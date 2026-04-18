El papa León XIV condenó en Angola la “lógica extractiva” que provoca muertes y desastres en África

León XIV advirtió sobre el sufrimiento y las muertes que deja la lógica extractiva en el continente (Reuters)

El papa León XIV denunció este sábado en Angola la “lógica extractiva” impulsada por intereses prepotentes que genera sufrimiento, muertes y catástrofes sociales y ambientales en África.

“Queridos hermanos, les mencioné las riquezas materiales que intereses prepotentes acaparan, incluso aquí en su país. ¡Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántas catástrofes sociales y ambientales trae consigo esta lógica extractiva!”, aseveró.

El papa León XIV denunció en Angola los efectos devastadores de la explotación de recursos en África (Reuters)

El pontífice pronunció su mensaje en su primer discurso en el país, tras haber visitado Argelia y Camerún, ante las autoridades angoleñas, incluido el presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, en el palacio presidencial de Luanda.

León XIV fue recibido oficialmente por el presidente João Lourenço en Luanda (Reuters)

Según León XIV, Angola posee abundantes recursos naturales como petróleo, gas y diamantes, pero enfrenta altos índices de pobreza.

“Ustedes saben muy bien que, en numerosas ocasiones, sus regiones se han percibido, y aún se sigue haciendo, como un lugar en donde dar o, más a menudo, de donde tomar algo. Debemos romper esta cadena de intereses que reduce la realidad y la vida misma a una mercancía”, dijo el papa.

El papa elogió la alegría del pueblo angoleño, pero recordó su dolor y decepción (Reuters)

Además, advirtió que la explotación ha dejado profundas cicatrices materiales y sociales en el país, y criticó la arrogancia de quienes anteponen sus intereses particulares sobre el bienestar colectivo.

León XIV apeló a los gobernantes a priorizar el bien común (Reuters)

Angola ha visto fracturada su armonía social por la imposición de modelos de desarrollo y la explotación ejercida por élites concentradas en la acumulación de riqueza.

En Angola, cerca del 30% de la población vive en situación de pobreza (Reuters)

El pontificie instó a los gobernantes a priorizar el bien común y recordó que la historia reconocerá a quienes eligen la justicia, la paz, la tolerancia y la reconciliación.

El líder católico alertó sobre los peligros de la pasividad social ante los poderosos (Reuters)

“Llevan las cicatrices tanto de la explotación material como del intento de imponer una idea sobre las ideas de otros. África necesita urgentemente superar las situaciones y los fenómenos de conflicto y enemistad que desgarran el tejido social y político de muchos países, alimentando la pobreza y la exclusión”, dijo junto con el mandatario.

Pope Leo XIV looks on as Angolan President Joao Lourenco speaks during a meeting with the authorities, civil society and the diplomatic corps in Luanda, Angola, April 18, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En Angola, donde la población católica representa cerca del 48,5 %, León XIV expresó el compromiso de la Iglesia de actuar como fermento social, promoviendo una convivencia justa y libre de la esclavitud impuesta por élites minoritarias y riquezas desproporcionadas.

Hizo énfasis en la construcción de sociedades más justas, tolerantes y solidarias, y convocó a la reconciliación y al compromiso con la paz.

La Iglesia católica busca fortalecer su rol social en el país africano (Reuters)

Antes del discurso papal, el presidente João Lourenço se dirigió al pontífice y a los presentes. Lourenço solicitó a León XIV que continúe ejerciendo su papel como “constructor de puentes, apaciguador de espíritus, defensor de los valores humanistas y promotor de la concordia y el entendimiento entre la humanidad”, especialmente ante el conflicto en Oriente Medio.

El presidente destacó la proliferación de conflictos en todo el mundo (Reuters)

El presidente denunció que los recursos energéticos y minerales de numerosos países han sido arrebatados por la fuerza de las armas por potencias extranjeras, y reclamó la creación de normas claras para el acceso a estos recursos mediante acuerdos y contratos, evitando la guerra.

Ambos líderes abordaron temas de paz, justicia y explotación de recursos (Reuters)

Lourenço alertó sobre el aumento de los conflictos a nivel global y expresó preocupación por la situación en Oriente Medio, donde el sufrimiento de los pueblos de Palestina, Líbano y los países del Golfo Pérsico se agrava por guerras impuestas.

El presidente de Angola pidió al papa que ayude a promover la paz en Oriente Medio (EFE)

Solicitó al papa que emplee su autoridad moral para contribuir a la paz y al diálogo en la región, y exhortó a los líderes internacionales a trabajar para que la justicia y la negociación prevalezcan sobre la fuerza.

El presidente pidió al papa que siga siendo una figura de concordia internacional (Reuters)

El arribo del papa León XIV a Luanda generó una movilización masiva. Miles de personas salieron a las calles de la capital angoleña para recibir al pontífice.

Miles de personas salieron a las calles de Luanda para recibir al papa León XIV (Reuters)

El papamóvil tardó aproximadamente una hora en recorrer el trayecto desde el Aeropuerto Internacional 4 de febrero hasta el palacio presidencial, avanzando lentamente para permitir que el papa saludara a la multitud congregada.

El vehículo permitió al papa saludar de cerca a los fieles congregados en la capital angoleña (Reuters)

Entre los asistentes, José Luís Matias, catequista de la parroquia de San Juan Bautista del barrio de Cazenga, relató el impacto de ver pasar al Santo Padre a pocos metros, calificando la experiencia como única y profundamente conmovedora, diferente a anteriores visitas papales.

Por otro lado, Nâmbua Simão, scout del Grupo Parroquial de Nuestra Señora de Lourdes, compartió la emoción que sintió al presenciar el paso del papa, describiendo el momento como algo divino e incomparable con la presencia de otros líderes políticos.

Tras el encuentro con el presidente, León XIV se reunió con representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Pabellón de Protocolo de la Presidencia de la República.

El pontífice estadounidense cerró su mensaje llamando a la conversión y al desarrollo fraterno (Reuters)

La agenda papal incluirá también una reunión con los obispos de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé, y una misa al aire libre programada para el domingo por la mañana, esperada por cerca de un millón de fieles en las afueras de Luanda.

Luego, el itinerario del pontífice contemplará un rezo mañana por la tarde del Rosario en el Santuario de Nuestra Señora de Muxima, en la provincia de Icolo-e-Bengo.

El Papa tiene una agenda apretada para este fin de semana en Angola (Reuters)

Por consiguiente, el lunes a la mañana visitará una eucaristía en la ciudad de Saurimo, en el este del país. La jornada concluiría con un encuentro en una residencia de ancianos, donde León XIV planeaba dialogar con obispos, sacerdotes y agentes pastorales.

La visita del papa León XIV a Angola destacó las consecuencias de la explotación de los recursos naturales y las violaciones de derechos humanos, y propuso un mensaje de esperanza, reconciliación y compromiso con la justicia y la dignidad humana en un continente marcado por retos estructurales y sociales.

El Papa y el mandatario realizaron un mensaje para toda africa para terminar con los conflictos en el mundo (Reuters)

(Con información de EFE)