Estados Unidos

Alerta meteorológica en Illinois: un tornado obliga al confinamiento total de Lena

La localidad permanece incomunicada por disposición de las autoridades mientras los servicios de emergencia evalúan daños y coordinan tareas de auxilio ante la amenaza persistente de nuevas tormentas en la región

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Vista de una calle bloqueada por un gran tronco de árbol caído, con ramas y escombros esparcidos. Un edificio de ladrillos rojos y un cartel de 'No parking' son visibles
El tornado en Lena, Illinois, causó graves daños materiales y obligó al cierre total del acceso a la ciudad por seguridad. (Captura de video)

El paso de un tornado por Lena, Illinois, dejó a la localidad completamente aislada y bajo emergencia el viernes por la tarde. Las autoridades bloquearon todos los accesos cuando una nueva tormenta amenazó la zona, lo que generó tensión entre los habitantes y obligó a extremar las medidas de seguridad.

La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó víctimas fatales y lesionados graves, según informó el canal local CBS Chicago. Lena se mantuvo cerrada al tránsito, y la población recibió la orden de no abandonar sus refugios debido al riesgo de una segunda tormenta.

A las 16:45 h, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para la zona. Imágenes en vivo mostraron una gran nube descendiendo sobre Lena, situada a unos 77 km al oeste de Rockford y 190 km de Chicago. De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Stephenson, los vientos derribaron árboles y tendidos eléctricos, lo que bloqueó varias calles y complicó los desplazamientos.

Metal corrugado gris en acera y calle. Cartel de 'STOP' rojo y tablón entre restos. Vehículos y personas al fondo
La infraestructura de Lena, incluidas viviendas y edificios públicos, resultó severamente dañada sin que se reporten víctimas mortales. (Captura de video)

A las 18:20 h, las autoridades comunicaron en redes sociales que Lena se encontraba “cerrada”, sin permitir entrada ni salida de vehículos. El anuncio se mantuvo vigente hasta nuevo aviso, mientras los equipos evaluaban daños y asistían a quienes lo necesitaban.

Edificios escolares afectados y protección de estudiantes

La tormenta dañó de manera visible la escuela secundaria y la primaria de la localidad, ambas con estudiantes en su interior durante el fenómeno. Voces captadas por radio entre funcionarios de seguridad, y escuchadas por CBS Chicago, confirmaron que parte del techo de la secundaria resultó arrancado y la primaria registró destrozos exteriores.

Vista aérea de un paisaje urbano cubierto por una densa niebla o calima, con techos de edificios, calles y algunas luces tenuemente visibles a través de la neblina
Cortes de energía, árboles caídos y calles bloqueadas complicaron las tareas de emergencia y recuperación en Lena tras el tornado. (Captura de video)

A pesar de la situación, las autoridades no informaron heridos y los menores permanecieron resguardados hasta que cesó el peligro. Los comunicados oficiales destacaron la protección lograda en ambas instituciones educativas.

Respuesta estatal y restricciones por seguridad

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, comunicó que la Agencia de Manejo de Emergencias estatal coordinó esfuerzos con las autoridades locales para canalizar la ayuda. Pritzker recomendó respetar las instrucciones de seguridad y no abandonar los refugios ante la amenaza de nuevas tormentas.

El sheriff Steve Stovall señaló que es la primera vez en el año en que se decreta el cierre total de una localidad en la región tras un tornado. “No hay forma de ingresar a la ciudad debido a los árboles y cables caídos”, afirmó. El funcionario subrayó que los trabajos se enfocaron en garantizar la seguridad y recuperar las áreas afectadas.

Vista aérea de un área residencial con casas y árboles bajo un cielo oscuro. Un relámpago brillante es visible en las nubes de una tormenta
Las escuelas primaria y secundaria de Lena sufrieron daños en sus estructuras, pero no se reportaron heridos entre los estudiantes. (Captura de video)

La policía local reforzó la advertencia entre vecinos y pidió despejar las calles de inmediato. “Otra tormenta avanza hacia aquí. Ya estamos lidiando con los efectos del tornado anterior y la situación podría empeorar rápidamente. Refúgiense ahora”, advirtió el cuerpo policial.

Daños materiales y tareas de remoción

Las imágenes posteriores al tornado mostraron árboles caídos, cortes de energía prolongados y calles llenas de escombros. Las autoridades pidieron evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a las zonas afectadas, salvo para verificar el estado de vecinos cercanos solo si las condiciones lo permitían.

En las horas siguientes, cuadrillas municipales, voluntarios y residentes organizaron tareas de limpieza y asistencia en la localidad. “Salimos en grupo, reunimos a la gente, trajimos contenedores y comenzamos a limpiar para que todos estén bien”, expresó Kenneth Quinn a CBS Chicago, al describir la respuesta colectiva.

Evaluación de daños y advertencias para próximos días

Hasta el momento, las autoridades de Lena y el condado de Stephenson no presentaron un relevamiento oficial completo sobre las pérdidas materiales. Las primeras informaciones apuntaron a viviendas, escuelas y calles afectadas. “Tuvimos mucha suerte de que este fenómeno no nos arrebatara vidas ni provocara heridos graves”, sostuvo Steve Stovall en su declaración para CBS Chicago.

Calle residencial totalmente bloqueada por ramas y troncos de árboles caídos. Un cubo de basura marrón está volcado en medio del escombro, con casas al fondo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta de tornado para Lena minutos antes del impacto, permitiendo una rápida reacción de las autoridades. (Captura de video)

Los equipos de emergencia recomendaron mantener medidas de resguardo y evitar cualquier desplazamiento innecesario, ya que la región continuaba bajo vigilancia por la posibilidad de nuevas tormentas.

El tornado en Lena se sumó a otros incidentes similares registrados en años recientes en Estados Unidos, asociados a patrones meteorológicos extremos. El hecho pone de manifiesto la vulnerabilidad de las pequeñas comunidades frente a estos fenómenos y la importancia de la colaboración social ante situaciones de desastre.

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