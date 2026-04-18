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La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a un petrolero en el estrecho de Ormuz

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que dos lanchas iraníes abrieron fuego sin aviso previo

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La Guardia Revolucionaria iraní eleva la tensión en el estrecho de Ormuz (Europa Press/Contacto/Sepahnews)
La Guardia Revolucionaria iraní eleva la tensión en el estrecho de Ormuz (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

Un incidente armado en el estrecho de Ormuz reavivó las tensiones en una de las principales rutas energéticas del mundo. Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dos lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria de Irán dispararon este sábado contra un petrolero, ubicado a 37 kilómetros al noreste de Omán, sin advertencia previa por radio. La embarcación y su tripulación no sufrieron daños. Las autoridades han iniciado una investigación, detalló UKMTO.

El ataque al petrolero resalta la creciente inestabilidad en la zona. El estrecho de Ormuz es responsable del paso de aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y el régimen iraní ha endurecido el control sobre esta vía marítima en reacción a las sanciones y al bloqueo impuesto por Estados Unidos. Las recientes medidas de Teherán han elevado la preocupación internacional sobre la seguridad de las rutas energéticas globales.

De acuerdo con UKMTO, el capitán del petrolero informó que su nave fue interceptada de forma repentina por dos embarcaciones iraníes armadas, que abrieron fuego directamente contra el casco. UKMTO confirmó que tanto el buque como la tripulación “se encuentran a salvo” e indicó que las autoridades ya colaboran para esclarecer los hechos.

Las restricciones en el paso marítimo fueron impuestas tras la decisión de Irán de revertir una reciente reapertura parcial, que se había realizado como un gesto durante negociaciones con Washington. El bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes motivó el regreso a un control estricto sobre el estrecho, informó el portavoz militar, teniente coronel Ebrahim Zolfagari.

Dos lanchas iraníes atacaron al petrolero en Ormuz (REUTERS)
Dos lanchas iraníes atacaron al petrolero en Ormuz (REUTERS)

Zolfagari señaló que “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”. Además, explicó que el tránsito queda sujeto ahora a rutas designadas y controladas con autorización iraní, lo que impacta de manera directa en los flujos internacionales de hidrocarburos.

El presidente del Parlamento iraní Mohamad Baqer Qalibaf advirtió en X que el paso no permanecerá abierto si el bloqueo estadounidense continúa. También rechazó como falsas las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el estado del paso marítimo y la evolución de las negociaciones de paz. Qalibaf encabezó la delegación iraní en los recientes diálogos con Estados Unidos en Islamabad.

Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, rechazó en una entrevista televisiva la propuesta estadounidense para extraer uranio enriquecido con participación de la República Islámica. Bagaei subrayó que el uranio seguirá en territorio iraní, pese a las presiones.

A su vez, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, expresó en su canal de Telegram que la marina está dispuesta a contrarrestar nuevos ataques de quienes considera enemigos, según recogieron medios oficiales.

El endurecimiento del control iraní sobre el estrecho de Ormuz agrava la fragilidad del comercio mundial de hidrocarburos, ya afectado por ataques previos y constantes amenazas militares. La situación ha elevado la alerta internacional en un contexto de tensiones políticas y militares no sólo entre Irán y Estados Unidos, sino en toda la región.

Medios estatales iraníes difundieron un comunicado del líder supremo Mojtaba Khamenei (Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA vía REUTERS)
Medios estatales iraníes difundieron un comunicado del líder supremo Mojtaba Khamenei (Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA vía REUTERS)

Desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, Israel ha sido blanco de múltiples lanzamientos de misiles, drones y cohetes por parte de fuerzas iraníes, así como de Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen. Estos ataques, que llegaron a repetirse más de 12 veces por día, se detuvieron tras la entrada en vigor del alto el fuego.

Durante ese período, ciudades como Jerusalén y Tel Aviv activaron protocolos de emergencia, y la población debió buscar refugio ante el riesgo de bombardeos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu manifestó que el objetivo en el frente norte sigue siendo el desmantelamiento de Hezbollah. Al mismo tiempo, el presidente del Líbano Joseph Aoun afirmó que las negociaciones con Israel están en “una etapa delicada y crucial”, invitando a la unidad nacional para fortalecer el alto el fuego.

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