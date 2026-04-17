Aficionados protagonizan una pelea durante el partido de béisbol entre Yankees y Angels

El video documenta una confrontación física entre varias personas en la segunda grada del Yankee Stadium. Algunos espectadores intentan intervenir para separar a los involucrados mientras la pelea se desplaza por las escaleras del sector (X: @batistanem516).

La tarde del jueves en el Yankee Stadium estuvo marcada por un incidente fuera del campo de juego. Durante el partido entre los New York Yankees y los Los Ángeles Angels, al menos cinco personas participaron en un altercado que fue grabado por otros asistentes y difundido en redes sociales. La pelea interrumpió la atención del público mientras los Yankees perdían 6 a 4, informaron Fox News y The New York Post.

Incluso, entre lanzamientos, la pelea llamó la atención del jardinero izquierdo de los Yankees, Cody Bellinger, quien, según los medios, dirigió la mirada hacia la sección donde se originó la pelea.

Autoridades del estadio escoltaron a varios aficionados fuera del recinto, aunque no se ha confirmado el motivo de la pelea (Instagram: @blesskickz).

Un episodio violento ante la mirada de todos

El incidente tuvo lugar en la segunda grada, sobre la línea de jardín izquierdo, durante la sexta entrada, cuando los Angels remontaron el marcador con una ofensiva decisiva que le otorgó una ventaja de 6-4.

En el transcurso del altercado, uno de los involucrados, vestido con una camiseta gris con el nombre del jugador Gerrit Cole, lanzó varios golpes que no lograron alcanzar a su objetivo. En paralelo, otro aficionado fue sujetado por el cuello hasta que un tercero intervino y lo derribó.

En los videos publicados en redes sociales, se escuchan gritos y exclamaciones de sorpresa de los asistentes, mientras algunos intentan separar a los contendientes. Por consiguiente, el tumulto descendió por las escaleras y la confrontación continuó hasta que las autoridades intervinieron para ponerle fin. El altercado se resolvió en aproximadamente un minuto.

El incidente ocurrió durante la sexta entrada, cuando los Yankees perdían por 11 a 4 ante los Angels en el Bronx (Instagram: @blesskickz).

De acuerdo con The Big Lead, el personal de seguridad actuó de inmediato y escoltó a varias personas fuera del recinto. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué originó el altercado. No obstante, con ambas hinchadas inquietas por los resultados recientes, las tensiones entre los seguidores podrían haber escalado durante los intercambios en las gradas. Por su parte, los Yankees no han emitido declaraciones sobre el incidente.

Según los códigos de conducta para los aficionados en los estadios de la MLB, las peleas están estrictamente prohibidas y quienes infringen esta norma suelen ser expulsados del lugar. Además, la organización podría imponer sanciones adicionales a los implicados y, en determinados casos, las consecuencias pueden extenderse al ámbito legal si se presentan cargos formales.

El Bronx está bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), por lo que cualquier incidente delictivo que exceda la competencia de la seguridad del estadio corresponde a esta fuerza policial. Hasta la noche del jueves, las autoridades no habían confirmado públicamente la detención de personas ni la presentación de cargos relacionados con los hechos, indicó Pinstripes Nation.

Según el reglamento de la MLB, las peleas en los estadios pueden derivar en expulsiones y sanciones adicionales a los aficionados involucrados (Instagram: @blesskickz).

Otra derrota para los Yankees y récord histórico de Trout

El partido culminó con un cuadrangular de Mike Trout y un grand slam de Jo Adell que le dio la victoria a los Angels. De esta forma, los Yankees sufrieron su octava derrota en los últimos once partidos y, con este resultado, la franquicia alcanzó tres series consecutivas sin victorias, reportaron The New York Post y Fox News. El equipo de Nueva York continuará su calendario con una serie ante los Kansas City Royals y luego enfrentará como visitante a los Boston Red Sox.

Por su parte, en la serie, Mike Trout alcanzó un nuevo logro. El beisbolista de los Angels conectó cinco cuadrangulares y se convirtió en el primer jugador visitante en lograr jonrones en cuatro partidos consecutivos en el Yankee Stadium.

El diario Daily Mail detalló que el tres veces MVP (Jugador Más Valioso) expresó su asombro tras conocer su hazaña: “Me enteré después del partido. Es algo surrealista. Con todos los grandes jugadores que han pasado por aquí... es genial”.