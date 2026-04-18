Los trabajadores del SoFi Stadium amenazan con una huelga antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los trabajadores del SoFi Stadium amenazan con huelga previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles, generando incertidumbre laboral y logística (REUTERS/Daniel Cole)

La tensión crece en Los Ángeles a medida que la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se acelera y los trabajadores del SoFi Stadium amenazan con una huelga que podría poner en jaque uno de los eventos deportivos más esperados del planeta. Con la mirada del mundo puesta en el sur de California, el sindicato que representa a unos 2.000 empleados del estadio advierte que sus miembros están preparados para tomar medidas drásticas si no se atienden sus reclamos fundamentales. Esta situación plantea un escenario de incertidumbre para organizadores, autoridades y aficionados, justo cuando la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes internacionales.

“Los trabajadores están dispuestos a hacer lo que sea necesario”, declaró María Hernández, organizadora de Unite Here Local 11, el sindicato de la hostelería que agrupa a los empleados de servicios en el recinto. La amenaza de huelga cobra fuerza en un momento crucial, ya que cualquier interrupción en las operaciones del estadio podría afectar gravemente la logística de la Copa Mundial y la experiencia de los asistentes. El SoFi Stadium, conocido por albergar grandes eventos deportivos y espectáculos internacionales, está en el centro de una disputa laboral que pone en evidencia la importancia de sus trabajadores para el funcionamiento del complejo.

La raíz del conflicto radica en una serie de demandas y preocupaciones que los empleados consideran no resueltas. El sindicato Unite Here Local 11 ha señalado que las condiciones laborales actuales no cumplen con sus expectativas de justicia y seguridad. Entre los temas más sensibles destaca la inquietud por la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el torneo. “Mucha gente se siente insegura, y tenemos que advertir al SoFi Stadium”, afirmó Hernández, subrayando el temor de los trabajadores ante el aumento de controles migratorios en el contexto de un evento de escala global.

El sindicato Unite Here Local 11 reclama mejoras laborales, acceso a viviendas asequibles y seguridad ante posibles acciones del ICE durante el torneo internacional (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Desde la perspectiva sindical, la presencia de ICE y la Patrulla Fronteriza en la Copa Mundial representa una amenaza directa al bienestar de los empleados, muchos de los cuales pertenecen a comunidades inmigrantes. Isaac Martínez, cocinero del estadio y delegado sindical, fue categórico al exigir que estas agencias no participen en el evento: “Sin nosotros, no hay evento”, expresó Martínez en español, haciendo eco del sentimiento generalizado entre sus compañeros. Además, el sindicato reclama condiciones laborales justas y el acceso a viviendas asequibles para quienes trabajan en el estadio, demandas que consideran esenciales para garantizar la dignidad y estabilidad de los empleados.

La posición del sindicato se sostiene en la convicción de que el éxito del torneo depende del compromiso y la seguridad de sus trabajadores. “Sin estos cocineros, sin estos lavaplatos, sin estos camareros, no hay juegos”, insistió Hernández, resaltando el rol insustituible de quienes laboran en servicios de alimentación y limpieza durante los partidos. El sindicato ve en la Copa Mundial una oportunidad para que la FIFA y los organizadores demuestren su compromiso con los derechos humanos y las buenas prácticas laborales. “Si la FIFA realmente se preocupa por los derechos humanos, como dicen, esto es algo concreto que pueden hacer”, afirmó la representante sindical.

Las autoridades y empresas involucradas han reaccionado con cautela ante la amenaza sindical. El ICE manifestó que trabaja de manera coordinada con socios locales, estatales y federales para garantizar la seguridad de aficionados, jugadores y funcionarios durante el evento, pero no se pronunció específicamente sobre su presencia en el estadio o las preocupaciones de los trabajadores. Por su parte, la FIFA fue contactada por medios locales para brindar comentarios, aunque hasta el momento no ha emitido una respuesta oficial sobre el conflicto ni acerca de las demandas planteadas por el sindicato.

Unos 2.000 empleados sindicalizados del estadio podrían paralizar servicios de alimentación, limpieza y atención al público durante el evento deportivo mundial (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

En cuanto a los administradores directos del estadio, SoFi Management y Legends Global —la empresa responsable de la gestión de alimentos y bebidas— optaron por no hacer declaraciones sobre el tema. Esta falta de respuesta pública incrementa la incertidumbre y alimenta la percepción de distancia entre la administración y el personal sindicalizado, en un momento en que la negociación y el diálogo se consideran cruciales para evitar un paro que afectaría la organización del evento internacional.

El impacto potencial de una huelga en el SoFi Stadium va más allá de la interrupción de servicios. Con la posibilidad real de que unos 2.000 trabajadores paralicen sus actividades, la logística de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría enfrentar desafíos significativos, desde la atención al público hasta la preparación de alimentos y la limpieza de las instalaciones. Los organizadores se ven ante la disyuntiva de atender las demandas laborales o arriesgarse a un escenario de caos operativo durante el campeonato.

Mientras tanto, la presión crece para que ambas partes —sindicato y administración— encuentren puntos de acuerdo antes de la llegada masiva de aficionados de todo el mundo. El futuro de la Copa Mundial en Los Ángeles depende, en gran medida, de la capacidad para resolver este conflicto laboral y asegurar que el evento transcurra sin contratiempos ni sobresaltos para quienes participan y asisten al espectáculo deportivo.