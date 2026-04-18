Un incendio avanza en California, obliga a evacuar viviendas y deja 57 hectáreas afectadas

El siniestro consumió 57 hectáreas cerca de El Toro Road y provocó la emisión inmediata de órdenes de evacuación obligatoria en áreas residenciales. (ONSCENE.TV)

La tarde del viernes, un incendio forestal denominado Vista movilizó a cerca de 300 bomberos en la zona norte de Lake Elsinore, condado de Riverside, California. El siniestro, detectado a las 16:24 horas cerca de El Toro Road, consumió 57 hectáreas en pocas horas y llevó a la emisión de órdenes de evacuación obligatoria para áreas residenciales.

Al cierre de la jornada, el incendio alcanzó un avance de 25% de contención y las autoridades lograron levantar las órdenes de evacuación, aunque persisten advertencias en sectores cercanos ante el riesgo de reactivación de focos calientes.

La causa del incendio se encuentra bajo investigación, según información oficial de Cal Fire, la agencia estatal de protección contra incendios de California, y medios estadounidenses como Los Angeles Times—el diario estadounidense— y Modesto Bee, el diario regional.

Cronología del incendio Vista y respuesta de emergencia

El fuego fue informado poco después de las 16:24 horas del viernes 17 de abril, en una zona de maleza seca al norte de Lake Elsinore. La rápida propagación llevó a Cal Fire Riverside Unit a movilizar 28 camiones cisterna, dos camiones de agua, tres helicópteros, dos bulldozers y nueve brigadas manuales en la primera respuesta.

La causa del incendio forestal Vista, en Lake Elsinore, se encuentra bajo investigación por parte de Cal Fire, según reportes oficiales. (ONSCENE.TV)

Las llamas amenazaron viviendas ubicadas al norte y al oeste de la autopista 74, lo que motivó la emisión inmediata de órdenes de evacuación. Alrededor de las 17:30 horas, la superficie afectada se calculó en 57 hectáreas y el avance del fuego fue evaluado por la cadena hispana Telelmundo 52 y reportes de Cal Fire.

Levantamiento de órdenes y situación de las zonas afectadas

Poco después de las 20:30 horas, las autoridades informaron que el avance frontal del incendio había sido detenido. Esto permitió que las órdenes de evacuación obligatoria fueran retiradas en las zonas residenciales más expuestas.

Sin embargo, se mantuvieron advertencias de evacuación para sectores al norte de Ethanac Road, al oeste de la autopista 74, al este de Maywood Club Road y al sur de Eucalyptus Avenue. Las autoridades recomendaron a la población estar lista para salir si las condiciones lo exigían.

El incendio forestal Vista movilizó a 300 bomberos en Lake Elsinore, condado de Riverside, tras detectarse la emergencia la tarde del 17 de abril. (ONSCENE.TV)

Una vecina, Sharon Anderson, declaró a OnScene.TV que la policía acudió a su calle para advertirles sobre la posibilidad de evacuación. “Nos preocupamos, pero no es la primera vez que sucede”. Agregó que tienen un plan para irse con sus mascotas si la situación se complica.

Acciones de contención y despliegue de recursos

El operativo incluyó la intervención de aeronaves cisterna que realizaron descargas de agua y retardante sobre los frentes activos. Cal Fire informó que “numerosos equipos aéreos de todo el estado están involucrados en la contención” del incendio. La colaboración entre bomberos estatales y locales permitió frenar la propagación antes de que el fuego alcanzara estructuras habitadas.

Las autoridades lograron detener el avance frontal del incendio Vista y retiraron las órdenes de evacuación tras alcanzar un 25% de contención. (ONSCENE.TV)

Durante la emergencia, un bombero sufrió lesiones leves y fue trasladado a un hospital, según informaron las fuentes oficiales citadas por Los Angeles Times. No se informaron daños en viviendas ni víctimas civiles hasta el cierre de los reportes.

Perspectivas y vigilancia en la zona

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre áreas con focos calientes y han pedido a la población permanecer atenta a nuevas actualizaciones. El mapa de incidentes de Cal Fire señala que la contención parcial permite continuar las labores de enfriamiento y prevención de rebrotes, pero insisten en que la amenaza no ha desaparecido por completo.

Los vecinos, acostumbrados a la recurrencia de incendios en la región, adoptaron medidas preventivas como el riego de sus jardines y la preparación de planes de evacuación familiar. Durante el operativo se difundieron imágenes en vivo de la zona afectada a través de cámaras de monitoreo, facilitando el seguimiento ciudadano del avance del fuego.

Simultaneidad con otros focos y contexto regional

En paralelo, los equipos de emergencia también atendieron otro incendio denominado Palomar, cerca de la ciudad de Wildomar. Este segundo siniestro fue controlado en su mayoría al anochecer, con un saldo de 4,5 hectáreas quemadas y un 90 % de avance en la contención, de acuerdo con Cal Fire.

El contexto de sequía prolongada y altas temperaturas en el sur de California ha elevado el riesgo de incendios forestales en la región. Las autoridades estatales destacan que la pronta respuesta resulta clave para evitar daños mayores.