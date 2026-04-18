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El ejército de Israel denunció que terroristas de Hezbollah violaron el alto al fuego en Líbano

Las Fuerzas de Defensa anunciaron que, en las últimas 24 horas, identificaron extremistas que “se acercaron desde el norte de la Línea Amarilla, representando una amenaza inmediata”

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Vista trasera de dos soldados con uniformes militares, cascos tácticos y mochilas, agachados en una zona con vegetación densa
Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) denunciaron este sábado que terroristas de Hezbollah violaron el alto al fuego en Líbano.

“En las últimas 24 horas, las fuerzas que operan al sur de la Línea Amarilla, en el sur del Líbano, identificaron a terroristas que violaron los acuerdos de alto el fuego y se acercaron a las fuerzas desde el norte de la Línea Amarilla, representando una amenaza inmediata“, dijo el ejército en un comunicado.

Y agregó: “Inmediatamente después de la identificación y, para neutralizar la amenaza, la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres atacaron a los terroristas en varias zonas del sur del Líbano. Además, se realizó fuego de artillería para apoyar a las fuerzas terrestres que operan en la zona y se destruyeron infraestructuras terroristas en respuesta a las amenazas".

“Las FDI operan de acuerdo con las directrices del estamento político. Por consiguiente, están autorizadas a tomar las medidas necesarias para la autodefensa ante las amenazas, manteniendo la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel y de las fuerzas desplegadas en el terreno. Las operaciones de autodefensa y la neutralización de amenazas no están limitadas por el alto el fuego. Las FDI no permitirán ningún riesgo para los ciudadanos israelíes ni para sus combatientes y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad", detalló el escrito.

Por último, indicó: “Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán trabajando para despejar la zona bajo su control y eliminar cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel y sus fuerzas armadas”.

Un tanque israelí (Europa Press/Archivo)
Un tanque israelí (Europa Press/Archivo)

La información del ejército israelí se dio a conocer luego de que el régimen de Irán informara que ha restablecido un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, tras haber anunciado su reapertura, como respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes.

Según el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Zolfagari explicó que el control sobre el paso marítimo implica restricciones al tránsito en una de las principales rutas energéticas, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Añadió que Teherán había autorizado previamente el paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” durante las negociaciones, pero que esta medida se revocó por la continuidad del bloqueo estadounidense, al que calificó de reiterado incumplimiento por parte de Washington.

Imagen de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz (EFE/Ali Haider)
Imagen de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz (EFE/Ali Haider)

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, afirmó Zolfagari.

Durante la madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, señaló en X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si el bloqueo estadounidense sigue vigente y denunció “afirmaciones falsas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el paso marítimo y las negociaciones de paz.

Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, expresó Qalibaf, quien lideró la delegación iraní en las recientes conversaciones con EEUU en Islamabad.

Qalibaf indicó también que el tránsito por el estrecho se realizará según “rutas designadas” y con “autorización de Irán”.

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