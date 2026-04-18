Ucrania destruyó tres buques de guerra rusos en Crimea y atacó cuatro instalaciones energéticas

Ucrania destruyó tres buques de guerra rusos en Crimea y atacó instalaciones energéticas

Una doble ofensiva ucraniana impactó durante la noche del viernes al sábado en objetivos estratégicos de Rusia, incluyendo la destrucción de tres buques de guerra en Crimea y ataques contra instalaciones energéticas dentro del territorio ruso. De acuerdo con fuentes oficiales ucranianas, las operaciones ocasionaron incendios y daños en infraestructuras militares y petroleras.

Fuerzas ucranianas destruyeron tres buques militares rusos en Crimea y atacaron cuatro instalaciones petroleras en regiones rusas, lo que provocó incendios y deterioro en la capacidad logística y energética de las tropas rusas. Las autoridades ucranianas atribuyeron estos hechos a una ofensiva coordinada de sus unidades especiales y destacaron que la magnitud de los daños está bajo evaluación.

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), sus combatientes ejecutaron una operación en la península de Crimea, empleando drones de combate. En el comunicado, el SBU informó que fueron destruidos dos navíos de desembarco, identificados como ‘Yamal’ y ‘Azov’, y un tercer buque de guerra de tipo no identificado.

La ofensiva estuvo a cargo del Centro de Operaciones Especiales ‘Alfa’. Además, el SBU señaló que también resultaron afectados una lancha antisubmarinos y sistemas logísticos del Ejército ruso.

En el mensaje institucional, el SBU subrayó el uso sistemático de drones sobre posiciones rusas en la línea del frente, incluida la Crimea controlada temporalmente por Moscú. La entidad remarcó que estas acciones buscan debilitar las capacidades militares rusas tanto en el mar como en tierra.

Una doble ofensiva ucraniana impactó durante la noche del viernes al sábado en objetivos estratégicos de Rusia

Ataques a instalaciones energéticas rusas

Paralelamente, Ucrania lanzó ataques contra cuatro instalaciones energéticas en el territorio ruso. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania detalló que sus Fuerzas de Defensa golpearon complejos petroleros clave durante la noche, desencadenando incendios en varias regiones.

Las refinerías afectadas se ubican en la región de Samara, específicamente en la ciudad de Syzran, a unos 1.000 kilómetros del territorio ucraniano. Además, fueron alcanzadas una terminal de carga de petróleo en la región de Leningrado y una estación de bombeo en Krasnodar.

De acuerdo con el Estado Mayor, todas las instalaciones atacadas participan en el abastecimiento de combustible a las fuerzas armadas rusas y el alcance real de los daños sigue en proceso de evaluación.

El jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación, Andrí Kovalenko, comunicó el ataque a la refinería de Syzran. “Syzran, Rusia. Arde una refinería”, publicó Kovalenko.

Ukrainska Pravda informó que los incendios en la refinería de Syzran se originaron cerca de un parque de tanques de almacenamiento, a consecuencia del impacto de drones ucranianos. La ciudad de Syzran, tercer núcleo urbano de la región de Samara y situada a unos 885 kilómetros al sureste de Moscú, constituye un enclave estratégico para el sistema energético ruso.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (@ZelenskyyUa)

Reacción oficial y contexto operativo

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que los ataques a infraestructuras energéticas están orientados a obstaculizar la logística de guerra rusa. “Se está determinando la magnitud de los daños causados”, señaló la entidad, quien remarcó la prioridad de golpear objetivos directamente vinculados al abastecimiento militar.

Por su parte, el SBU enfatizó que estas operaciones forman parte de una estrategia deliberada para debilitar al adversario en profundidad, extendiéndose más allá de la línea de contacto tradicional. El empleo conjunto de drones y la coordinación entre divisiones han sido fundamentales en esta etapa ofensiva.

El reciente despliegue de Kiev muestra la capacidad ucraniana para lanzar operaciones a gran distancia, ampliando su alcance más allá de zonas con enfrentamientos directos y debilitando recursos críticos de Rusia. Estas acciones ilustran la determinación de Ucrania para sostener la presión sobre infraestructuras clave del adversario, reafirmando su estrategia de ataque constante en áreas relevantes para la logística militar rusa.