Entretenimiento

Steve Harris aclara que “Burning Ambition” no es un documental oficial y revela su enfoque: “Es sobre Iron Maiden, no de Iron Maiden”

El legendario músico y compositor destaca el papel del equipo de producción en la construcción del largometraje, reafirmando el carácter independiente y libre de intervenciones oficiales de los integrantes originales

Guardar
Steve Harris afirma que Iron Maiden no tuvo control creativo sobre el documental Burning Ambition, dirigido por Malcolm Venville

El bajista de Iron Maiden, Steve Harris, aclaró que el documental Burning Ambition, cuyo estreno será en Argentina el 7 de mayo bajo la dirección de Malcolm Venville, es “una obra sobre la banda, no de la banda”, y recalcó que el grupo no tuvo control creativo sobre el resultado final, según detalló el portal especializado RockFM.

Burning Ambition ofrece acceso sin precedentes a los archivos oficiales de Iron Maiden y recopila testimonios de figuras clave como el mánager Rod Smallwood, el actor Javier Bardem, el baterista Lars Ulrich —miembro de Metallica— y el rapero Chuck D. de Public Enemy.

Esta selección de invitados aporta una perspectiva transversal sobre la evolución y el impacto del grupo en la cultura popular y musical internacional, al margen de la visión institucional.

Iron Maiden en vivo en medio de su gira The Future Past Tour
Burning Ambition ofrece acceso inédito a archivos oficiales de Iron Maiden y testimonios de figuras como Rod Smallwood y Lars Ulrich (crédito @rockonitalia/Instagram)

A lo largo de cinco décadas, Iron Maiden ha consolidado una comunidad global de seguidores y ha influido en distintas generaciones de músicos, según se refleja en los relatos y materiales inéditos presentados en el documental. Las entrevistas y archivos visuales permiten reconstruir no solo la trayectoria artística, sino también los vínculos humanos y la relación de la banda con su entorno.

Estreno en Argentina y expectativas internacionales

El documental tendrá su premiere en Argentina el 7 de mayo en salas seleccionadas, como parte de un lanzamiento internacional que incluye otros países de América y Europa. La decisión de estrenar anticipadamente en territorio argentino responde al fuerte interés local por la banda y a la agenda global de la distribuidora, según la información publicada en la web oficial de Iron Maiden y en medios especializados. Por el momento, no se han comunicado fechas para su llegada a plataformas digitales.

Iron Maiden regresa a Lima para presentarse en el Estadio Nacional.
El estreno internacional de Burning Ambition comienza en Argentina el 7 de mayo, reflejando el interés local por la banda

La recepción inicial destaca el valor de los materiales de archivo y la pluralidad de voces que participan en la narración, lo que diferencia a Burning Ambition de otros documentales musicales recientes. La presencia de invitados fuera del entorno habitual de la banda contribuye a ampliar el alcance del filme más allá del público tradicional del heavy metal.

Independencia creativa y posicionamiento de Harris

Steve Harris fue explícito al afirmar que la banda colaboró con entrevistas y material gráfico, pero que la producción y el montaje final quedaron en manos del equipo de Malcolm Venville. Esta independencia creativa permite que el documental adopte un enfoque externo, con interpretaciones y decisiones narrativas ajenas a la mirada oficial de la agrupación.

Steve Harris
Steve Harris subraya la importancia de valorar el documental como un testimonio independiente del legado de Iron Maiden (The Grosby Group)

Harris alentó a los espectadores a valorar la propuesta como una lectura alternativa de la historia de Iron Maiden, subrayando que la autenticidad y el rigor del relato dependen del equipo realizador y no de la banda. De este modo, el documental adquiere relevancia como testimonio independiente y como ejercicio de memoria colectiva en torno a una de las agrupaciones más influyentes del rock contemporáneo.

