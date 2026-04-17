Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

Los obispos de Nicaragua respaldan a León XIV tras las acusaciones de Donald Trump sobre la guerra en Irán. (Visuales IA)

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua manifestaron este viernes su respaldo al papa León XIV tras los cuestionamientos lanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al pontífice de mostrarse “débil con el crimen” en el contexto de la guerra en Irán.

Según reportó la agencia EFE, el mensaje del episcopado fue divulgado por la Arquidiócesis de Managua y firmado por cinco de los diez obispos que integran la Conferencia Episcopal, entre ellos el cardenal Leopoldo Brenes.

En el comunicado, los obispos expresaron su “filial cercanía y oraciones” por León XIV, a quien reconocieron como “sucesor de San Pedro y vicario de Cristo” y destacaron su labor en “el anuncio del Evangelio de la paz”.

El documento, difundido en medio de una escalada de tensiones internacionales, subraya que el pontífice “hace un llamado constante al perdón y a la reconciliación”, según recoge EFE. Esta posición fue respaldada por la reiteración de plegarias “para que, bajo la guía del Espíritu Santo, la humanidad pueda superar los horrores de la guerra”.

La declaración surge después de que Donald Trump acusara públicamente al papa, a raíz de la postura de la Santa Sede respecto al conflicto en Irán y tras la difusión, por parte del mandatario estadounidense, de una imagen generada por inteligencia artificial en la que se retrató como el propio Jesucristo. Según EFE, Trump retiró la imagen tras recibir críticas generalizadas.

El mandatario estadounidense defendió su derecho a discrepar con León XIV, al que responsabilizó de favorecer una política permisiva hacia el posible desarrollo nuclear de Irán. Las diferencias se hicieron evidentes los últimos días, cuando ambos líderes intercambiaron declaraciones públicas sobre la guerra y la seguridad internacional. “La firme postura de Robert Prevost en favor de la paz ha motivado que Trump le acusara de ser ‘débil contra el crimen’ y ‘terrible en política exterior’”, detalla EFE.

La Arquidiócesis de Managua difunde el comunicado de apoyo al papa, firmado por cinco obispos nicaragüenses. (Cortesía: ADN Celam)

Durante una visita a Camerún, el papa León XIV volvió a criticar a quienes “usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos”. En palabras recogidas por la agencia, el pontífice advirtió que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, subrayando así su rechazo a la instrumentalización de la fe en contextos de conflicto.

A raíz de la crisis, solo cinco obispos permanecen en Nicaragua, ya que el resto ha sido expulsado o forzado al exilio por las autoridades sandinistas, según difundió la Arquidiócesis de Managua.

Trump acusa al papa León XIV de ser 'débil con el crimen' en el contexto del conflicto internacional con Irán. (Foto de archivo)

EFE informó que la tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano se intensificó desde el domingo anterior, con un intercambio de declaraciones y posturas sobre el papel de la iglesia y la diplomacia en escenarios de guerra. Las autoridades eclesiásticas nicaragüenses reiteraron su compromiso de oración y apoyo al papa, mientras la comunidad internacional sigue atenta a los próximos movimientos de ambos líderes.

El episcopado de nicaragua se une a las conferencias episcopales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica; también emitieron manifestaciones públicas de respaldo al Papa León XIV, consolidando una postura común frente a la reciente tensión generada por declaraciones del presidente de Estados Unidos.

Este apoyo evidencia el interés de los líderes católicos de la región por reafirmar la autoridad moral del pontífice y su papel en la defensa de valores humanitarios, destacando al mismo tiempo la distancia entre las posiciones de la Iglesia latinoamericana y la política exterior estadounidense.