias’. Es un cruce deliberado de límites y la normalización del odio”, escribió en X.

Kanye West aseguró en X que llevaba más de ocho años planeando el diseño de su polémica camiseta con una esvástica, retirada posteriormente de su tienda (Europa Press)

El rechazo europeo tiene una historia que se remonta más atrás. En julio de 2025, Australia vetó al rapero tras el lanzamiento de “Heil Hitler”, una canción que promueve el nazismo, y luego de que West pusiera a la venta en su sitio web una camiseta con una esvástica.

En enero de 2026, el artista publicó una disculpa a página completa en el Wall Street Journal, en la que atribuyó su comportamiento a una lesión cerebral no diagnosticada y a un trastorno bipolar sin tratamiento, y renunció a sus expresiones pasadas de admiración por Adolf Hitler. Semanas más tarde, realizó dos conciertos con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Sin embargo, esas disculpas no han sido suficientes para convencer a los recintos europeos. Para el FC Basel, como para los estadios de Polonia y los organizadores del Wireless Festival, el historial del artista pesa más que sus promesas de enmienda.