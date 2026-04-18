Estados Unidos

Meta eliminará cuentas falsas tras denuncia por estafas migratorias en Estados Unidos

Un reporte de la fiscalía de Nueva York evidenció la extracción de dinero a inmigrantes mediante perfiles que suplantaban a organizaciones legales, lo que motivó a la tecnológica a reforzar su vigilancia y colaboración institucional

Guardar
Un letrero blanco rectangular con el logo azul oscuro de Meta Platforms y el símbolo de infinito, montado en la pared de un edificio con azulejos claros
Meta eliminará cuentas falsas vinculadas a estafas migratorias tras la denuncia formal de la fiscalía de Manhattan en Estados Unidos. (Reuters)

Una investigación reciente reveló que Meta, la empresa matriz de Facebook y WhatsApp, eliminará cuentas falsas vinculadas a estafas migratorias tras un reclamo formal de la fiscalía de Manhattan. El fiscal Alvin Bragg denunció que estos perfiles fraudulentos lograron extraer decenas de miles de dólares a inmigrantes en Estados Unidos, suplantando a la organización benéfica Catholic Charities (Caridades Católicas) para ofrecer servicios legales inexistentes.

La decisión de Meta se conoció el 17 de abril de 2026 después de una conversación directa con la fiscalía, cuando la compañía se comprometió a intensificar sus esfuerzos tras recibir una carta en la que Bragg exigía la remoción inmediata de las cuentas, ya que las solicitudes previas habían sido ignoradas.

Según informó ABC News, la cadena estadounidense de noticias, el fiscal indicó: “Estos impostores han facilitado transferencias fraudulentas por decenas de miles de dólares”, en una carta dirigida a Mark Zuckerberg.

Fraude migratorio en redes: cómo operan los estafadores

La denuncia pública del fiscal Bragg dejó al descubierto un sistema en crecimiento: supuestos abogados y organizaciones legales contactan a víctimas mediante Facebook y WhatsApp, utilizando nombres y logotipos legítimos para ganar credibilidad. El engaño consiste en ofrecer trámites migratorios por una suma de dinero y desaparecer tras recibir el pago.

Primer plano del logo azul de Facebook con una 'f' blanca, visible en una pantalla oscura, con la palabra 'Facebook' escrita debajo y luces borrosas al fondo
Estafadores operan mediante Facebook y WhatsApp en Estados Unidos, ofreciendo trámites migratorios inexistentes y obteniendo miles de dólares de víctimas. (Reuters)

La organización benéfica Catholic Charities confirmó que recibió decenas de reportes de personas afectadas en distintas ciudades de Estados Unidos.

Bragg explicó a ABC News que los estafadores crean perfiles idénticos a los de entidades reconocidas, tanto en Facebook como en WhatsApp. Esto confunde a usuarios que buscan ayuda legal.

En múltiples casos, los delincuentes utilizan información pública de organizaciones auténticas para perfeccionar la suplantación.

Respuesta de Meta y medidas adoptadas

Meta reconoció el problema y sostuvo que la suplantación de identidad vulnera sus normas internas. Un portavoz declaró: “La suplantación de cuentas viola nuestras políticas, y actuamos contra quienes intentan abusar de nuestras plataformas”.

Primer plano del logo verde de WhatsApp en una pantalla digital, con una parte de un dedo humano visible en el lado derecho de la imagen
El fiscal Alvin Bragg acusa a perfiles fraudulentos de Facebook y WhatsApp de suplantar a Catholic Charities para engañar a inmigrantes. (Reuters)

Además, la empresa afirmó que está implementando tecnología de IA para detectar y eliminar rápidamente perfiles que simulan ser organizaciones sin fines de lucro o abogados migratorios, según detalló Good Morning America (Buenos días América), el programa matutino estadounidense.

El compromiso incluyó una promesa de colaboración directa con autoridades y organizaciones afectadas. Meta confirmó que mantendría abierto el canal de comunicación con fiscalías estatales y grupos de defensa de inmigrantes para reaccionar con mayor rapidez ante nuevos reportes.

Demandas institucionales y contexto judicial

La fiscalía de Manhattan pidió a Meta la creación de mecanismos concretos para que las agencias puedan denunciar cuentas sospechosas y solicitó la suspensión preventiva de perfiles bajo investigación. “Si realmente desean proteger a sus usuarios, deben tomar medidas proactivas”, reclamó Bragg en su misiva, citada por National Today, el portal informativo.

