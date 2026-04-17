Nicaragua

Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

El respaldo del episcopado nicaragüense, divulgado por la Arquidiócesis de Managua, se produce luego de que el mandatario estadounidense señalara supuesta debilidad del pontífice en su postura frente al conflicto en Irán

Guardar
Los obispos de Nicaragua respaldan a León XIV tras las acusaciones de Donald Trump sobre la guerra en Irán. (Visuales IA)
Los obispos de Nicaragua respaldan a León XIV tras las acusaciones de Donald Trump sobre la guerra en Irán. (Visuales IA)

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua manifestaron este viernes su respaldo al papa León XIV tras los cuestionamientos lanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al pontífice de mostrarse “débil con el crimen” en el contexto de la guerra en Irán.

Según reportó la agencia EFE, el mensaje del episcopado fue divulgado por la Arquidiócesis de Managua y firmado por cinco de los diez obispos que integran la Conferencia Episcopal, entre ellos el cardenal Leopoldo Brenes.

En el comunicado, los obispos expresaron su “filial cercanía y oraciones” por León XIV, a quien reconocieron como “sucesor de San Pedro y vicario de Cristo” y destacaron su labor en “el anuncio del Evangelio de la paz”.

El documento, difundido en medio de una escalada de tensiones internacionales, subraya que el pontífice “hace un llamado constante al perdón y a la reconciliación”, según recoge EFE. Esta posición fue respaldada por la reiteración de plegarias “para que, bajo la guía del Espíritu Santo, la humanidad pueda superar los horrores de la guerra”.

La declaración surge después de que Donald Trump acusara públicamente al papa, a raíz de la postura de la Santa Sede respecto al conflicto en Irán y tras la difusión, por parte del mandatario estadounidense, de una imagen generada por inteligencia artificial en la que se retrató como el propio Jesucristo. Según EFE, Trump retiró la imagen tras recibir críticas generalizadas.

El mandatario estadounidense defendió su derecho a discrepar con León XIV, al que responsabilizó de favorecer una política permisiva hacia el posible desarrollo nuclear de Irán. Las diferencias se hicieron evidentes los últimos días, cuando ambos líderes intercambiaron declaraciones públicas sobre la guerra y la seguridad internacional. “La firme postura de Robert Prevost en favor de la paz ha motivado que Trump le acusara de ser ‘débil contra el crimen’ y ‘terrible en política exterior’”, detalla EFE.

La Arquidiócesis de Managua difunde el comunicado de apoyo al papa, firmado por cinco obispos nicaragüenses. (Cortesía: ADN Celam)
La Arquidiócesis de Managua difunde el comunicado de apoyo al papa, firmado por cinco obispos nicaragüenses. (Cortesía: ADN Celam)

Durante una visita a Camerún, el papa León XIV volvió a criticar a quienes “usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos”. En palabras recogidas por la agencia, el pontífice advirtió que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, subrayando así su rechazo a la instrumentalización de la fe en contextos de conflicto.

A raíz de la crisis, solo cinco obispos permanecen en Nicaragua, ya que el resto ha sido expulsado o forzado al exilio por las autoridades sandinistas, según difundió la Arquidiócesis de Managua.

Imagen dividida mostrando a Donald Trump en traje oscuro y corbata roja a la izquierda, y a un hombre con mitra dorada y vestimenta eclesiástica a la derecha
Trump acusa al papa León XIV de ser 'débil con el crimen' en el contexto del conflicto internacional con Irán. (Foto de archivo)

EFE informó que la tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano se intensificó desde el domingo anterior, con un intercambio de declaraciones y posturas sobre el papel de la iglesia y la diplomacia en escenarios de guerra. Las autoridades eclesiásticas nicaragüenses reiteraron su compromiso de oración y apoyo al papa, mientras la comunidad internacional sigue atenta a los próximos movimientos de ambos líderes.

