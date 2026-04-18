Arrestan a un hombre por fraude con sets de LEGO en California: reemplazaba piezas por fideos y reclamaba reembolsos

Las autoridades de Irvine coordinaron esfuerzos con Target y fuerzas policiales de varios estados para rastrear la actividad de Augustine y los patrones de devolución. (Departamento de Policía de Irvine)

La policía de Irvine, California, detuvo a Jarrelle Augustine, de 28 años, acusado de ejecutar al menos 70 robos de sets de LEGO en tiendas de Target, la cadena estadounidense, en todo Estados Unidos, con un saldo aproximado de USD 34.000 en mercancía sustraída. La investigación destapó una modalidad inusual: el sospechoso extraía las minifiguras y piezas valiosas de las cajas y las reemplazaba por pasta seca. Luego devolvía los productos y reclamaba un reembolso.

La policía de Irvine confirmó que Augustine quedó arrestado tras un operativo de vigilancia. El hallazgo de bolsas de pasta y piezas de LEGO en su vivienda respaldó la acusación. Augustine permanece en custodia en la cárcel del Condado de Orange. Enfrenta cargos por robo mayor.

El caso escaló a nivel nacional, ya que habría cometido el mismo delito en tiendas de California, Texas, Tennessee, Nueva Jersey y Florida.

Un plan elaborado: pasta por LEGO

Las autoridades detallaron que Augustine adquiría sets nuevos, retiraba selectivamente las minifiguras y los elementos de alto valor —especialmente de colecciones como Star Wars—, y rellenaba el espacio con pasta de sémola de trigo duro. Según la policía, el objetivo era simular el peso y el sonido original del producto, dificultando la detección del fraude durante las devoluciones en las tiendas.

El caso de Jarrelle Augustine expuso el auge de robos de LEGO, con pérdidas millonarias para grandes cadenas y decomisos recientes de hasta USD 1 millón en California. (Departamento de Policía de Irvine)

El personal de Target detectó el patrón tras notar devoluciones frecuentes y anómalas en varios locales. La apertura de uno de los paquetes reveló el cambio: en vez de piezas plásticas, hallaron bolsas de pasta. Esto llevó a la activación de medidas de vigilancia y coordinación entre tiendas a nivel nacional.

Así lo explicó la policía local a CBS News: “Detectamos irregularidades en los paquetes devueltos en varias sucursales”.

Alcance nacional y modus operandi

La investigación determinó que el sospechoso repitió la maniobra en al menos cinco estados. La policía de Irvine explicó que Augustine compraba, manipulaba y devolvía los sets, logrando así obtener el reembolso y conservar las piezas más valiosas, que luego podían comercializarse en el mercado secundario.

El sospechoso utilizó pasta seca para reemplazar minifiguras y piezas valiosas de ediciones LEGO Star Wars y Marvel, dificultando la detección del fraude en devoluciones. (Departamento de Policía de Irvine)

El monto total del fraude, estimado en USD 34.000, corresponde tanto al valor original de los productos como a la pérdida neta para la cadena Target.

Durante el registro de la vivienda del acusado, los agentes hallaron múltiples bolsas de pasta de la marca Goya y una colección de piezas y minifiguras extraídas de los sets.

El atractivo del mercado LEGO y los robos recientes

El fenómeno de los robos de LEGO ha crecido en los últimos años. Según CBS Los ángeles, el alto valor de ciertas colecciones, como las de Star Wars y Marvel, ha incrementado el interés de bandas organizadas y particulares. La facilidad para revender piezas y minifiguras en plataformas digitales multiplica el margen de ganancia y dificulta el rastreo del producto una vez fuera de la tienda.

La policía de Irvine arrestó a Jarrelle Augustine tras acusarlo de robar sets de LEGO por un valor de USD 34.000 en tiendas Target en cinco estados. (Departamento de Policía de Irvine)

El arresto de Augustine coincide con otros decomisos recientes en California, donde se incautaron sets de LEGO por valor de hasta USD 1 millón en camiones robados. Las autoridades han advertido que el mercado negro de estos juguetes se ha expandido, generando pérdidas millonarias para las cadenas comerciales. Esto implica un reto para las fuerzas de seguridad, que deben coordinar esfuerzos entre diferentes jurisdicciones.

Respuesta de las autoridades y proceso judicial

La policía de Irvine destacó el trabajo conjunto con Target y la colaboración interestatal para identificar al sospechoso. La investigación incluyó el análisis de imágenes de videovigilancia, el rastreo de patrones de compra y devolución, y la revisión de perfiles en plataformas de venta online que podrían estar vinculadas a la reventa de las piezas sustraídas.

El caso de Augustine sigue en proceso judicial. Las autoridades de otros estados evalúan posibles cargos adicionales si se comprueba su implicación en incidentes similares fuera de California. La policía recomendó a los comercios reforzar los controles en las devoluciones y revisar cualquier irregularidad en productos de alto valor, como los sets de LEGO de edición limitada.