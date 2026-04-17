Entre montañas, ríos y vagones históricos: así el Durango & Silverton revive la magia de los viajes clásicos en Colorado

El Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad es un tren histórico y escénico del suroeste de Colorado, popular entre los amantes del turismo ferroviario

En el suroeste de Colorado, el Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad ofrece un viaje ferroviario histórico y escénico que cruza montañas, bosques y ríos. Reconocido como Monumento Histórico Nacional, este tren de vía estrecha combina nostalgia, naturaleza y servicios restaurados, según la revista Travel + Leisure.

El Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad, en Estados Unidos, conecta las ciudades de Durango y Silverton a lo largo de 72 kilómetros, permitiendo a los pasajeros disfrutar de altitudes elevadas y vistas panorámicas. La experiencia mezcla el patrimonio ferroviario con servicios modernos y una variedad de rutas y clases que se adaptan a diferentes intereses y presupuestos.

Fundado hace más de 140 años, el ferrocarril atraviesa el Bosque Nacional San Juan y bordea el río Animas, manteniendo operaciones durante todo el año. De acuerdo con Travel + Leisure, el tren ha sido distinguido por su valor histórico y su recorrido fotogénico, consolidándose como uno de los más antiguos de Estados Unidos.

El viaje en tren conecta las ciudades de Durango y Silverton a través de 72 kilómetros de montañas y paisajes naturales únicos

Los entusiastas de la historia y la naturaleza encuentran en este viaje la oportunidad de cruzar cumbres nevadas, bosques de álamos y cañones fluviales a bordo de vagones históricos restaurados. Carrie Whitley, directora de ventas del ferrocarril, destaca que la sección conocida como High Line, donde el tren avanza por una cornisa a cientos de metros sobre el río Animas, es “una proeza de ingeniería y uno de los lugares más fotografiados del trayecto”.

Principales rutas y experiencias a bordo

El itinerario principal es el viaje redondo Silverton, considerado la experiencia insignia del tren. Esta ruta de jornada completa conecta Durango con Silverton en un trayecto de 9,25 horas, con salidas desde la estación de Durango a las 8:15 o 9:00, dependiendo del tipo de locomotora.

El recorrido abarca 72 kilómetros en cada sentido y permite a los pasajeros explorar durante dos horas el antiguo pueblo minero de Silverton, caracterizado por su arquitectura victoriana preservada y comercios históricos. Whitley resalta el “ambiente de arquitectura preservada en un valle espectacular”.

Existen también opciones de pasaje solo de ida y combinaciones de viaje ferroviario con retorno en autobús. Durante el invierno y comienzos de primavera, el tren realiza el trayecto a Cascade Canyon, con una duración de 5,25 horas y un recorrido de 42 kilómetros. En este caso, el tren circula entre paisajes nevados y se detiene una hora en un pabellón donde se sirve almuerzo junto a la chimenea.

El viaje redondo Silverton se consolida como la experiencia insignia del tren turístico entre Durango y Silverton

El calendario del ferrocarril incluye rutas temáticas como The Polar Express en Navidad, recorridos especiales para fotografía y eventos musicales como el Blues Train en primavera y otoño. Whitley recomienda reservar con antelación, especialmente en festivos y rutas estacionales.

Cuándo viajar y qué paisajes esperar

El Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad opera todo el año, adaptando rutas y horarios a cada estación. Whitley señala que cada temporada ofrece un atractivo particular: en primavera y verano, los ríos aumentan su caudal y florecen los campos; entre finales de septiembre y comienzos de octubre, los álamos dorados y los tonos rojizos cubren las laderas.

En invierno, el paisaje se transforma con la nieve, que puede apreciarse desde los vagones calefaccionados. Para quienes prefieren menos concurrencia, viajar a principios de primavera, finales de otoño o en temporada baja, fuera de festivos, resulta más tranquilo.

La elección del momento depende del interés del viajero: observar cascadas en primavera, disfrutar el follaje otoñal o experimentar la calidez de los vagones históricos en pleno invierno.

El Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad adapta sus rutas y horarios según la estación del año para maximizar la experiencia del viajero

Recomendaciones para planificar el viaje

Antes de organizar el viaje, la revista Travel + Leisure y la directora de ventas del ferrocarril recomiendan reservar con anticipación, sobre todo en temporada alta o para rutas temáticas. El clima en las Montañas Rocosas es variable, por lo que se aconseja vestir en capas y llevar siempre una chaqueta, incluso en verano. Se recomienda protección solar y una cámara para captar los paisajes y los cambios de luz.

Para los aficionados a la fotografía, Whitley sugiere estar atentos al tramo High Line y a las cascadas en primavera. El ambiente familiar y el servicio garantizan que tanto niños como adultos encuentren opciones acordes a sus intereses, ya sea en busca de aventura, historia o naturaleza.

Viajar en el Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad permite revivir el esplendor de los viajes ferroviarios clásicos y descubrir la riqueza natural de Colorado, en una experiencia que continúa atrayendo a viajeros de todo el mundo, como destaca Travel + Leisure.