El episcopado de nicaragua se une a las conferencias episcopales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica; también emitieron manifestaciones públicas de respaldo al Papa León XIV, consolidando una postura común frente a la reciente tensión generada por declaraciones del presidente de Estados Unidos.

Este apoyo evidencia el interés de los líderes católicos de la región por reafirmar la autoridad moral del pontífice y su papel en la defensa de valores humanitarios, destacando al mismo tiempo la distancia entre las posiciones de la Iglesia latinoamericana y la política exterior estadounidense.

Temas Relacionados

León XIVNicaraguaConflictos InternacionalesIglesia Católicacentroamérica

Últimas Noticias

Fuerza Armada de El Salvador localiza plantación ilegal de marihuana durante patrullaje

Las autoridades encontraron más de 130 plantas de marihuana en una zona rural de Sonsonate Norte, como parte de las acciones para erradicar cultivos ilegales en El Salvador

Fuerza Armada de El Salvador localiza plantación ilegal de marihuana durante patrullaje

Juicio político en Honduras: ya son ocho los funcionarios destituidos por el Congreso Nacional

Las vacantes serán cubiertas mediante una comisión legislativa que propondrá a los nuevos funcionarios

Juicio político en Honduras: ya son ocho los funcionarios destituidos por el Congreso Nacional

Detienen a una de las más buscadas en Panamá por desvío de fondos en empresas

El caso revela cómo se utilizaban colaboradores para retirar dinero en efectivo.

Detienen a una de las más buscadas en Panamá por desvío de fondos en empresas

Los hijos de Ortega y Murillo bajo el foco: sanciones de Estados Unidos, control mediático y la red familiar que sustenta el poder en Nicaragua

Los dos herederos de la élite sandinista se convierten en figuras esenciales para la permanencia del gobierno. Las acusaciones de participar en incautaciones y alianzas estratégicas despiertan nuevas tensiones diplomáticas

Los hijos de Ortega y Murillo bajo el foco: sanciones de Estados Unidos, control mediático y la red familiar que sustenta el poder en Nicaragua

El gobierno de Guatemala promueve acciones regionales sobre migración y clima

La representación guatemalteca intervino junto a naciones de la región en un espacio que propició acuerdos enfocados en responder a los efectos del clima en la movilidad humana y fortalecer el trabajo conjunto a largo plazo

El gobierno de Guatemala promueve acciones regionales sobre migración y clima

TECNO

El secreto de Apple para la cámara del iPhone 18 Pro: la apertura variable

El secreto de Apple para la cámara del iPhone 18 Pro: la apertura variable

Cómo encontrar tiquetes baratos y saber cuál es el mejor momento para comprarlos

Nueva era del trabajo híbrido: 15% de las decisiones empresariales las tomaría la IA en 2028

OpenAI actualiza Codex y ahora tu computadora es una superapp que recuerda tareas

¿Pueden clonar tu WhatsApp? Esto debes hacer para proteger tu información y la de tu familia

ENTRETENIMIENTO

Así luce la versión IA de Val Kilmer en el primer tráiler del western “As Deep as the Grave”

Así luce la versión IA de Val Kilmer en el primer tráiler del western “As Deep as the Grave”

Paul Rudd y Jack Black, la dupla de amigos que conquistó Hollywood y transformó la comedia

Naruto y Godzilla: cómo se forjó el vínculo secreto que cambió la historia del manga y animé

La curiosa reacción de Liam Gallagher tras el ingreso al Salón de la Fama: “La gente ha hablado”

Laurie y Alamo Brown sacuden a Euphoria: nuevas rivalidades, más acción y un giro inesperado para Rue

MUNDO

Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo

Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo

En medio de las negociaciones, Donald Trump aseguró que el uranio iraní será trasladado a Estados Unidos pero el régimen lo desmintió

Entre montañas, ríos y vagones históricos: así el Durango & Silverton revive la magia de los viajes clásicos en Colorado

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

El cuarto giro: la teoría que anticipó el colapso de la democracia liberal y el auge de Milei y Trump