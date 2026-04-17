Aumentan las muertes en centros migratorios de Estados Unidos y alcanza récord en 2026

Expertos revelan que deficiencias sistémicas en la atención médica agravan las condiciones de salud y aumentan los fallecimientos en la detención migratoria. (AP)

La mortalidad en centros de detención migratoria de Estados Unidos experimentó un repunte sin precedentes durante el ciclo fiscal 2026. Según un estudio difundido en la revista médica JAMA y replicado por NBC News, se documentaron 18 muertes entre octubre de 2025 y enero de 2026, cifra que representa la tasa anualizada más alta desde 2004. Los especialistas atribuyeron este incremento a deficiencias persistentes en la atención médica y a cambios recientes en la política migratoria.

La investigación identificó un patrón de fallecimientos que supera incluso los picos registrados durante la pandemia de COVID-19, con una tasa récord de 88,9 muertes por cada 100.000 personas detenidas en el ciclo fiscal actual. Más del 90 % de los fallecidos eran hombres, con una edad mediana de 45 años, perfil que refleja la composición habitual de la población bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El repunte actual y sus claves demográficas

El estudio, basado en datos oficiales y solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, muestra que la mortalidad actual en los centros de ICE supera ampliamente la de años recientes. Tras una baja marcada en la década pasada, los fallecimientos volvieron a crecer a partir de 2020 y se intensificaron desde el inicio del ciclo fiscal vigente.

El endurecimiento de la política migratoria y la expansión de la población detenida bajo la administración Trump incrementaron el riesgo de mortalidad en centros de ICE. (Reuters)

Entre las principales causas de muerte, las enfermedades cardiovasculares ocuparon un lugar destacado, según el informe. Solo 13 % de los decesos ocurrió en hospitales, lo que sugiere que la mayoría de los migrantes graves no accedieron a atención médica especializada de manera oportuna.

El 49 % de las muertes fue clasificado como “indeterminado o no clasificado”, lo que dificulta la rendición de cuentas y limita la posibilidad de corregir fallos. Este punto fue señalado como crítico por las médicas Michele Heisler y Katherine R. Peeler, quienes advirtieron que tal opacidad obstaculiza la prevención de nuevos casos.

¿Por qué aumentó la mortalidad en 2026?

Durante el periodo más reciente, la política migratoria endureció los criterios de detención y expandió la cantidad de personas bajo custodia. Según el estudio, ICE detuvo a una “población mucho más amplia”, con mayor presencia de migrantes que residían desde hace tiempo en el país y que presentaban antecedentes médicos complejos o enfermedades crónicas no tratadas.

El ciclo fiscal 2026 supera las cifras de la pandemia de Covid-19 con una tasa récord de 88,9 muertes por cada 100.000 detenidos en centros de ICE. (Office of Inspector General)

Este cambio, iniciado durante la administración Trump, llevó a un sistema de detención más grande, saturado y con menos controles externos. Las médicas Heisler y Peeler subrayaron que “la tendencia confirmada por los datos no sugiere lapsos aislados sino debilidades sistémicas en la atención médica, la protección de la salud mental y la revisión de las muertes”.

En resumen: la tasa de muertes en centros de detención migratoria en Estados Unidos alcanzó en 2026 su punto más alto en 22 años, impulsada por un aumento en la población detenida, la sobrecarga del sistema y fallos en los controles internos y externos.

Deficiencias estructurales y falta de transparencia

Solo una minoría de los fallecimientos ocurrió en centros médicos, lo que pone en cuestión la capacidad de respuesta frente a emergencias de salud. Además, la reducción en la extensión y el detalle de los reportes oficiales sobre cada caso ha dificultado el escrutinio público.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita un centro de detención fronterizo para inmigrantes indocumentados. (Reuters)

Antes, los informes de muertes bajo custodia de ICE incluían varias páginas; ahora, suelen limitarse a apenas cuatro párrafos. Heisler y Peeler solicitaron que el Congreso estadounidense restablezca las oficinas de control interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desmanteladas tras recortes recientes, para mejorar la supervisión y la protección de los derechos civiles de los detenidos.

Impacto de las políticas migratorias tras la administración Trump

Durante el segundo mandato de Donald Trump, el cierre de la frontera sur forzó a ICE a focalizarse en personas ya residentes en el país. Esto incrementó la proporción de migrantes con problemas médicos crónicos, quienes enfrentaron peores condiciones de confinamiento y menor acceso a atención especializada.

El informe destacó que la expansión rápida de camas disponibles no fue acompañada por una mejora en los estándares de salud o en la supervisión independiente.

El 49% de los fallecimientos se mantiene sin clasificación precisa, dificultando la rendición de cuentas y la prevención de errores en centros detenidos por ICE. (AP)

La estructura de custodia actual, según los especialistas, es la más grande y menos controlada de las últimas dos décadas, lo que ha elevado el peligro de mortalidad y dificultado la rendición de cuentas en casos de fallecimientos.

Respuestas oficiales y controversias

El Departamento de Seguridad Nacional negó en declaraciones a NBC News que haya ocurrido un aumento bajo la administración Trump y sostuvo que la tasa de muertes representa una fracción mínima respecto del total de detenidos, sin variaciones relevantes en la última década. El organismo remarcó que todos los detenidos reciben alimentación, agua, atención médica y comunicación con sus familiares y abogados.

En relación con la muerte de Alejandro Cabrera Clemente, ICE afirmó que mantiene el “compromiso de garantizar ambientes seguros, protegidos y humanos” para quienes permanecen bajo custodia.

Casos recientes y demandas de mayor control

Un episodio reciente acentuó las dudas sobre la transparencia institucional. Durante una audiencia en el Congreso, la representante demócrata Verónica Escobar cuestionó al director de ICE, Todd Lyons, por el fallecimiento de Geraldo Lunas Campos, catalogado como homicidio. ICE explicó que el deceso ocurrió tras un intento de suicidio y una confrontación con personal de seguridad. El caso pasó a investigación del FBI.

Las médicas responsables del editorial en JAMA concluyeron que la combinación de un sistema más grande, saturado, con menor respaldo médico y sin suficiente control externo, probablemente incrementa el riesgo de fallecimientos evitables.

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