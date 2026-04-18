Estados Unidos

La red de autobuses MARTA NextGen se inaugura este sábado con importantes cambios en las rutas de la ciudad de Atlanta

El lanzamiento del nuevo sistema de transporte público representa una transformación integral, con reducción de recorridos, implementación de servicios rápidos y ajustes significativos en la movilidad urbana para la región metropolitana

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Vista lateral de un autobús blanco de MARTA con franjas azules y naranjas, número 1617, estacionado al aire libre bajo un cielo azul claro
La red de autobuses MARTA NextGen inaugura en Atlanta el rediseño más importante desde la década de 1970, modernizando el transporte público (Captura de video)

La ciudad de Atlanta se prepara para un cambio significativo en su sistema de transporte público con la inauguración de la nueva red de autobuses MARTA NextGen. Este sábado, el área metropolitana será testigo de la mayor transformación en décadas dentro de su red de autobuses, un rediseño completo que no se veía desde la década de 1970. La intención declarada por MARTA es clara: ofrecer a los residentes un sistema más rápido, directo y adaptado a las necesidades actuales de quienes viven y se desplazan en la región.

El lanzamiento de la red NextGen representa un punto de inflexión para el servicio de autobuses de Atlanta. Se busca dejar atrás modelos anticuados y rutas que ya no responden a los patrones modernos de movilidad urbana. Como explicó Andrew Pofahl, director de proyecto de MARTA, “todo va a cambiar mañana. Toda la red de autobuses va a cambiar”. La magnitud de la transformación ha llevado a la agencia a instar a los pasajeros a consultar la página web oficial para familiarizarse con la nueva estructura y planificar sus desplazamientos con anticipación.

La columna vertebral de esta renovación es la reducción y reorganización de rutas de autobús. Hasta ahora, el sistema contaba con 113 rutas, muchas de las cuales serpenteaban y hacían que los trayectos fueran más largos y menos eficientes. Con NextGen, el número de rutas se reduce a 81, consolidando recorridos y priorizando la conectividad directa entre puntos clave de la ciudad. Según las autoridades de MARTA, este ajuste permitirá que los autobuses circulen con mayor frecuencia en los principales corredores, llegando a intervalos de entre 15 y 20 minutos. El objetivo es que los pasajeros esperen menos tiempo y puedan llegar a su destino de manera más ágil.

Vista lateral trasera de un autobús articulado gris de MARTA con el número 1708 y ruta 39 bajo un cielo azul. Árboles verdes al fondo y un cartel de STOP
El sistema NextGen reduce las rutas de autobús de 113 a 81, priorizando recorridos más directos y eficientes para los usuarios de Atlanta (Captura de video)

Pofahl detalló que muchas de las rutas anteriores obligaban a los usuarios a dar rodeos innecesarios para conectar zonas de interés, lo que incrementaba la duración de los viajes. Con la nueva estructura, las rutas son más lineales y directas, facilitando la conexión entre destinos importantes y recortando los tiempos de traslado. Esta reorganización supone un cambio en la lógica de movilidad, pues se centra en atender los desplazamientos más comunes y estratégicos dentro del área metropolitana.

La transformación de MARTA no se limita a la simplificación de rutas: incluye la implementación de nuevos servicios, con la Línea Rápida A como protagonista. Este servicio de tránsito rápido en autobús (BRT, por sus siglas en inglés) conectará el centro de Atlanta con barrios como Summerhill, Peoplestown y el sendero Beltline Southside Trail. El sistema funcionará desde la madrugada hasta la noche, y parte de su flota circulará por carriles exclusivos, lo que promete reducir la congestión y mejorar la puntualidad del servicio.

La Línea Rápida A se está desplegando por fases. Algunas estaciones aún se encuentran en construcción, por lo que los pasajeros pueden encontrar paradas temporales en distintos puntos del recorrido mientras continúan las obras. Este nuevo servicio refleja la apuesta de MARTA por modelos de transporte más eficientes y acordes con las necesidades de una ciudad en crecimiento.

Un letrero azul oscuro en el suelo de concreto anuncia "Your bus route is changing April 18, 2026" con un código QR amarillo y el texto "Learn more"
Un cartel en el piso anuncia que la red de autobuses MARTA NextGen inaugurará importantes cambios en sus rutas el 18 de abril de 2026 (Captura de video)

En cuanto al impacto para los usuarios, MARTA ha confirmado que las tarifas se mantendrán sin cambios, costando el viaje 2.50 dólares. Este dato resulta relevante en un contexto de modificaciones profundas, ya que brinda certeza a quienes dependen del transporte público para sus actividades diarias. La rediseñada estructura también afectará a los ciclistas, quienes podrían experimentar variaciones en su trayecto habitual dependiendo de cómo se hayan modificado las rutas por las que circulan.

Algunos usuarios, como Derrick Ponder, han manifestado su incertidumbre ante los cambios, señalando que aún no saben si la nueva configuración les resultará conveniente. Ante este escenario, MARTA recomienda planificar los viajes con antelación, utilizando las herramientas digitales disponibles en su sitio web para consultar rutas y horarios actualizados. La agencia enfatiza la importancia de la previsión, ya que la transición podría generar confusión o requerir ajustes en las rutinas cotidianas.

Vista aérea de una estación de tren de MARTA con un tren plateado en la vía, andenes y escaleras de concreto, y edificios de fondo
El costo del viaje en la red MARTA NextGen se mantiene en 2.50 dólares, garantizando estabilidad de tarifas pese a los cambios (Captura de video)

Para facilitar la adaptación, MARTA desplegará cientos de embajadores en todo el sistema durante el fin de semana inaugural. Estos colaboradores estarán disponibles para orientar a los pasajeros en la identificación de sus nuevas rutas, responder consultas y ofrecer asistencia directa en los puntos de mayor afluencia. La presencia de estos embajadores refleja el compromiso de la agencia con una transición lo menos traumática posible para los usuarios.

Además de la asistencia presencial, MARTA pone a disposición de los viajeros herramientas de planificación en línea, accesibles desde su página web oficial. En este portal, los pasajeros pueden consultar mapas interactivos, horarios y detalles de cada ruta, lo que contribuye a disminuir la incertidumbre y permite ajustar los desplazamientos con información confiable y actualizada.

Las autoridades reconocen que todo proceso de cambio demanda tiempo de adaptación. Por ello, solicitan a los pasajeros paciencia y flexibilidad mientras se estabiliza el funcionamiento del nuevo sistema, reiterando que la finalidad es construir un servicio más eficiente y acorde con las necesidades de Atlanta en la actualidad.

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