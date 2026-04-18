Meta eliminará cuentas falsas tras denuncia por estafas migratorias en Estados Unidos

Meta eliminará cuentas falsas vinculadas a estafas migratorias tras la denuncia formal de la fiscalía de Manhattan en Estados Unidos. (Reuters)

Una investigación reciente reveló que Meta, la empresa matriz de Facebook y WhatsApp, eliminará cuentas falsas vinculadas a estafas migratorias tras un reclamo formal de la fiscalía de Manhattan. El fiscal Alvin Bragg denunció que estos perfiles fraudulentos lograron extraer decenas de miles de dólares a inmigrantes en Estados Unidos, suplantando a la organización benéfica Catholic Charities (Caridades Católicas) para ofrecer servicios legales inexistentes.

La decisión de Meta se conoció el 17 de abril de 2026 después de una conversación directa con la fiscalía, cuando la compañía se comprometió a intensificar sus esfuerzos tras recibir una carta en la que Bragg exigía la remoción inmediata de las cuentas, ya que las solicitudes previas habían sido ignoradas.

Según informó ABC News, la cadena estadounidense de noticias, el fiscal indicó: “Estos impostores han facilitado transferencias fraudulentas por decenas de miles de dólares”, en una carta dirigida a Mark Zuckerberg.

Fraude migratorio en redes: cómo operan los estafadores

La denuncia pública del fiscal Bragg dejó al descubierto un sistema en crecimiento: supuestos abogados y organizaciones legales contactan a víctimas mediante Facebook y WhatsApp, utilizando nombres y logotipos legítimos para ganar credibilidad. El engaño consiste en ofrecer trámites migratorios por una suma de dinero y desaparecer tras recibir el pago.

Estafadores operan mediante Facebook y WhatsApp en Estados Unidos, ofreciendo trámites migratorios inexistentes y obteniendo miles de dólares de víctimas. (Reuters)

La organización benéfica Catholic Charities confirmó que recibió decenas de reportes de personas afectadas en distintas ciudades de Estados Unidos.

Bragg explicó a ABC News que los estafadores crean perfiles idénticos a los de entidades reconocidas, tanto en Facebook como en WhatsApp. Esto confunde a usuarios que buscan ayuda legal.

En múltiples casos, los delincuentes utilizan información pública de organizaciones auténticas para perfeccionar la suplantación.

Respuesta de Meta y medidas adoptadas

Meta reconoció el problema y sostuvo que la suplantación de identidad vulnera sus normas internas. Un portavoz declaró: “La suplantación de cuentas viola nuestras políticas, y actuamos contra quienes intentan abusar de nuestras plataformas”.

El fiscal Alvin Bragg acusa a perfiles fraudulentos de Facebook y WhatsApp de suplantar a Catholic Charities para engañar a inmigrantes. (Reuters)

Además, la empresa afirmó que está implementando tecnología de IA para detectar y eliminar rápidamente perfiles que simulan ser organizaciones sin fines de lucro o abogados migratorios, según detalló Good Morning America (Buenos días América), el programa matutino estadounidense.

El compromiso incluyó una promesa de colaboración directa con autoridades y organizaciones afectadas. Meta confirmó que mantendría abierto el canal de comunicación con fiscalías estatales y grupos de defensa de inmigrantes para reaccionar con mayor rapidez ante nuevos reportes.

Demandas institucionales y contexto judicial

La fiscalía de Manhattan pidió a Meta la creación de mecanismos concretos para que las agencias puedan denunciar cuentas sospechosas y solicitó la suspensión preventiva de perfiles bajo investigación. “Si realmente desean proteger a sus usuarios, deben tomar medidas proactivas”, reclamó Bragg en su misiva, citada por National Today, el portal informativo.

Casos judiciales recientes en Nuevo México y Los Ángeles señalan a Meta y Google por fallas en la protección de usuarios ante delitos y adicción digital. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Este episodio se suma a otros casos recientes con Meta en tribunales estadounidenses. En Nuevo México, la justicia otorgó una indemnización de USD 375 millones a víctimas de delitos cometidos a través de Facebook por la falta de control sobre depredadores en la red social. Un jurado en Los Ángeles responsabilizó a Meta y Google por la adicción a redes sociales de una joven de 20 años.

Cómo operan las estafas y recomendaciones para la comunidad

Los estafadores suelen identificar a inmigrantes que solicitan asesoría legal y les ofrecen ayuda inmediata a cambio de transferencias por servicios inexistentes. La organización benéfica Catholic Charities de Nueva York y otras entidades han alertado sobre el peligro de estas prácticas. Aconsejan desconfiar de cualquier profesional que pida dinero mediante redes sociales y no pueda acreditar su identidad de forma verificable.

Bragg destacó que los inmigrantes están en una situación de especial riesgo porque “frecuentemente necesitan asistencia legal urgente y desconocen los riesgos de operar con intermediarios digitales”. La fiscalía y organizaciones aliadas insisten en que las víctimas deben denunciar estos hechos y consultar siempre los listados oficiales de abogados autorizados.