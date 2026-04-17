Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo

La colección inédita de George Condo reúne pinturas, dibujos y esculturas seleccionadas por Anna Condo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La próxima subasta en Christie’s presentará obras inéditas de George Condo procedentes de la colección privada de Anna Condo, exesposa del conocido pintor estadounidense.

El evento, señalado para el 21 de mayo de 2026 en Nueva York, reunirá 27 piezas —pinturas, dibujos y esculturas— que hasta ahora nunca habían sido exhibidas ni vendidas, según informó Artnet.

La primera venta individual de estas obras destaca por introducir en el mercado piezas seleccionadas personalmente por Anna Condo durante el proceso de divorcio en 2017. El conjunto, preservado en el ámbito privado por casi tres décadas, representa etapas distintas tanto en la relación personal como en la evolución artística de George Condo, lo que añade interés para el público y los coleccionistas, de acuerdo con el medio citado.

El vínculo artístico y personal entre George y Anna Condo

Las obras subastadas en Christie’s reflejan etapas personales y creativas del reconocido artista estadounidense

George Condo y Anna Condo se conocieron en París en 1988, iniciando una relación marcada por la colaboración artística y la complicidad creativa, según Artnet. Anna, artista multidisciplinaria con formación en música, danza, teatro y artes visuales, acompañó a Condo en distintos momentos de su carrera a lo largo de sus 28 años juntos.

En declaraciones recogidas por el medio, Condo relató que ambos alternaron la selección de las piezas reunidas durante su matrimonio, eligiendo aquellas que poseían tanto valor visual como emocional. “Elegí las que permanecieron conmigo visual y emocionalmente”, explicó. Tras su separación en 2017, el proceso de selección buscó preservar el significado íntimo de cada obra.

Impulsada por la reciente retrospectiva de George Condo en el Musée d’Art Moderne de París este invierno, Anna afirmó: “Sentí que era el momento adecuado para que Nueva York vea más de sus primeras obras”.

Las pinturas y esculturas elegidas para la subasta recorren tres décadas de historia conjunta y expresan episodios clave para la pareja, marcando la alternancia entre la figuración y la abstracción, rasgo característico de la obra de George Condo, según indicó Anna.

Untitled (2012) destaca por su inspiración en la figura femenina y el estilo picassiano característico de Condo

Obras inéditas y memorias personales en la subasta de Christie’s

Las 27 obras inéditas —todas conservadas fuera del circuito comercial— delinean capítulos personales y periodos creativos del artista, de acuerdo con el catálogo de Christie’s citado por Artnet. Entre ellas destaca Untitled (2010), dibujo de una figura femenina desnuda, posiblemente inspirada en Anna, que refleja el estilo picassiano por el que es reconocido Condo. Christie’s estima que podría alcanzar entre $50.000 y $70.000.

Entre las esculturas seleccionadas se encuentra Rodrigo and the Maid (2008), valorada entre $200.000 y $300.000. Esta obra evoca la etapa de la pareja en Francia y el inicio de Condo en el trabajo en bronce, vinculado a sus visitas al taller Clementi en Meudon. Para Anna, la pieza rescata recuerdos de sus primeros años juntos en su país de origen.

Otra pintura relevante, Untitled (2001), cuenta con una valoración de $500.000 a $700.000 y está asociada directamente a la experiencia de Anna Condo durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Según relató al medio, tras dejar a sus hijas en la escuela ese día, se produjo la tragedia: “Fue un año difícil, pesado en formas que aún son imposibles de describir”. Anna vincula la obra a ese periodo de búsqueda de consuelo y resiliencia, interpretando en la pintura un mensaje de esperanza.

Christie’s anticipa gran interés por el trasfondo biográfico de cada obra presentada en la subasta

Impacto en el mercado internacional del arte contemporáneo

La importancia de esta venta individual se destaca al observar el papel de George Condo en el mercado del arte contemporáneo. Sus grandes pinturas han logrado cifras sobresalientes, como Force Field (2010), que alcanzó $6,8 millones en Christie’s Hong Kong en 2020, según la base de datos de precios de Artnet. En 2026, Infiltration (2017) superó los $3 millones en Sotheby’s Londres.

La colección de Anna Condo introduce obras inéditas con marcado valor biográfico, acentuando su singularidad respecto a ventas anteriores. “Cada una de las pinturas, esculturas y dibujos ofrecidos representa un capítulo diferente y una memoria particular para Anna”, subrayó Christie’s, en palabras recogidas por el medio. Se anticipa un alto interés del mercado por el trasfondo personal y la selección emocional de estas piezas, un aspecto poco habitual en subastas de este tipo.

A través de esta venta, Christie’s pone en circulación obras de gran valor económico y revela episodios íntimos de una de las parejas más influyentes del arte contemporáneo, según analizó Artnet.

En cada pieza seleccionada, Anna Condo reconoce un reflejo de esperanza y de cercanía humana, testimonio de la resistencia silenciosa que marcó distintos momentos de su historia compartida.