Tendencia a la transparencia en relatos musicales

La aclaración de Harris se enmarca en una tendencia creciente entre bandas con trayectorias extensas que buscan distinguir entre producciones oficiales y documentales realizados por terceros. Esta distinción busca ofrecer mayor transparencia a los seguidores y establecer límites claros entre la narrativa institucional y las miradas externas que surgen en torno a fenómenos musicales de largo recorrido.

Steve Harris
Burning Ambition responde a la tendencia de separar contenidos oficiales y relatos externos en la memoria de grandes bandas de rock (The Grosby Group)

Burning Ambition documenta cinco décadas de historia de Iron Maiden mediante archivos inéditos y testimonios de figuras como Rod Smallwood, Javier Bardem y Lars Ulrich, bajo la dirección de Malcolm Venville.

Temas Relacionados

Iron MaidenDocumentales MusicalesHistoria del RockNewsroom BUE

Últimas Noticias

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Detrás de baladas como “Someone Like You”, “I Will Always Love You” y “Flowers” existen destinatarios reales y confesiones que conmovieron al público

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

El club de fútbol suizo FC Basel rechazó albergar una presentación del rapero en su estadio

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

“Ya no siento que tenga que demostrarle nada a nadie”: así es el presente más libre y consciente de Kaley Cuoco

En diálogo con The Rake, la actriz y productora repasó las decisiones que marcaron su trayectoria, desde sus inicios hasta su consolidación en la industria, con una mirada enfocada en la autonomía creativa y el equilibrio personal

“Ya no siento que tenga que demostrarle nada a nadie”: así es el presente más libre y consciente de Kaley Cuoco

Madonna siguió la fiesta en Coachella: captan a la cantante bailando tras su show con Sabrina Carpenter

Las imágenes muestran a la intérprete de “Vogue” disfrutando del set de Anyma en la madrugada

Madonna siguió la fiesta en Coachella: captan a la cantante bailando tras su show con Sabrina Carpenter

Madonna en Coachella: así fue su actuación sorpresa junto a Sabrina Carpenter

La Reina del Pop apareció como invitada especial, interpretó “Vogue” y adelantó su nuevo álbum Confessions II

Madonna en Coachella: así fue su actuación sorpresa junto a Sabrina Carpenter
DEPORTES
Con dos goles de Messi, Inter Miami vence a Colorado Rapids por la MLS tras la renuncia de Mascherano

Con dos goles de Messi, Inter Miami vence a Colorado Rapids por la MLS tras la renuncia de Mascherano

El golazo de Julián Álvarez que envió la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad al alargue

Atento Scaloni: Enzo Fernández sintió una molestia y pidió el cambio en la derrota del Chelsea ante Manchester United

Estudiantes le ganó 1-0 a Instituto y es nuevo líder de la Zona B del Torneo Apertura

La piloto de 22 años que marcó un hito en la historia de la Fórmula 1 al rodar en un monoplaza de Mercedes

TELESHOW
La sugestiva frase que eligió la China Suárez para alentar a Mauro Icardi

La sugestiva frase que eligió la China Suárez para alentar a Mauro Icardi

El inesperado ida y vuelta por chat entre Diego Poggi y Ricky Martin: “Él me empezó a seguir”

Ian Lucas y Sofía “la Reini” Gonet cada día más juntos: la foto que aviva los rumores de romance

La emoción de Rocío Marengo por una tarde inolvidable con su hijo Isidro: “Hoy la vida me regala esto”

El mal momento de Mónica Farro: debió ser operada por la rotura de una prótesis mamaria

INFOBAE AMÉRICA

Los primeros bocetos de Winnie-the-Pooh salen a la luz tras casi un siglo

Los primeros bocetos de Winnie-the-Pooh salen a la luz tras casi un siglo

Nicolás Maduro está fuera y la purga ha comenzado en Venezuela

Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador

La película “Super Mario Galaxy” alcanza USD 628 millones en tres semanas y lidera la taquilla global

Panamá enfrenta alta circulación de virus respiratorios mientras baja presión de otras enfermedades