Casos judiciales recientes en Nuevo México y Los Ángeles señalan a Meta y Google por fallas en la protección de usuarios ante delitos y adicción digital. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Casos judiciales recientes en Nuevo México y Los Ángeles señalan a Meta y Google por fallas en la protección de usuarios ante delitos y adicción digital. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Este episodio se suma a otros casos recientes con Meta en tribunales estadounidenses. En Nuevo México, la justicia otorgó una indemnización de USD 375 millones a víctimas de delitos cometidos a través de Facebook por la falta de control sobre depredadores en la red social. Un jurado en Los Ángeles responsabilizó a Meta y Google por la adicción a redes sociales de una joven de 20 años.

Cómo operan las estafas y recomendaciones para la comunidad

Los estafadores suelen identificar a inmigrantes que solicitan asesoría legal y les ofrecen ayuda inmediata a cambio de transferencias por servicios inexistentes. La organización benéfica Catholic Charities de Nueva York y otras entidades han alertado sobre el peligro de estas prácticas. Aconsejan desconfiar de cualquier profesional que pida dinero mediante redes sociales y no pueda acreditar su identidad de forma verificable.

Bragg destacó que los inmigrantes están en una situación de especial riesgo porque “frecuentemente necesitan asistencia legal urgente y desconocen los riesgos de operar con intermediarios digitales”. La fiscalía y organizaciones aliadas insisten en que las víctimas deben denunciar estos hechos y consultar siempre los listados oficiales de abogados autorizados.

Temas Relacionados

Estados UnidosNueva YorkManhattanMetaFraude MigratorioRedes SocialesEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Arrestan a un hombre por fraude con sets de LEGO en California: reemplazaba piezas por fideos y reclamaba reembolsos

Detuvieron a un hombre de 28 años en Irvine por manipular cajas de juguetes y devolverlas a comercios de varios estados para obtener reembolsos ilegítimos

Arrestan a un hombre por fraude con sets de LEGO en California: reemplazaba piezas por fideos y reclamaba reembolsos

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 17 de abril de 2026

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 17 de abril de 2026

El plan de la Casa Blanca para obtener energía nuclear en la futura base lunar

Las nuevas directrices buscan establecer una base permanente en la Luna, promover asociaciones público-privadas y asegurar que el sector nacional pueda fabricar y suministrar reactores nucleares para operaciones en el espacio

El plan de la Casa Blanca para obtener energía nuclear en la futura base lunar

Nuevo acuerdo salarial evita huelga de porteros y hoteleros en Nueva York: así quedaron actualizados los salarios en 2026

La negociación logró beneficios clave para empleados de edificios y asegura la continuidad de servicios esenciales en la ciudad

Nuevo acuerdo salarial evita huelga de porteros y hoteleros en Nueva York: así quedaron actualizados los salarios en 2026

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Teherán avanzan y que un entendimiento podría alcanzarse en los próximos días

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

TECNO

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

Así es el plan de Netflix para ayudar a jóvenes y profesionales del cine en Colombia

Meta ya tendría fecha para su primera oleada de despidos masivos: casi el 10% de su plantilla global

Más simple y durable: cómo funciona la batería basada en agua que podría desplazar al litio

Ahora Zoom verificará si eres humano o un impostor generado por IA

ENTRETENIMIENTO

Alec Baldwin se enfrentará a un proceso civil por su negligencia en el rodaje de ‘Rust’: “Ignoró de forma imprudente la probabilidad de provocar angustia emocional”

Alec Baldwin se enfrentará a un proceso civil por su negligencia en el rodaje de ‘Rust’: “Ignoró de forma imprudente la probabilidad de provocar angustia emocional”

El impactante garaje de Jason Statham: joyas mecánicas y velocidad extrema

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Entre caos, improvisación y locuras épicas, The Boys cerró su historia con un final inolvidable

Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

MUNDO

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a un petrolero en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a un petrolero en el estrecho de Ormuz

El ejército de Israel denunció que terroristas de Hezbollah violaron el alto al fuego en Líbano

El régimen de Irán afirmó haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz

Donald Trump afirmó que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes “se mantendrá” si no se llega a un acuerdo

León XIV continúa su gira por África: llegará a Angola con una agenda colmada de actividades religiosas