Estados Unidos

Trump promete divulgar documentos “muy interesantes” sobre OVNIs tras la revisión del Pentágono

La difusión de archivos confidenciales, resultado de una revisión ordenada por el mandatario, busca atender el interés ciudadano y la presión del Congreso, en un contexto de demandas crecientes por mayor transparencia gubernamental en torno a los Fenómenos Aéreos No Identificados

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El presidente Trump promete transparencia y acceso a información inédita sobre OVNIs y posibles registros de vida extraterrestre en Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci).
El presidente Trump promete transparencia y acceso a información inédita sobre OVNIs y posibles registros de vida extraterrestre en Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci).

Tras la decisión del presidente Donald Trump de ordenar al Departamento de Defensa la revisión de archivos relacionados con OVNIs, el mandatario informó ante sus seguidores, durante un evento de Turning Point USA en Phoenix, que el proceso está avanzado y que se han hallado “documentos muy interesantes” que serán divulgados “muy pronto”. La orden presidencial incluye no solo Fenómenos Aéreos No Identificados, sino también registros sobre vida extraterrestre y cualquier información relevante asociada.

De acuerdo con Reuters, el interés por la divulgación de estos documentos creció luego de que el expresidente Barack Obama afirmara en un pódcast en febrero que “los extraterrestres existen”. Obama precisó posteriormente que su declaración se basaba en probabilidades estadísticas y no en pruebas concretas obtenidas durante su mandato. La directiva de Trump fue emitida pocos días después de ese intercambio y estuvo acompañada de una acusación contra Obama por revelar información clasificada.

El proceso de divulgación incluye archivos vinculados a fenómenos aéreos no identificados, vida extraterrestre y datos asociados (REUTERS/Evan Vucci).
El proceso de divulgación incluye archivos vinculados a fenómenos aéreos no identificados, vida extraterrestre y datos asociados (REUTERS/Evan Vucci).

El Pentágono consolida expedientes y prepara una liberación gradual bajo la supervisión presidencial

Según NBC News, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa opera en coordinación con la Casa Blanca y otras agencias federales para consolidar los registros sobre los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y facilitar la publicación de información inédita de manera expedita.

Por consiguiente, un portavoz del Departamento de Defensa declaró al mismo medio: "AARO ha avanzado en la difusión de información sobre Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP) y en la transferencia de esos registros a los Archivos Nacionales, en conformidad con la ley federal. Agradecemos la iniciativa del presidente de impulsar estos esfuerzos y poner más información sobre UAP a disposición del público lo antes posible".

Diversos legisladores han presionado para la liberación de estos archivos. Por ejemplo, la republicana Anna Paulina Luna, presidenta del Grupo de Trabajo de Supervisión de la Cámara de Representantes para la Desclasificación de Secretos Federales, exigió al Pentágono la publicación de 46 videos relacionados con investigaciones recientes antes del 14 de abril.

Tras el vencimiento del plazo otorgado por Luna, la legisladora expresó a NewsNation que evalúa recurrir a la citación judicial para obligar al Pentágono a divulgar el material pendiente. En una carta enviada al Departamento de Defensa en marzo, Luna advirtió: “La persistente falta de transparencia en torno a estas anomalías y la potencial amenaza que representan para la seguridad nacional es preocupante. La presencia de UAP en los espacios aéreos sensibles de las instalaciones militares estadounidenses y sus alrededores supone una amenaza para la seguridad de las fuerzas armadas y su capacidad operativa”.

Otro integrante de la Cámara, Tim Burchett, representante por Tennessee, reiteró su demanda de transparencia al gobierno. Asimismo, Burchett agradeció públicamente al presidente tras la declaración del viernes y escribió en la red X: “Gracias por cumplir tu palabra conmigo, @realDonaldTrump”.

El Departamento de Defensa y la Oficina AARO coordinan la consolidación y divulgación de archivos sobre ovnis bajo supervisión presidencial (REUTERS/Evelyn Hockstein).
El Departamento de Defensa y la Oficina AARO coordinan la consolidación y divulgación de archivos sobre ovnis bajo supervisión presidencial (REUTERS/Evelyn Hockstein).

Informes del Pentágono: sin pruebas de tecnología alienígena ni encubrimientos

El Departamento de Defensa informó en noviembre de 2024 que, tras una audiencia en el Congreso, recibió cientos de reportes sobre UAPs, de los cuales 21 casos tuvieron un “análisis adicional” por presentar características o comportamientos anómalos. No obstante, no se halló evidencia que respalde la existencia de vida de otro planeta en ninguno de los reportes recibidos, informó NBC News.

Además, otro informe independiente, elaborado en marzo de 2024, concluyó que no existe evidencia creíble de que autoridades estadounidenses hayan encubierto hallazgos de OVNIs con implicaciones extraterrestres ni de tecnología no humana. El documento sostuvo: “La mayoría de los avistamientos fueron el resultado de una identificación errónea de objetos y fenómenos ordinarios”.

Según puntualizó el Pentágono, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones gubernamentales estadounidenses no han encontrado pruebas de tecnología alienígena, reportó Reuters.

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