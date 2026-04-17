Estos son lo 8 partidos que se jugarán en el estadio MetLife Stadium para la Copa Mundial 2026

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 13, 2025 Paris St Germain fans REUTERS/Mike Segar

Durante julio de 2026, los fanáticos del fútbol tendrán la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los escenarios más emblemáticos del torneo será el MetLife Stadium, conocido como estadio Nueva York-Nueva Jersey, situado en el área metropolitana de ambas ciudades.

Este recinto fue seleccionado como uno de los principales para la competencia, y será la sede de partidos de fase de grupos, cruces de eliminación directa y la gran final del certamen.

Estados Unidos albergará 78 encuentros, incluyendo todos los partidos desde los cuartos de final en adelante. Foto: Wikipedia

El MetLife Stadium, con una capacidad para alrededor de 82.500 espectadores, se encuentra en East Rutherford, Nueva Jersey. Desde su inauguración en 2010, ha albergado eventos deportivos de gran relevancia, incluyendo partidos de la NFL y conciertos internacionales.

En 2026, su protagonismo crecerá al convertirse en el estadio que recibirá el partido decisivo de la Copa Mundial, tras la designación oficial realizada por la FIFA en febrero de 2024.

La elección del MetLife Stadium para la final se fundamenta en su infraestructura moderna, accesibilidad y experiencia en la gestión de eventos multitudinarios 2026 FIFA World Cup.

Así quedó la programación en el estadio Nueva York-Nueva Jersey

La programación en este estadio incluye cinco partidos de la fase de grupos, dos encuentros de eliminación directa (dieciseisavos y octavos de final) y la final. El calendario oficial detalla los siguientes partidos de la fase de grupos:

Sábado, 13 de junio de 2026 a las 18:00: Brasil vs Marruecos.

Martes, 16 de junio de 2026 a las 15:00: Francia vs Senegal.

Lunes, 22 de junio de 2026 a las 20:00: Noruega vs Senegal.

Jueves, 25 de junio de 2026 a las 16:00: Ecuador vs Alemania.

Sábado, 27 de junio de 2026 a las 17:00: Panamá vs Inglaterra.

En las etapas de eliminación directa, el MetLife Stadium será sede del partido 77 (dieciseisavos de final) el martes 30 de junio a las 17:00 y del partido 91 (octavos de final).

El domingo 5 de julio a las 16:00. El gran cierre del torneo se vivirá allí el domingo 19 de julio a las 15:00, con la disputa de la final, correspondiente al partido 104 del campeonato2026 FIFA World Cup schedule at MetLife Stadium for New York.

Aficionados al fútbol disfrutan de bebidas en la vía pública de Atlanta, Estados Unidos, con el estadio del Mundial FIFA 2026 y una pantalla gigante de partido de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo comenzará la Copa Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que Canadá será anfitrión del primer partido en Toronto.

Esta será la primera vez que el Mundial contará con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones, lo que implica un calendario de 104 partidos y una logística inédita para la FIFA 2026 World Cup Schedule – USA, Canada and Mexico - Roadtrips. Estados Unidos albergará 78 encuentros, incluyendo todos los partidos desde los cuartos de final en adelante.

Además del MetLife Stadium, otras once ciudades estadounidenses serán sedes: Los ángeles (SoFi Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Houston (NRG Stadium), Filadelfia (Lincoln Financial Field), Boston (Gillette Stadium), San Francisco/Bay Area (Levi’s Stadium), Seattle (Lumen Field) y Kansas City (Arrowhead Stadium).

Estas ciudades fueron seleccionadas por su infraestructura, capacidad hotelera y experiencia en la organización de grandes eventos deportivos2026 FIFA World Cup.

El MetLife Stadium, con su localización estratégica y capacidad, se convierte en uno de los puntos neurálgicos del torneo, con una agenda que lo posiciona como un escenario central tanto para los equipos participantes como para los aficionados de todo el mundo.

Para quienes deseen asistir, la FIFA anunció que la próxima fase de venta de entradas, a través de un sorteo aleatorio, se abrirá en diciembre de 2025 y se extenderá hasta enero de 2026 en el sitio oficial de la FIFA2026 FIFA World Cup schedule at MetLife Stadium for New York.